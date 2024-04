Silvia Pérez Cruz agota entradas en Elche

Durante este fin de semana, la provincia se llena de actuaciones de géneros variados. Desde la música urbana de artistas como Antony Z y Jarfaiter hasta voces tan especiales como las de Silvia Pérez Cruz y Sole Giménez.

Silvia Pérez Cruz, voz de lujo en Elche

La gran Silvia Pérez Cruz llega el sábado, a las 20 horas, al Gran Teatro de Elche con todas las entradas vendidas para presentar su último trabajo Toda la vida, un día y dar una nueva muestra de su talento y versatilidad sobre el escenario, donde aborda todos los estilos con genial maestría debido a su larga y extensa carrera que fue recompensada en el año 2022 con el Premio Nacional de Músicas Actuales. Gran Teatro de Elche.

Sole Giménez, una de las grandes en La Nucía

Fin de semana con grandes voces femeninas. El Auditorio Mediterráneo de La Nucía contará con la actuación de Sole Gimenez, una institución de nuestra música, que llega este sábado a las 20 horas, para celebrar sus primeros 40 años de éxito profesional, tanto en Presuntos Implicados como ahora, en una carrera que camina en solitario abarcando estilos tan atrayentes y diversos como el pop, la bossa nova, el jazz o el bolero. Todo ello, pasado por el mágico y bello tamiz de su personalísima voz. Auditorio Mediterráneo, La Nucía.

Música de autor en Sant Joan

Trío de lujo en Euterpe que empieza este viernes a las 22 horas con Eva Sierra, cantautora que dio su primer concierto a los 16 años y ha pasado por diversos grupos como Tango o La Otra. En los proyectos que ha encabezado, consigue emocionar al oyente con una voz que destila emoción, verdad y sentimiento. El sábado, misma hora y lugar, será el turno de Sra. Robinson, de nombre Raúl Escribano, que busca siempre hacer la mejor canción con toques de soul y blues. Además, aterriza en Sant Joan con su nuevo disco Cierra al salir. Dicen los expertos que esta Sra. Robinson es oro puro de nuestra música, así que tocará contrastarlo asistiendo a la velada.

La cantautora Eva Sierra / información

Por último, el domingo, a las 19:30 horas, en Euterpe, llega Juan Belda, un artista valenciano que, tras militar en el grupo Ciudad Jara, ahora se enfrenta a la música en solitario con su primer disco Rayo y con un nuevo single, Huir, que presenta en su gira Buscar mi suerte, que le lleva por todo el país. Tras tocar en la Euterpe, irá a Madrid para actuar en la Sala El Búho Real con canciones expresivas de rico sonido debido a su larga experiencia en directo que le convierte en un animal de escenario. Sala Euterpe, Sant Joan d’Alacant.

Antony Z y Aphonnic en Alicante

Fin de semana de alto voltaje en Marearock que empieza este viernes, a las 22 horas, con el cantante urbano Antony Z. Este joven artista, que está ahora mismo en el momento más importante de su carrera, empezó experimentando con estilos tan interesantes como el soul o la electrónica para, al final, crear el suyo propio que le identifica a la primera nota con pelotazos como La culpa o Cuando me duermo. El sábado, misma hora y lugar, es la banda gallega Aphonnic la que deleitará a sus fans alicantinos. El grupo comenzó cantando en ingles con un metal alternativo diferente al resto. No obstante, luego pasaron al castellano con tanto éxito que ganaron el Premio Música Maketon 40 de Vigo al mejor disco del año durante tres ediciones y el Premio Martin Codax Metal en 2017. Sala Marearock, Alicante.

La banda gallega Aphonnic / información

La crudeza de Jarfaiter aterriza en San Vicente

Como cada semana, la sala The One de San Vicente del Raspeig nos trae lo mejor del sonido urbano. Este sábado, a las 21:30 horas, José del Olmo, más conocido en la industria como Jarfaiter, llegará a la sala alicantina para hacer disfrutar a sus fieles seguidores que encuentran en su forma de ser un modo de vida. Presentará su disco No soy nadie, con letras duras que hablan de temas sociales de rigurosa actualidad. Además, este camaleónico artista, cuando no triunfa en la música, lo hace actuando en series y películas. Sala The One, San Vicente del Raspeig.

The Limboos y The Sex Organs conquistan Alicante

La Sala Stereo trae este viernes, a las 21 horas, a The Limboos, una banda que desde su primer trabajo Space Mambo logró la combinación perfecta de ritmo y elegancia que poca gente es capaz de alcanzar. Por su parte, el domingo, a las 20 horas, llegan a Alicante los holandeses The Sex Organs que, tras pasar por Canadá y algunos países europeos, estuvieron la pasada semana en Benidorm y dejaron atónitos al respetable con una puesta en escena diferente donde la sexualidad era la tónica principal del concierto. Ahora, el público de la provincia tiene una segunda oportunidad en la capital. Sala Stereo, Alicante.

The Limboos, en una imagen de archivo / Víctor Fernández Peñaranda

Arizona Baby presenta su nuevo disco en Orihuela

Sería un pecado perderse la gala que este sábado, a las 22:30 horas, dará el popular grupo Arizona Baby en la Sala La Gramola de Orihuela para presentar su flamante nuevo álbum Salvation, con canciones de carretera, madera y cuerda donde, una vez más, muestran la esencia de la música en vivo entre lo divino y lo animal. Sus directos son una experiencia que contagia al público con sus virtudes armónicas, sus ritmos trepidantes y sus voces evocadoras, algo que les ha hecho ganar un merecido prestigio a nivel nacional e internacional. Sala La Gramola, Orihuela.

Fin de semana cultural en Villena con música y food trucks

La tercera edición del Street Food Market llega este fin de semana al Paseo Chapí de Villena con varias actividades. Este viernes, a las 21:30 horas, actúa la popular Nena Daconte. El sábado, en el mismo lugar, será el turno de Fusa Nocta a las 21:30 horas y del villenero Almacor a las 23 horas, que traerán una sesión eurovisiva. El domingo, a las 13:30 horas, será el turno de Liverpool Band, los Beatles españoles. Paseo Chapí de Villena.