Pinturas que despiertan sentimientos

Belleza y pasión. Trazos gruesos y otros muy finos, repletos de color. Pintura. Arte. Conceptos que confluyen en una exposición a dúo, con miradas totalmente distintas pero unidas por la extrema sensibilidad de sus autoras. Ellas son las crevillentinas Nati Pamies y Carolina Andrada, dos pintoras que nada tienen que ver en cuanto a estilo, pero que, juntas, consiguen emocionar a lo grande.

La exposición se llama «Mujer en el arte» y estará en la Casa Municipal de Cultura de Crevillent hasta mediados de abril. «Por problemas de agenda llegamos un poco tarde, pero esta muestra se enmarca dentro de las actividades municipales en torno a la conmemoración del Día de la Mujer», relataba en la inauguración el miércoles por la noche la alcaldesa, Lourdes Aznar Miralles.

El realismo de Nati Pamies y el estilo onírico de Carolina Andrada, en la exposición "Mujer en el Arte" en Crevillent / Áxel Álvarez

Inauguración

La regidora fue la encargada de presentar a las artistas. Sobre Andrada, que expone 17 obras, destacó un tipo de pintura «de gran belleza y significado, en un trazo que recuerda la influencia artística de su padre Jorge, que fue profesor de dibujo en la Escuela Municipal, y de su madre Leticia, que narró como periodista las noticias del municipio mientras vivieron aquí».

Andrada reside ahora mismo en Madrid, donde participó en una muestra colectiva recientemente en la galería Marlborough. Su obra fue colgada cerca de reputados artistas como Chillida. También expuso hace unos años en el Museo Arqueológico de Elche, ciudad en la que residió.

Su estilo, expresionismo onírico, con pincelada de trazo grueso y la mujer como protagonista, en figuras mitológicas, fantásticas, incluso religiosas. Con un trasfondo, el paisaje. «Trato de expresar vivencias del misticismo que son propias de mi personalidad», concreta la autora.

Realismo

La alcaldesa presentaba a continuación a Nati Pamies. «Hace casi un año, nada más acceder al cargo, visité en Elche su exposición y le dije que tenía que llevarla a Crevillent», recordaba Aznar, que destaca «las imágenes realistas de Pamies, entremezclando en sus obras la realidad cotidiana que existe más allá de nuestras fronteras».

Nati Pamies, con 16 pinturas, ofrece retratos muy íntimos y reales. «Es que verdaderamente parece una fotografía», apunta una de las espectadoras a su acompañante. La autora recientemente ha expuesto en el Colegio de Médicos de Alicante y en el XXV aniversario del certamen «Miradas» de la Fundación Jorge Alió. De este concurso fue ganadora en 2020. Allí, su cuadro premiado y otro seleccionado lucían con obras de grandes pintores como Eduardo Naranjo, Saorín o López Saura.

Pamies ofrece retratos de mujeres y niñas principalmente asiáticas y africanas. También tiene un cuadro de una señora europea junto a su perro. Personajes contrapuestos. Y un mensaje: «Creo que debemos reflexionar sobre por qué en el continente donde más pobreza hay las madres siguen teniendo hijos, pero aquí, por comodidad, moda... ocurre lo contrario. Parece como si la mujer tuviera otras prioridades», expone la pintora.

Intimista

Pintar es un ejercicio muy íntimo. «Pero lo que más me interesa es lo que mi obra puede transmitir al espectador. Cuando pinto lo hago porque el personaje me transmite y me parece mágico poder despertar algún sentimiento bonito en el espectador», señala Nati Pamies.

Carolina Andrada cantando en la exposición que comparte con Nati Pamies / ÁXEL ÁLVAREZ

La inauguración de la muestra, que abarrotó la sala de público y que contó con la presencia la concejal del área, Mónica San Emeterio, y de la directora de la Casa de Cultura, Ana Satorre, finalizó con la interpretación de Vaga luna che inargenti, con la crevillentina Luca Espinosa al piano y la pintora Carolina Andrada como cantante, porque su versatilidad es tremenda, no sólo sobre el lienzo, y la joven es también una valorada soprano.