Garage Rules: Un festival custom con sabor añejo en La Nucía

Garage Rules, el festival de la cultura kustom de La Nucía, vuelve este viernes 29 y sábado 30 de marzo para disfrute de los amantes de los coches clásicos, las motos y las bicicletas customizadas y, cómo no, con música en directo de grupos de sabor vintage. El evento tendrá lugar en el pabellón Muixara de la ciudad deportiva.

A las 20:00 horas del viernes abrirán fuego The Lazy Tones, grupo formado con músicos de la escena blues valenciana que recrea sonidos añejos. El sábado pasarán por el escenario otros dos grupos, los también valencianos The Pickin’Boppers (12:00 horas), cuarteto de larga trayectoria en el ámbito del rhythm’n’blues, swing y el rock’n’roll, un cocktail instrumental de alto octanaje con unos directos salvajes e intensos, donde no hay tregua ni forma de no contagiarse y ponerse a bailar, y Pike Cavalero (21:00 horas), uno de los músicos más personales del rockin’ patrio y con mayor proyección fuera de nuestro país.

Durante todo el día habrá dj’s de rock and roll, como los incondicionales Adam Classic y Rober "El americano".