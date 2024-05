ADDA Simfònica vuelve a salir de gira con el Orfeón Donostiara

ADDA Simfónica con su director titular al frente, Josep Vicent, repiten hazaña y por segundo año consecutivo vuelven a integrarse en la temporada de conciertos de Ibermúsica, el ciclo de conciertos de referencia en Europa que trae a España a las mejores orquestas, directores y solistas del mundo.

La orquesta estable del ADDA, de nuevo, será la única formación española en el programa de la temporada 2024/25, junto a prestigiosas formaciones internacionales como la Filarmónica della Scala de Ricardo Chailly o Gustavo Dudamel, por partida doble, dirigiendo la Sinfónica de Londres y la Orquesta Simón Bolívar, entre otras formaciones destacadas.

El éxito en la alianza de ADDA Simfònica con el Orfeón Donostiarra de la temporada pasada, que llenó los conciertos celebrados en el Auditorio Nacional de Madrid, el Palau de la Música de Barcelona -dentro del programa BCN Clàssics-, el Auditorio de Zaragoza y el ADDA, ha llevado a repetir la experiencia conjunta con un nuevo repertorio. Si bien el pasado año interpretaron el Canto Espiritual de Xavier Montsalvatge y la Novena Sinfonía de Beethoven, ahora será Carmina Burana de Carl Orff la partitura estrella, junto a la Suite nº 2 de Daphnis et Chloé de Maurice Ravel.

Les acompañarán en este repertorio la soprano Sabrina Gárdez, el sopranista Rafael Quirant y el barítono Milan Perišić.

Concierto en el ADDA / WARREN GANSER

Para Josep Vicent, formar parte de este ciclo de excelencia por segunda vez es "un gran lujo" que no suele darse habitualmente. Que una orquesta joven como la del ADDA, con seis años de vida, se integre de nuevo en la temporada de música clásica de Ibermúsica, que cumple 55 ediciones, junto a renombradas formaciones europeas es "una maravilla para nosotros y una muy buena señal" que confirma que "la gira pasada fue muy bien en estos grandes auditorios" y dentro de una programación pensada para "públicos muy exigentes".

El director titular de ADDA Simfònica recuerda que la comunión con el Orfeón Donostiarra, con más de 125 años de historia, resultó "algo espectacular porque se crearon unas sinergias increíbles" y avanza que en breve saldrá una película sobre la gira realizada el pasado año. "Estamos encantados de volver a colaborar con este orfeón histórico", indica Josep Vicent, mientras la coral, en su página web, también destaca que el conjunto donostiarra "disfrutó mucho en esta serie de conciertos, en los cuales pudo compartir momentos, anécdotas y experiencias con los músicos de la ADDA Simfònica".

El programa marcado para los conciertos, con Ravel y Carl Orff, aunque conocido, no deja de ser una responsabilidad para la orquesta, ya que la última vez que la formación alicantina tocó Carmina Burana con La Fura dels Baus fue hace cuatro años. Los conciertos se celebrarán durante el próximo mes de diciembre: el primero de ellos será el día 2 en el Auditorio Nacional de Música de Madrid y el siguiente, en el Palau de la Música de Barcelona el día 4; después llegarán los de Zaragoza y Alicante.

Comienzo de año en Madrid

Josep Vicent añade que, además de este ciclo, ADDA Simfònica también repetirá en el Auditorio Nacional de Madrid en enero de 2025 con los conciertos de año nuevo promovidos por la Fundación Mutua Madrileña, destinados a sus abonados, que ya realizó la orquesta en 2023.

Nuevo disco

La orquesta del ADDA es una de las formaciones con mayor proyección actualmente, en especial tras ser reconocida recientemente con dos nominaciones en los Grammy Latinos, una de los Grammy americanos y tres de la Academia de la Música de España por el disco Ritmo: The Chick Corea Symphony Tribute, producido por Fernando Arias, director de ARIA classics.

Precisamente con este sello ha publicado el álbum Le divin poème de Alexander Scriabin (1872 - 1915) en el que la orquesta alicantina interpreta la Sinfonía número 3 en do menor opus 43, que el autor subtituló El poema divino. Con este trabajo, el sello discográfico continúa su colaboración con la formación del Auditorio de la Diputación de Alicante, donde se grabó en directo esta obra, en un concierto muy celebrado por el público celebrado el pasado 2 de febrero de 2023.

Nuevo disco de ADDA Simfònica con Josep Vicent, "Le Divin Poème" / INFORMACIÓN

La producción, que se distribuye internacionalmente y en plataformas digitales desde el jueves, se suma a la veintena de trabajos discográficos ya publicados por ADDA Simfònica.

Josep Vicent asegura que siempre ha sentido "una enorme fascinación por la música de Scriabin, es muy visual a la hora de escribir, tiene una gran capacidad sinestésica de relacionar los colores, la luz y la armonía, y su obra me parece un símbolo de libertad, de respeto y de convivencia". El director de Altea destaca que "es un gran sinfonista y hace que la orquesta brille enormemente", así como su ilusión por grabar Le divin poème, "probablemente, de todas las músicas es la que de una manera más clara intenta acercarnos hacia esa iluminación de la convivencia y de la sensación de divinidad universal".