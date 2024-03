Mind Driller presenta su nuevo disco en la sala Marearock de Alicante

Inician la gira en casa. La banda de metal más internacional de la provincia, Mind Driller, aterriza este sábado 16 de marzo en la Sala Marearock, a las 22 horas, para presentar su nuevo trabajo discográfico The Void (Art Gates Records, 2024) en la que es la primera parada de una extensa gira que les llevará por las principales ciudades del país.

Se trata del pistoletazo de salida del tour y sus seguidores alicantinos han respondido haciéndose con todas las entradas anticipadas habilitadas para la actuación. No obstante, el público ha dejado algunas entradas disponibles en taquilla para que los rezagados puedan hacerse con ellas el mismo día del evento.

Javier Oriente, fundador de Mind Driller y guitarrista de la banda ha manifestado que para ellos, abrir en Alicante y con un recibimiento tan positivo "es un placer muy grande porque hemos trabajado mucho en este disco y tenemos infinitas ganas de presentarlo junto a la gente que nos apoya y que les estamos superagradecidos por llenar la sala".

Son savia nueva dentro de la escena alicantina. Desde el 2011 destilan un metal industrial que es el género de cabecera de países como Alemania, pero que nunca se había planteado de forma tan directa en España. Por ello, su estilo enérgico y potente, con base industrial, les diferencia de otros grupos del género. Además, cuentan con tres vocalistas en la formación, con registros que van desde el canto más melódico al gutural. Otra de las cosas que hacen única a esta banda es que intercalan tres idiomas: el castellano, el inglés y el alemán.

Trayectoria internacional

Nacida como una banda sin pretensiones de directo, la gran acogida que tuvieron entre los seguidores nacionales del género les hizo profesionalizar más el proyecto y acabar pisando escenarios de toda España y otros lugares de Europa. A finales del año 2021 sale a la venta su primer disco de larga duración denominado Red industrial, grabado y producido por la propia banda y más tarde remasterizado en los estudios Mastersound de Alemania.

Los componentes de Mind Driller, en una foto promocional de "The Void" / información

A mediados de 2015 publican su segundo trabajo, Zirkus, el cual comenzó a darle un tirón muy importante a nivel internacional, llegando a presentar el disco en el festival alemán Rock Am Stück, en Frankfurt y en el festival crucero Full Metal Holiday.

El ascenso imparable de la formación alicantina estaba marcado por unas canciones diferentes y una puesta en escena que no dejaba apartar la mirada del escenario. Esto hizo que se lanzasen a materializar su tercer trabajo, titulado Involution, en 2019. Este último disco les hizo embarcarse en una extensa gira a nivel nacional y europeo, haciendo de teloneros para grupos como Oomph!, y visitando los principales festivales del género en España. Ahora, las expectativas están todas puestas en un The Void que sigue mostrando las capacidades de una banda que no tiene techo.