Un nuevo exoplaneta irrumpe en la galaxia del Warm Up

El cerebro regula el funcionamiento del cuerpo humano, pero también segrega cuatro sustancias químicas que influyen en nuestros sentimientos y sensaciones. La dopamina, oxitocina, serotonina y endorfina son conocidas como las ‘hormonas de la felicidad’, unas sustancias que anegaron de buenas vibraciones la primera jornada del Warm Up 2024, un festival que, en esta época de escasas alegrías, consiguió congregar en el Recinto Ferial de la Fica a más de 25.000 personas. A falta de conocer cifras oficiales, podríamos decir que el certamen murciano goza de muy buena salud. Los Planetas y Arde Bogotá ofrecieron los mejores conciertos de una extensa jornada que finalizó, como no podía ser de otra manera, entre sintetizados sonidos de electrónica bailable.

La murciana Hoonine (Carmen Alarcón) fue la encargada de romper las hostilidades en directo y lo hizo a golpe de teclado y pop electrónico. Sin duda, sus sonidos minimalistas trasladaron a todos los espectadores a un lugar donde la familia, el amor y la infancia fueron los protagonistas, y lo hizo lastrada por un sonido que nunca llegó a ser el deseado, una característica predominante durante toda la jornada en el escenario ‘Enae’, a diferencia de la excelente acústica del ‘Estrella de Levante’.

Fue ahí donde Johnny Marr esgrimió su habilidad a la guitarra, pero también deleitó a los asistentes con sus letras poco complejas pero con mensajes impactantes. El exguitarrista de The Smiths no presentó nada nuevo bajo el atardecer murciano, pero su actuación resultó un atinado compendio de indie-pop con trazos de rock, algo de new-wave y britpop. En definitiva, un logrado punto medio entre lo pretérito y la actualización de los sonidos.

Nadie vio cómo lo hicieron pero, sin ninguna duda, nada les para. La La Love You puso patas arriba a toda La Fica con su pop efectivo, divertido y sin pretensiones. Que nadie nos pare o El fin del mundo fueron sus mejores momentos sobre las tablas de ‘ElPozo King Up’p. Antes y sobre el escenario ‘Thunder Bitch’, fue el turno de Amore, una murciana de nacimiento y madrileña de adopción que se ha convertido en una de las promesas de la música en español del momento.

A continuación tuvo lugar uno de los momentos más esperados de esta edición: comenzaron a alinearse todos Los Planetas.

El esperadísimo concierto de la banda granadina llegó como el agua clara que baja del monte: una corriente que se mantiene fresca, enraizada y libre. Un chorro brillante de pop-rock y psicodelia flamenca marca de la casa, un manantial del que tantos grupos bebieron y hoy sigue su curso, tan auténtico como el primer día.

Han pasado treinta años desde que temas como De viaje o Qué puedo hacer pasaron a convertirse en himnos y clásicos. Con motivo de este aniversario, los granadinos han querido pasarse por la capital del Segura para rendir homenaje al álbum que les puso en la antena de miles de fans de toda la geografía nacional. Para llevar a cabo esta fiel presentación, la banda ajustó la instrumentación, los arreglos y todos los complementos para ofrecer una experiencia única a todos los warmers. Pura maravilla que empapó el alma de todos los asistentes, con la voz de Jota a corazón abierto, dejándose la vida en cada verso y nadando por el cristalino río de guitarras de Florent, la suya propia y las teclas impagables de David Montañés. En resumen, uno de esos conciertos que uno agradece haber visto y cuya impronta quedará marcada de modo indeleble en la memoria personal.

La consagración de Arde Bogotá

Precisamente, en la memoria de muchos fieles al Warm Up está la actuación de un grupo de chavales de Cartagena que, en el año 2022, hacían su primera aparición en La Fica. Pero el meteórico ascenso de estos cowboys de la A3 se ha hecho evidente en esta edición. La banda de la ciudad portuaria, considerada uno de los fenómenos del panorama nacional, hacía su aparición en el escenario principal cinco minutos antes de la medianoche. Lo mejor que pude decirse de Arde Bogotá es que desprenden energía en su humilde aproximación al rock stoner. Su actuación comenzó con ciertos aires renovados, pues el vocalista de la banda, Antonio García no comenzó con el habitual «soltad a los perros porque me he escapado», una pieza que fue guardada para el cierre y que desató toda una inyección de adrenalina. Aunque si tuviésemos que definir su actuación en un solo sentimiento sería emoción, y si la llevásemos a una letra esa sería La Salvación, una canción que va ganando peso con el paso de los minutos y la sensación de haber llegado al final del viaje. Una pieza diferencial que se ha convertido en un clásico instantáneo del rock patrio. Larga vida a estos vaqueros de la carretera, que no la abandonen jamás.

Bomba Estéreo tomó el relevo al grupo cartagenero, y lo hacía congregando a los pies del escenario a un gran número de personas que se sorprendieron con una de las bandas latinoamericanas más importantes a nivel mundial. To my love, tema indispensable junto a Brujería, hicieron las delicias del público presente en el stage de Estrella de Levante después de ofrecer sus temas naturalistas, que fusionan la electrónica con la cumbia, la champeta, el reggae o el rock.

En paralelo, Morreo confirmó su triunfó en tierras murcianas. En poco tiempo, Germán y Joseca han pasado de tocar en pequeñas salas a hacer algo más que memorable sobre el escenario del Warm Up. Sin duda, una de las actuaciones más sorprendentes que pudimos disfrutar en esta primera jornada. El dúo andaluz sumergió al público en ese tropicalismo cañí tan suyo.

Otra de las actuaciones del día, como era de esperar, fue la de Sleaford Mods. El dúo inglés, integrado por el vocalista Jason Williamson y el músico Andrew Robert ofrecieron un recorrido por los grandes temas de su carrera, como Nudge it o Tweet tweet. En pocas palabras, una actuación que no defraudó.

Aún quedaron energías para escuchar la indietrónica de Delaporte, Chica Gang o a Ginebras, que en una hora consiguieron crear una fiesta que no tenía fin. No había espacio para la bajona, o por lo menos para la bajona tal y como la entendemos. Con sus guitarras, nos transportaron al indie-pop nacional que quiso conquistar los festivales de 2012, cuando aún creíamos que todo era posible. La jornada terminó bien entrada la madrugada, de la mano de Innmir, en una sesión que cerró por todo lo alto una primera jornada de Warm Up en la que se sintió la música con más fuerza y que dejó entre los asistentes un buen sabor de boca.