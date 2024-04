"Tu tijera en mi oreja" se alza con dos premios en el Skyline Film Festival de Benidorm

La octava edición del Skyline Benidorm Film Festival ha concluido con una gran gala de clausura donde se han dado a conocer los ganadores de esta edición. El certamen, que se ha celebrado del 13 al 20 de abril, ha reunido a una gran variedad de cortometrajes nacionales e internacionales, además de contar con la presencia de destacados profesionales del sector cinematográfico. El evento, lleno de emoción y talento cinematográfico, ha reunido a cineastas y amantes del séptimo arte en la ciudad alicantina.

En la categoría de mejor cortometraje de ficción, el premio fue para Artesanía, mientras que Blow! se impuso como mejor cortometraje documental. En cuanto a mejor cortometraje de animación, el premio recayó en To bird or not to bird.

Largo viaje de Héctor Herce ha recibido el premio a mejor producción, mientras que Kuni Tomita, por su papel en Tu tijera en mi oreja, ha sido galardonado como mejor interpretación. Paula Usero también recibió un premio exaequo a la mejor interpretación por su trabajo en Mi zona.

La gran obra de Alex Lora i Cercós se ha alzado con el premio a mejor dirección del jurado PNR, mientras que Tengo algo que decirte de Marcos Barbas ha sido reconocido como mejor cortometraje de jóvenes realizadores.

Angles Morts de Jan Amor ha sido reconocido con el Premio DAMA al mejor guion del concurso de escritura de guiones, mientras que El monstruo de al lado de Curro Narváez y David Ayllón ha recibido una mención de honor.

Cuarto de hora de Nemo Arancibia se ha alzado con el premio a mejor corto iberoamericano, mientras que Hardly working de Total Refusal ha sido galardonado como mejor corto europeo. Sold Out de La Senda Films ha recibido el premio mejor ShortPitch.

Finalmente, Tu tijera en mi oreja ha sido reconocido como mejor cortometraje del jurado joven y el premio del público ha recaído en Whirlpool 3933. A todos estos premios hay que sumarle el galardón Skyliner, que esta edición fue otorgado al reconocido actor Miguel Rellán por su trayectoria profesional y su aportación al formato del cortometraje.

Palmarés de la edición de Skyline Film Festival 2024 / INFORMACIÓN

Balance anual

El Skyline Benidorm Film Festival se despide de esta edición con un balance muy positivo. Las cinco sesiones de proyecciones de cortos de Sección Oficial han registrado un aforo completo y las mesas redondas y actividades paralelas han contado con la presencia de profesionales de la industria y numerosos aficionados al cine y la cultura de Benidorm y la región valenciana.

"El éxito de esta octava edición nos reafirma en nuestra apuesta por el cortometraje. A lo largo de esta semana, hemos disfrutado de una programación completa, repleta de talento, emoción y grandes momentos cinematográficos que han dejado huella en el público y en el jurado", ha transmitido su directora Beatriz Hernández, quien ha querido destacar "la labor del jurado de Sección Oficial, compuesto por Inés de León, Enrique Lavigne y Paula Prendes, que han tenido la difícil tarea de seleccionar a los ganadores entre una gran cantidad de trabajos de gran calidad".

Una edición en la que los cortometrajes que han vertebrado la Sección Oficial han revalidado en su conjunto el excelente momento creativo que está atravesando esta disciplina en España, Europa e Iberoamérica. Trabajos que se posicionan como vehículos formidables para la reflexión y la apertura de conversación y en los que se reflejan las preocupaciones e inquietudes de una sociedad que poco a poco madura prestando especial atención a la desigualdad de género, los abusos infantiles, la sostenibilidad o el ecologismo, entre otras temáticas abordadas.

Según han transmitido una vez finalizada la edición, el festival se enorgullece de la altísima calidad que atesoraban todos los cortometrajes de su Sección Oficial. Más allá de sus narrativas, las virtudes técnicas de los trabajos han elevado esta edición, que ha sido especialmente disfrutada por el público. "El nivel de los trabajos presentados este año ha sido altísimo, lo que demuestra el gran potencial del cortometraje como forma de expresión artística. Nos sentimos muy orgullosos de poder contribuir a su difusión y reconocimiento", ha expresado la directora del festival.

Todo, en su conjunto, apunta a la buena salud del cortometraje en España, vivero de talento con una capacidad de proyección sin fronteras y cuyos derechos están siendo en los últimos años luchados sin tregua por los agentes del sector en España para lograr que por fin se valore y reconozca su estatus de disciplina cinematográfica a todos los niveles.

Además, la formación y el debate han tenido peso en este certamen. El Skyline Benidorm Film Festival se consolida como un foro de referencia para la reflexión y el debate sobre los retos y oportunidades del sector audiovisual. La organización del festival está comprometida con la formación y el intercambio de conocimiento entre los profesionales del sector, y seguirá organizando eventos de este tipo en futuras ediciones.

Y hablando de futuro, la mirada ya está puesta en 2025: "Ya estamos trabajando en la próxima edición, que tendrá lugar el año que viene, y esperamos seguir sorprendiendo con nuevas propuestas y un programa aún más completo. Tenemos muchas ideas en mente y estamos seguros de que la próxima edición será aún más especial", ha destacado su directora.

