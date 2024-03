El rap alicantino tumba los roles de género

Los roles de género nunca entenderían cómo una mujer puede hacer rap, pues determinan cómo tiene que ser su forma de vestir, de actuar y de pensar por el sexo asignado al nacer. La cultura hip-hop ha estado enfocada a un público masculino desde sus inicios. Desde que el movimiento comenzase a captar adeptos en Estados Unidos en los años setenta hasta su posterior arraigo en la sociedad española. Era un género marginal cargado de crítica social, pero marcado por un componente de género claro y evidenciado.

El egotrip de los MCs de la época, que no es otra cosa que la muestra de su propio ego, era impensable que pudiese personarse en una mujer. Eran roles de género estructurados en una industria dominada plenamente por hombres. ¿Cómo iba a mostrarse una mujer con esa soberbia reservada únicamente para el sector masculino de la sociedad? Sin embargo, el surgimiento de referentes como MC Lyte, Queen Latifah, Salt-N-Pepa, Lauryn Hill o Foxy Brown a finales de los ochenta y principios de los noventa. que abrieron la veda para que otras mujeres pudiesen hacer este tipo de música sin temor, demostró que la cultura hip-hop era más que una ola de testosterona y chulería.

La rapera alicantina Cleo Pathfinder, durante una sesión de fotos en INFORMACIÓN / RAFA ARJONES

Esto ha desembocado en una actualidad un poco peculiar, donde la industria sigue dominada por raperos y donde las MCs tienen que demostrar más para ocupar los espacios que históricamente les han pertenecido a ellos. Pasa en muchas otras disciplinas, pero el rap tiene entre sus filas un componente combativo claro, donde gente que ha salido de abajo se dirige directamente a gente que sigue estado abajo. Entendiendo esto, sorprende ver que ese apoyo a las minorías no se ha derivado hacia una reivindicación del espacio que deben tener las mujeres en la industria. Porque raperas hay y muchas. Y Alicante, que ha sido cuna del género durante muchos años, las tiene de todos los colores.

Mujeres como Cleo Pathfinder, Hakuna TanakaTxelldelbeatZeta A, KiamyaK1zaYaikeMala YerbaAli BParanoid 1966StombaAKA Zami, DJ hann2h, NGAmel Lady Soul o Loli K han demostrado la calidad que hay en una provincia donde la cultura hip-hop ha sido pionera durante años en España. Es por eso que sus letras suelen adoptar un componente extra de protesta y reivindicación feminista que mantiene firme unos proyectos tan diferentes entre ellos. Porque aprovechan su posición para destilar música que pasa de los tintes clásicos del mítico bombo caja a otras parcelas como el R&B o la música más mainstream y bailable. Además, la joven NG, de 19 años, quien también se hace llamar Casta Diva, ha sido estandarte alicantino del freestyle (competiciones de improvisación sobre bases de rap), industria también dominada por los hombres.

La alcoyana Zeta A, durante una actuación / información

Ahora, sus nombres están haciéndose notar en el género, como ya lo han hecho en la escena catalana artistas de la talla de Anier, Elane o Las Ninyas del Corro: "Hasta hace bien poco era un mundo de hombres, pero no porque no hubiesen mujeres, sino porque no se nos veía. Estábamos en la cultura, pero solo se contaba con la presencia femenina para videoclips o para hacer el tipico estribillo cantado por una tia o algunos coros bonitos al rapero de turno. Pero hoy todo eso lo hemos cambiado a base de demostrar, porque si algo tiene que hacer una mujer en todo momento es demostrar, y nos tenemos que esforzar el doble para que se nos reconozca", comenta la ilicitana Hakuna Tanaka, quien añade que las MCs de Alicante "nos hemos ido reconociendo entre nosotras mismas y haciendonos nuestro propio hueco. Y cada vez somos más".

Este apoyo también tiene que concederse desde espacios donde se programe a este tipo de artistas. Por ello, ante la falta de opciones, la rapera alcoyana Zeta A lleva años impulsando el proyecto FEM RAP, un festival que da visibilidad a la figura de la mujer en el hip-hop "donde no importan los números que tiene en plataformas sino sus capacidades artísticas". Este año llevará a cabo la sexta edición, totalmente gratuita, y ha decidido hacer público un cásting para que las raperas que lo deseen, estén dentro de la industria o acaben de empezar, puedan mandar un vídeo y participar en 2024.