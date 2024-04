Del sentimiento de Paco Candela a Chambao

La música se adueña de la escena en vivo con una variedad de sonidos que va desde el flamenco más puro hasta sonidos más urbanos y conciertos a guitarra y voz.

Paco Candela, flamenco puro en el Teatro Principal de Alicante

Paco Candela, el artista que viene el domingo 21 de abril, a las 19 horas, al Teatro Principal de Alicante, ya empezó siendo un niño prodigio. Con solo 7 años ya cantaba flamenco y así ha seguido hasta hoy , habiéndose forjado una carrera plena de aciertos y reconocimientos, haciéndose con un público fiel que le sigue y apoya desde siempre. En su palmarés tiene una nominación a los Grammy Latinos y títulos de tanta enjundia como Mi mejor maestro, Soy costalero o Mirarte a la cara que quedan, por méritos propios, en la mejor historia de nuestra música. Ahora recorre el país con esta gira, Corazón de plástico. Teatro Principal de Alicante.

Maluks se despide de Alicante en Marearock

Era uno de los grupos más prometedores de la industria de música en valenciano, pero han decidido dejar los escenarios tras dos discos publicados. Som i vibrem marcó las pautas del sonido urbano que querían hacer y Cor i foc confirmó una senda que, finalmente, ha sido de corta duración. Maluks se despide de su público con una gira que llega este viernes 19 de abril, a las 22 horas, en la Sala Marearock. Para este punto final no están solas, junto a ellas actuarán también Dupla y la rapera alicantina Hakuna Tanaka. Sala Marearock, Alicante.

Maluks se despide de los escenarios con una gira que pasa por la Sala Marearock / información

Lady Banana, de girar en Londres a tocar en la Sala Stereo

La Sala Stereo recibe este viernes 19 de abril, a las 21:30 horas, a las mañas Lady Banana, un dúo femenino compuesto por Alba y Nerea que tiene una agenda repleta de actuaciones. Dieron comienzo a su andadura en importantes salas de conciertos de Londres como The Ambassadors o Porchester Hall, por donde han pasado grupos de la talla de The Who o Pink Floyd. Ahora, presentan su nuevo disco Entre semana, un álbum lleno de fuerza y experiencia. Sala Stereo, Alicante.

Gilipojazz, Ferran Exceso y Pez Mago en Euterpe

La fiesta empieza este viernes en Euterpe, a las 22 horas, con Gilipojazz, grupo seleccionado para el GPS (Girando por Salas) para presentar sus nuevas canciones. Quizás, de las tres galas, la más especial es la de este sábado, a la misma hora que la anterior. El músico Ferran Exceso siempre encuentra una comunión perfecta con el público de Euterpe, ya sea por su cercanía o por la burbuja que se crea en uno de los locales más mágicos de la terreta. Presentará Apocalipsis lento, una cascada de emociones donde cada acorde es una ventana al fondo del alma. Por último, el domingo, a las 19 horas, llega Pez Mago, un artista que ha tocado en los cinco continentes y que ha grabado muchos discos y compuesto temas para gente como Raphael o Sergio Dalma. Presenta Cuerpo de ventana, un álbum producido por Depedro que está lleno de creatividad. Sala Euterpe, Sant Joan d’Alacant.

El cantautor Ferran Exceso vuelve a la Euterpe / información

Chambao y Al Safir, diversidad musical en The One

Dosis doble de variedad musical en The One para este fin de semana. En primer lugar, este viernes, a las 20 horas, Chambao llega a Alicante para reivindicar su posición dentro de la industria. El grupo de La Mari lleva más de 20 años fusionando como nadie la pasión del flamenco con la electrónica más vanguardista, logrando una atmósfera que logra transportar al público a otros mundos.

Pero si algo caracteriza a The One es por ser la única sala de conciertos de la provincia que apuesta por traer a los talentos emergentes más punteros de la música urbana actual. Por ello, el sábado, a la misma hora, será Al Safir quien de rienda suelta a su manera de entender la música. De nombre Diego Izquierdo, este joven artista tuvo una inquietud musical que le llevó a experimentar con un sonido atípico y atrayente que lo ha convertido en una de las principales figuras del underground nacional. Además estrena nuevo álbum, Black Ops, con el que da un gran salto adelante en el género urbano. Sala The One, San Vicente del Raspeig.

Cultura de garaje en Benidorm con el festival Bali r’n’r Show

Fin de semana rockero en el hotel Bali de Benidorm que arranca este viernes y que perdurará hasta el domingo. Más de veinte bandas y una docena de djs forman el cartel de esta segunda edición de Bali r’n’r Show, entre las que destacan los suecos Psychotic Youth, los holandeses The Sex Organs o los franceses The Scaners y The Silly Walks, y que incluye a Sonic Angels, ESQTM, Ringo Rango, Hyrels, Atalantes, The Bo Derek’s, Mad Martin Trío, Bankrobbers (con Marcos Sendarrubias), Generator, Deaf Devils, Les Pick-ups, Nestter Donuts, Artemio y Nebraska, Bordestones, Catastróxico y los Donald Reagans. Bali, Benidorm.

The Sex Organs, uno de los grupos más únicos de la escena, llegan a Benidorm / información

Pepe y Vizio, el dúo más atrevido en Magma Club

No son el Dúo Dinamico, pero si uno de los dúos más populares y atrevidos del momento, Pepe y Vizio llegan este sábado, a las 20 horas, a Magma Club de Alicante para dar una nueva muestra del acierto de juntar dos talentos en un mismo proyecto musical. Están en el mejor momento de su carrera, llenando conciertos y con un gran número de oyentes que cada vez se hace más grande. En sus directos encuentran una comunión con sus seguidores de la que pocos artistas pueden llegar a presumir. Magma Club, Alicante.