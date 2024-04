Marina Reche y el poder de la voz

Ficha técnica Formación: Marina Reche Procedencia: Elche Discos: Claridad (2023) Año de debut: 2020

Hay personas que creen en el destino, un concepto que lo único que pretende mostrar es que los eventos y las acciones de un individuo ya están determinados de forma previa. Esto podría dar respuesta a muchas cuestiones, pero no sería justo plasmarlo en la artista que protagoniza estas líneas. Creer que todo está escrito lleva al ser humano a no luchar por cumplir sus metas, a estancarse creyendo que todo llegará llovido del cielo.

El destino provoca la inacción. Y, en cambio, hay gente como ella, como Marina Reche, que ha luchado por conseguir un propósito que no era otro que ser artista y ganarse la vida con ello. Dejar de lado las creencias sobrenaturales permite a una persona llevar a cabo el placer del esfuerzo, del sacrificio y de la constancia.

La joven cantante intentó entrar en el programa de Operación Triunfo 2018, pese a que acabaron escogiendo a su hermana Alba Reche. Ese momento hubiera sido un duro bache para muchas personas, pero no para ella, que siguió apostando fuerte por su carrera. Y las intenciones de perseguir un sueño le han traído hasta aquí. Porque la ilicitana acaba de hacer pública su primera gira nacional (incluyendo dos fechas iniciales en Argentina) para presentar el nuevo rumbo artístico que ha tomado con un futuro disco del que, de momento, solo se conoce algún sencillo.

Será un tour que pasará por las principales ciudades españolas y que finalizará el 23 de febrero del próximo año en su casa, en Elche, en una sala todavía por confirmar. Además, sus seguidores agotaron en cuestión de horas las localidades de los conciertos de Buenos Aires, Madrid, Barcelona y Valencia; con lo que se vio obligada a abrir nuevas fechas en dichos lugares menos en la ciudad condal, donde se ha cambiado la sala para ofrecer una solución con mayor aforo. "Estoy muy emocionada. Mi equipo y yo hemos estado esperando este momento mucho tiempo y es un sueño hecho realidad que estoy muy feliz de poder llevar a cabo", comentaba la cantante en sus redes sociales al ver el recibimiento que había tenido por parte del respetable.

Su andadura comenzó en 2019 aprovechando los espacios que encontraba por el camino, pero no fue hasta 2020 cuando entró por primera vez a un estudio de grabación. Desde el primer momento, su proyecto musical mostraba el objetivo de emocionar desde la personalidad de una voz única. La trasparencia y la verdad marcaron su rumbo con su primer álbum discográfico Claridad (2023), un EP de siete canciones que plasmó la intencionalidad de la artista.

Marina Reche, en una imagen cedida / INFORMACIÓN

"Desde que me metí por primera vez al estudio, siempre he intentado buscar cuál era mi mensaje, qué quería contar, con qué me sentía más cómoda, también en cuanto a sonidos. Creo que ha sido una época de, como se suele decir, abrir melones y buscar con qué cosas me sentía más identificada. Llegué a la conclusión de que quería contar mi propia historia, las cosas que me afectaban, que me dolían... Suelo ser una persona que habla más del desamor que del amor, y es uno de los temas con los que más me llego a identificar", explica la ilicitana a INFORMACIÓN.

Precisamente, el poder de su voz habla mucho de su proyecto musical. Tiene la gran capacidad de transmitir muchos sentimientos entrelazados en sus composiciones, abriéndose al mundo sin temores ni tapujos y encontrando en la música una salida a sus fantasmas internos. "El mostrarme vulnerable me ha hecho abrir la mente y analizar todo más detalladamente en las situaciones más íntimas o dolorosas, y creo que contar las historias con esos detalles me pueden identificar mucho", alega Marina. Y pese a que no es fácil labrarse una carrera desde cero, ha contado con padrinos de la talla de Xavibo o Juancho Marqués. Elegir bien con quién te rodeas es igual (o más) de importante que componer una buena canción. Porque dar palos de ciego en una industria musical tan carroñera como necesitada es un peligro para las almas nuevas que la frecuentan.

Indirectamente, siempre estuvo conectada con la música, aunque el pánico escénico fue retrasando sus pasos dentro de la escena: "El salto a sacar mi propia música fue muy frustrante y al final pude quitarme esa nube negra que tenía y que me ponía las piedras en mi espalda constantemente, pensando que no iba a ser suficiente, que no iba a valer... Al final eran cosas que tenía en mi cabeza, pero sentía que se esperaba mucho de mí y tenía poco margen de error. Por este motivo, el cambio ha sido un proceso largo de dos años en el estudio, de hacer canciones, de tirarlas, de sacar las que me convencían 100%... Un proceso también muy bonito en el que viví muchas emociones, me reté mucho, salí de mi zona de confort y, por suerte, estaba bien rodeada de personas que me apoyaban mucho y me ayudaban a luchar por ello".

Junto a este proceso de escritura, le han acompañado en la producción nombres como Sr.Chen, Greta Ch’aska o Andrés Goiboru. Y ahora, una vez su proyecto ha comenzado a rodar de forma profesionalizada en gira, toca esperar para ver qué le deparará el ajetreo de los tours y la furgoneta. Marina Reche es una de las promesas de nuestra música y su crecimiento artístico y musical no ha hecho más que comenzar. De momento, lo único que se sabe es que su nuevo disco se llamará Oscuridad y será un conceptual de su anterior álbum.