La variedad musical de Cactus

Ficha técnica Formación: Muro (voz), Cristina (voz), Miquel (guitarra), Santy Mataix (DJ), Pablo (Trombón) y Carlos (Trompeta). Procedencia: Castalla, Muro de Alcoy, Onil y Cullera. Discos: Cactus (2018), Roma (2019) y Mode avió (2022). Año de creación: 2018

Ya se ha quedado atrás la que ha sido, posiblemente, la mejor época para la música en valenciano. Grupos como Obrint Pas o La Gossa Sorda marcaron las reglas de una escena musical diferente, donde la charanga abrazaba fuertemente el espíritu revolucionario de la izquierda y donde la lengua se usaba como arma política. Porque si unos reniegan de ella, tendrá que haber otros que la enarbolen en propio beneficio. Y esta escena fue cabeza de cartel de grandes festivales por todo el territorio español, incluyendo lugares donde no se hablaba la lengua.

Aspencat animaba abiertamente a «caminar por la desobediencia» e incitaba a tener «sueños rebeldes». Luego fueron surgiendo otras bandas que se veían reflejadas en esa muestra de libertad valenciana como Smoking Souls, El Diluvi, Auxili o Pupil·les. Comenzaba a haber escena, una en la que no importaba el género sino el idioma. Porque era más fácil catalogarlos de esa forma, tenerles bien recogidos en un sector concreto. Pero hay una banda que prefirió inventarse un estilo propio, el «cactus style», donde había hueco para una amplia sonoridad que pasaba por destellos urbanos que fluían entre las últimas tendencias musicales del momento.

Al principio, Cactus era ese grupo raro y pequeño al que pocos hacían caso. Su primer disco, homónimo, salió en 2018 con canciones como Fusta, Estem vius o Hardcore; temas que no se parecían en nada a lo que se tendía a escuchar de otros artistas que, se suponía, estaban en la misma línea. Pero fueron constantes y se hicieron un hueco a base de meter codo y no pedir perdón. Ahora, seis años después, tienen tres discos en el mercado y se han convertido en la referencia de la música valenciana (con permisos de unos ZOO que se despiden y de unos intermitentes La Fúmiga). Y todo esto, a pesar de vivir unos baches que bien podrían haber acabado con el proyecto.

En el año 2019, justo antes de publicar su segundo disco de larga duración Roma (2019), su cantante femenina, Samantha Gilabert, dejaba el grupo para participar en el programa de televisión Operación Triunfo. Esto modificó su hoja de ruta e hizo necesaria una búsqueda exprés de una cantante que ocupase el puesto vació de la de Beniarrés. Primero ayudados por la banda de l’alcoià Tito Pontet y, posteriormente, encontrando en Ana Campoy la voz perfecta para su tercer álbum Mode avió (2022).

Pero el peor momento para la situación de la banda vino con el fallecimiento de uno de los fundadores del grupo, Buggy, al que dedicaron una canción en su último disco. «No voy a negar que somos un grupo que hemos tenido que afrontar muchos cambios y reveses inesperados muy difíciles de gestionar. Pero para dedicarte a esto tienes que estar muy loco y parece ser que nuestra locura y pasión por la música han conseguido mantener las velas de esta barco extendidas. Pero hay fuerzas para rato», comenta su cantante principal Muro.

Durante todo este proceso, han colaborado con artistas tan dispares como The Tyets, Pep Gimeno "Botifarra" o Colomet y han conseguido encontrar un camino ascendente que se encuentra en pleno proceso de expansión: "Tenemos la suerte de poder decir que nuestra progresión sigue siendo ascendente después de muchos años. Cuando miro atrás y pienso en la trayectoria que hemos tenido, no puedo dejar de reconocer que esto es un camino de mucho trabajo, no nos engañemos, pero lo positivo siempre sobresale y pesa más cuando lo pones en la balanza", afirma el frontman de Cactus, que entiende que se encuentran "en un momento muy estable y con las cosas más claras que nunca" pese a que hace una semana anunciaron su desvinculación con Ana Campoy. "A pesar de todo, encararemos una nueva gira y ya estamos creando nueva música para próximos proyectos inmediatos", informa.

Lo más reciente que han publicado es el sencillo Diuen x ahí con la artista Naina, una de las nuevas promesas de la escena. "Es un tema que afianza un estilo que ya hemos hecho propio, puro ADN Cactus", alega Muro. Se trata de una canción con fuerte contenido electrónico, basada en un ritmo urbana con aires latinos y poperos. En sí mismo, una macedonia festiva de las que acostumbra el grupo alicantino. "Creo que con este tema seguimos definiendo un sonido propio, algo que es muy difícil de conseguir", finaliza.

Mientras los grupos valencianos comienzan a anunciar retiradas que acaban en momentáneas, Cactus sigue nadando a contracorriente y saltando las piedras que se interponen en su camino. Ya han sido confirmados para los principales festivales del verano y aseguran que deleitarán con más novedades musicales a sus seguidores más pronto que tarde. Ahora tienen nueva cantante, Cristina, y esperamos que esta sí se pueda decir que es la definitiva.