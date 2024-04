Más de 40 músicos se congregan en Alicante para celebrar el Jazz Day

Un fin de semana donde el jazz se erige como el género musical de cabecera. La programación del Día Internacional del Jazz 2024 de Alicante está regalando a los espectadores muchas horas de diversión en directo a cargo de ilustres nombres con identidad propia. La agenda de eventos continúa este fin de semana con el considerado como el plato fuerte de la edición, con una retahíla de eventos que harán las delicias de los más melómanos, mezclando música y reconocimiento.

El Principal de Alicante albergará la hermandad de la música improvisada con una noche donde más de 40 músicos deleitarán a los asistentes con su directo, además de entregarse el tercer Premio Jazz Day y un nuevo galardón creado para esta edición. No obstante, para llegar a esas actividades, primero hay que degustar los actos previos.

En primer lugar, el sábado 27 de abril, el jardín del restaurante de La Fundición, en Alicante, se viste de gala para acoger el Swing Night Fest en colaboración con The Nest Dance Studio, una escuela de baile local. Dentro del programa, se incluye también la ambientación musical a cargo de DJ Swing y una cena de menú especial elegida expresamente para dicha velada. Para abrir, y a modo de bienvenida, se servirá a los allí presentes una copa de amaretto sour con piña y unos tomates verdes fritos. Seguidamente, de primero se servirán tamales con ropavieja a la habanera y, de postre, unas torrijas con swing.

Han tenido en cuenta las preferencias culinarias de los asistentes vegetarianos ideando un menú exclusivamente para ellos. Su bienvenida también cuenta con una copa de amaretto sour con piña, pero incluye como entrante ceviche de aguacate y manzana con perlas de wasabi. Como plato principal, se servirá a los comensales ñoquis al curry de puerros y calabacín y, de postre, arroz con leche de coco y mango. Las reservas se pueden hacer a través del teléfono de contacto habilitado por el restaurante, 624 634 240, ubicado en la calle Poeta Pastor, 16. La velada también contará con música en vivo gracias al concierto de Vira León & The Birdies y The Nest Gang Show. Al finalizar, una sesión de DJ pondrá el broche final a la jornada del sábado, donde se podrá bailar y cenar en un entorno muy especial, ambientado para la ocasión y donde predominan las plantas, generando un espacio natural.

El Principal de Alicante, durante la actuación de la edición de 2020 / información

Esto, en cambio, es simplemente un aperitivo de lo que se espera el domingo 28 de abril, la jornada más importante de todas las programadas para el Jazz Day en Alicante, que desde primera hora de la mañana estará respirando aroma de música improvisada. Para calentar motores, a las 12 horas, el Auditorio La Concha de la Explanada recibirá la actuación de la Big Band Umcasa Sofía de la escuela de música Casa Sofía. Posteriormente, a las 18 horas, The Nest Dance Studios ofrecerá una clase abierta de Lindy-hop en la plaza Rupert Chapí como previa al plato fuerte de la jornada, que iniciará a las 19 horas en el Teatro Principal de Alicante.

Una gala de altura

El coliseo alicantino albergará el evento grueso de toda la programación del Jazz Day en la ciudad, donde se entregará por primera vez el premio Liz Vallet, creado para subrayar la contribución al jazz de actores locales, tanto músicos como no, para hacer llegar los sonidos del género al público. Este primer galardón recaerá en Pedro Gallardo, un pionero en la divulgación del jazz al frente de diferentes locales de referencia en el casco antiguo de Alicante desde 1980, como el Club Armstrong y, entre 1986 y hasta el 2000, el Jazz Bar Desafinado, local que, además de destilar música de este género, albergó numerosos conciertos a cargo de prestigiosos artistas y formaciones nacionales e internacionales.

El músico Jorge Pardo / Daniel Pérez / EFE

Gallardo ha manifestado su "profundo agradecimiento" a los organizadores "por la concesión de este premio que me ha emocionado mucho desde que me lo comunicaron" y subraya "la gran labor, los conciertos e iniciativas que se llevan a cabo en el marco del Día Internacional del Jazz, desde hace 13 años, para difundir esta música, que cuenta con grandes exponentes en nuestra tierra". El galardón ha sido diseñado por el escultor y ceramista Adriano Carrillo Valero, creador, entre otras cosas, de las esculturas de los Premios Importantes Diario Información.

La gala también entregará el III premio Jazz Day Alicante en su decimotercera edición al músico madrileño Jorge Pardo, una de las grandes figuras del jazz de nuestro país y referente del jazz flamenco. Este galardón se fundamenta por su larga trayectoria como músico y divulgador del género en todos los continentes, llevando por bandera siempre un jazz fusión que se sobrepone a los estándares conocidos en la escena.

Adriano Carrillo Valero, diseñador del Premio Liz Vallet / información

El músico no rehúye de su influencia en la mezcla de estilos, pues entiende que "jazz y flamenco beben de la misma fuente, que es África. Esa polirrítmia que hay en el raid de un batería de jazz también está en la bulería, por lo que entiende que hay muchas similitudes y que "solo cambia una nota aquí y una nota allá". Entendedor de la música como algo más que simple melodía, también asegura que la fusión no es más que "la expresión de dos pueblos oprimidos”.

La presentadora del evento será la actriz Sarah Sanders, conocida por participar en series de televisión como Paraíso, Una gloria nacional, Kety no para, Periodistas, Hermanos de leche, Los ladrones van a la oficina, El sexólogo y Arévalo y Cia. Además, en su faceta de presentadora ha trabajado en Ciudad abierta (TeleMadrid), Señor español (Seneca Producciones) y La noche canalla (Canal 7).

Músicos a escena

El Principal de Alicante volverá a albergar la reunión de más de 40 músicos congregados encima de su escenario para compartir con el público asistente lo mejor del género en todas sus variantes. Para esta actuación, participarán componentes de Vira León & The Birdies, Kids of Universe, Zinzinjazz, Dooflers (Casa Sofía), AMMA, Empty Bottles, Kike Vidal Project, Jazz Meeting, Carla Vallet, Fabio Miano (ganador del II Premio Jazz Day Alicante) y el flautista y saxofonista invitado Jorge Pardo, cuya participación en la jornada no será solo conmemorativa.

Las entradas están a la venta en la web del Teatro Principal y en taquilla, y la recaudación irá destinada al proyecto La salud mental; no es cosa de locos, es cosa de todos de la Escuela de Psicodrama de Alicante.