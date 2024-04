Crystal Fighters, Silvia Pérez Cruz y Elyella se suman al festival Noches Mágicas

El Festival Noches Mágicas sigue incorporando grandes figuras al cartel de la duodécima edición, que se celebrará a lo largo de catorce días, del 25 de julio al 11 de agosto, en los Jardines de Abril de Sant Joan d'Alacant. Los nombres de Crystal Fighters, Silvia Pérez Cruz, Javier Ojeda, God Save The Queen y Elyella se suman al cartel de este verano, que ya cuenta con The Waterboys, Rozalén, Celtas Cortos o Israel Fernández.

Entre las nuevas confirmaciones, por orden cronológico, figura el 26 de julio God Save the Queen, el aclamado tributo a la banda Queen cuyo show reúne el catálogo de la mítica banda, desde sus comienzos en 1973 hasta su último álbum, Made in Heaven, editado después del fallecimiento de Freddie Mercury en 1991, que incluye éxitos como Bohemian Rapshody, Love of My Life, We are the Champions, We Will Rock You.

Silvia Perez Cruz en un concierto / JULIO CARBO

La cantante Silvia Pérez Cruz aterrizará en el festival el 28 de julio para presentar su último trabajo Toda la vida, un día. Desde que publicó su primer disco en solitario 11 de Novembre ha cosechado elogios y éxitos con una capacidad para abordar diferentes estilos y manteniendo, al mismo tiempo, su inconfundible sello propio con una de las voces más sobrecogedoras de los últimos tiempos.

El 3 de agosto actuará Javier Ojeda, cantante de la formación Danza Invisible, junto a Celtas Cortos y Seguridad Social en la segunda edición de la 80’s Summer Party. Javier Ojeda, que actuó el pasado mes de marzo en la fiesta solidaria de Noches Mágicas con la despedida de Danza Invisible, emprende viaje en solitario con una de sus primeras paradas en Alicante tras cuarenta años acompañado de su banda.

Crystal Fighters y Elyella formarán parte de la segunda edición del festival Music In The Garden que tendrá lugar el 10 de agosto y que contará con dos bandas más aún por confirmar. La banda inglesa Crystal Fighters retomará su gira en nuestro país tras anunciar el aplazamiento después de que su cantante, Sebastian Pringle, contrajese la malaria tras un viaje a Ghana que hizo a principios de año. En Alicante, el grupo de indie pop y electrónica Elyella presentará su quinto trabajo de estudio titulado Light+, junto a otros sencillos como You and I, Love Natural o Love is all i got.

Primera cita con sold out

Rozalén es la primera artista en colgar el cartel de sold out para su concierto en el Festival Noches Mágicas y la posterior Opening Party del día 25 de julio. El Festival Noches Mágicas cuenta con un recinto de aforo limitado en su capacidad, por lo que se espera que, en los próximos días, se agoten las entradas para otras de las fechas anunciadas.