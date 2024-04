Cambio de aires en Petímetre

Línea más moderna, más actual, vanguardista, elegante, un espacio más amable, un local para «compartir» con familia o amigos a cualquier hora del día. Esta ha sido la apuesta de Petímetre, local emblema del grupo Forty, que reinauguraron hace unos días ante representantes de medios de comunicación e invitados de la sociedad alicantina.

Victoria Puche (Grupo Forty), la presentadora Victoria Ferrá y el director de la orquesta ADDA Simfònica, Josep Vicent.

Héctor (CEO) y Emilio del Barrio (presidente) del grupo fueron los encargados de dar la bienvenida a más del centenar entre plumillas y representantes de diversas instituciones que quisieron acompañarles en este nuevo comienzo que no sólo presenta cambios estéticos, sino también una redefinición completa de su propuesta gastronómica y de entretenimiento de non stop entre las diez de la mañana y las once de la noche.

Emilio del Barrio se dirigió a los asistentes explicando que, sobre todo, Petímetre se quería convertir en un lugar donde «compartir», tanto experiencias como platos de su variada carta, algo que en España es muy común y que no lo es en otros países, pero que a los turistas les encanta. Para ello presentaron un cóctel y un menú con los que se pudo comprobar la variedad y calidad de sus propuestas. Emilio llamó la atención con su colorido atuendo de pantalón fucsia y zapatos burdeos con borlas fucsias también. Su mujer, María José Martín Calderón, a la que conoció en 1993 cuando ella era Dama del Foc (más de 30 años de matrimonio, ¡todo un logro!) aseguró que tenía borlas ¡hasta de flores! Genio y figura de un innovador empresario.

La interiorista Paloma Amo y la creadora de Alicante Street Style, Elena Vidal.

Victoria Puche, directora de Proyectos y Relaciones Institucionales del grupo Forty, pendiente de todos los detalles, comentaba que Petímetre quiere convertirse en un referente de la gastronomía, el ocio y la diversión en Alicante, con un espacio en el que la cocina y coctelería permitan acudir a cualquier hora y encontrar un ambiente agradable en el que el relax o la diversión sean las opciones que cada uno pueda elegir.

Cambio de aires en Petímetre

De los primeros en llegar, Fede Fuster (Hosbec) con Clara Cervera, o Carlos Baño (Cámara de Comercio) con Gema Amor (Alicante Gastronómica). Con su alegría de siempre llegó Marcela Fernández (AEPA) con Almudena Gonzalo, flamante nueva secretaria del Terciario Avanzado a la que deseamos el mayor de los éxitos en su nuevo trabajo. De un lado para otro, saludando a todo el mundo, Carlos Corredor (Alborea Marketing & Comunicación), junto a Óscar Castillo (Vox), Belén Mora (exbellea del Foc), Nacho Campos (Puerto de Alicante), Elena Vidal (Alicante Street Style) o José Hernández Mosquera, coronel de la Guardia Civil que bromeaba del arte de su familia en la feria de Sevilla, que fueron grabados bailando y que salieron en televisión. Óscar Gallardo (Red Bull), Eloy Carrión (Beam Suntory), el abogado Ignacio Gally o Josep Vicent (orquesta sinfónica del ADDA), fueron otros de los asistentes.

Los organizadores también anunciaron otras novedades en esta reinauguración, como la noche de la «Dolce vita», un aperitivo los viernes, sesiones de DJ los sábados, música en directo o los brunch de los domingos. Un rinascere que quiere hacer de Petímetre un espacio «estilo Madrid».

Durante el evento nos enteramos de la carta del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, sobre su duda de seguir o no en el cargo. Con tanto periodista, las elucubraciones sobre su anuncio acapararon parte de las conversaciones de la noche. Que si qué tendrá su teléfono, que si parece que alguna noticia especialmente mala va a llegar, que si Israel no olvida, que si lo de Begoña es más grave de lo que parece, que si Francia ha abierto un melón que nadie sabe dónde puede acabar, que si lo que quiere es hacerse la víctima, que todo es un montaje para que le digan que siga… Todos enganchados a las redes sociales a ver si se enteraban de algo más… ¡No dejan de trabajar ni cuando descansan!

Aprovechamos que compartimos mesa con Fernando Sepulcre, expolítico, ahora comunicador y empresario de hostelería, para preguntarle sobre su opinión sobre la política actual. No tuvo pelos en la lengua. «No echo nada de menos la política. Mucho prometer y luego pasan los años y no se hace nada. Estoy contento de no estar en estos momentos y decepcionado por lo que veo ahora».

Hasta última hora aguantaron Sergio Cantarero (Mahou), con el que estuvimos compartiendo conocimientos sobre la sobrasada y comentando la guasa de un proveedor de Relleu que todavía manda las facturas en pesetas y euros; Alejandra Fraile (Musgrave España), o la farmacéutica Ángela Madrid, junto a incombustibles compañeros de medios de comunicación que no querían desaprovechar la generosidad de los anfitriones, a los que deseamos todo el éxito en esta nueva andadura.