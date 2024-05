Pablo Vierci, escritor de 'La sociedad de la nieve': "Los jóvenes de hoy necesitaban esta historia para conocer lo que es la generosidad"

Pablo Vierci, escritor de la novela "La sociedad de la nieve" y productor asociado de la exitosa película de J.A. Bayona del mismo título, estará en Málaga unos días para participar en diversas actividades relacionadas con su popular libro. La cinta de Netflix ha recuperado el interés por la odisea de supervivencia de los pasajeros que quedaron con vida tras el accidente de un avión turbohélice de la Fuerza Aérea Urugaya en Los Andes y ha generado incluso un fenómeno fan muy potente. El autor participará hoy en un encuentro con sus lectores en el Salón de Actos Unicaja de Acera de la Marina (19.00 horas) e intervendrán también el responsable de Literatura de la Fundación Unicaja, Francisco Cañadas y el periodista de Canal Sur, Paco Reyero. También firmará ejemplares en la Feria del Libro el sábado (Caseta Fundación Unicaja, 12.00 horas).

Vierci, no solo era vecino de barrio, sino también compañero del mismo colegio durante la primaria y la secundaria de muchos de los que tomaron ese vuelo en el año 72. Sobre todo, de Fernando Parrado, uno de los dos supervivientes que cruzaron la cordillera a pie durante 10 días para llegar al valle de Los Maitenes, al sur de Santiago. Así fue, junto con su compañero Roberto Canessa, como consiguieron que el mundo supiera que había supervivientes del accidente y que fueran a rescatarlos con helicópteros.

El escritor uruguayo se vio con la responsabilidad y el compromiso de contar esta singular historia que en aquella época, de no haber sido por él, no habría sido posible que se conociera tan a fondo: "All único al que le gustaba escribir era a mí, así que no había ningún sustituto", nos cuenta.

Película

La película de Bayona estrenada en 2023, galardonada con 12 premios Goya, ya ha sido viualizada por más de 250 millones de personas a nivel mundial, y el propio Vierci espera que esta historia todavía llegue a más gente. "Ojalá sigan viendo la película, no por propia arrogancia, sino porque creemos que es una historia que nos reconcilia con el ser humano", afirma. Que el largometraje haya sido capaz de llegar al corazón de tantas personas es mérito de su director, asegura Vierci: "Bayona es una persona extraordinaria, que no solo reune sabiduría en la narración, sino que es sabio en todas las disciplinas que componen una película".

El autor uruguayo estuvo presente en 147 días del rodaje de esta producción y ha quedado totalmente gratificado con el proceso, a pesar de ser muy intenso y dejar un vacío después de esa experiencia: "Los momentos de grabación fueron muy duros y sufridos, ya que transcurrieron en pleno invierno en Sierra Nevada, con ventiscas, a tres mil metros de altitud y en plena pandemia. Pero al final del día, cuando veíamos lo que habíamos grabado, veíamos la luz de haber llegado mucho más profundo de lo que uno creía", recuerda.

El fenómeno joven

El filme ha conectado profundamente con un público muy joven, muchos de los cuales no conocían la historia. El escritor no imaginaba algo así, a pesar de conocer la potencia de la trama y del equipo de la producción. "Es una historia de jóvenes y creo que por eso se pueden identificar. A los 20 años uno se piensa que es efímero o inmortal y estos chicos te muestran que, de un día para el otro, se te cae un avión y la vida se termina", asegura Pablo Vierci. Según un psicoterapeuta amigo del novelista, las nuevas generaciones están huérfanas de referentes, ya que los superhéroes que se muestran a menudo en pantalla no son reales; el escritor está de acuerdo: "Esta generación necesitaba esta historia para conocer la generosidad y construir una conciencia nueva". También, describe 'La sociedad de la nieve' como un antídoto ante la moda pasajera juvenil de la fugacidad y el individualismo, ya que es una historia que es un ejemplo para la humanidad.

Además, existe un fenómeno fan en torno a los actores de la película debido a la simbiois de estos artistas con la generación del 72, y aunque Pablo Vierci tiene también muchos admiradores, nos recuerda que la emoción no es con él, es con la historia.

Proyectos

El autor uruguayo siempre tiene historias rondando en su cabeza, por lo que nos ofrece la certeza de que habrá próximos relatos que contar. Y lo hará sin tener miedo a que 'La sociedad de la nieve' y su tremenda popularidad les pueda hacer sombra. "Una historia no opaca jamás a la anterior, sino que es una sumatoria: siempre arrojan luces nuevas. Es una cadena virtuosa de eslabones que se van sumando", manifiesta.