Los 10 españoles que han intentado (sin éxito) ir a Eurovisión por otros países

Zorra acumula más de 16 millones de reproducciones en Spotify a escasas horas de presentarse en Eurovisión. Desde que Nebulossa ganó el Benidorm Fest, no ha dejado de sumar adeptos a su candidatura. Una exposición que se ha convertido en un enorme aliciente para que, de cara a las próximas temporadas, artistas de todo tipo se planteen representar a España en el certamen.

Hay artistas que, cuando no lo han logrado, incluso han viajado a otros países para hacer realidad su sueño: ahí están Gisela (Andorra, 2008), Jenny (Andorra, 2006), Verónica Codensal (Bélgica, 2003)… Sin embargo, un buen puñado lo ha intentado sin éxito en destinos tan variopintos como Polonia, San Marino y Rumanía.

Adelén (Noruega 2013)

Empezó su carrera musical en 2010, pero no alcanzó la popularidad hasta su participación en el Melodi Grand Prix de 2013: la cantante de Bailén (Jaén) compitió con Bombo, un tema pop-latino que rápidamente se posicionó en el número 1 de las listas escandinavas. El pasaporte a Eurovisión se lo arrebató Margaret Berger, que acabó cuarta en la final. Desde entonces, ha editado singles con cierta repercusión: Always On My Mind, Olé, Baila conmigo...

Raquel de Rosario (Italia, 2011)

Dos años antes de representar a España con Contigo hasta el final, Raquel del Rosario estuvo a punto de hacer lo propio con Italia. Se presentó al festival de San Remo junto a Luca Barbarossa y la canción Fino in fondo. Era la primera vez que la artista se atrevía con el italiano y, aunque terminó en octavo lugar, tuvo la visibilidad necesaria para que, en 2013, recibiera de la bota dos de los ocho puntos que consiguió.

Baccara (Suecia, 2004)

Mayte Mateos y María Mendiola representaron a Luxemburgo en 1978 con un Parlez-Vous Français? que hizo las delicias del jurado español y las colocó en la séptima plaza. Se separaron en 1981 y, años más tarde, retomaron el dúo con distintas integrantes. Junto a Cristina Sevilla, Mayte se plantó en Suecia con Soy tu Venus. Al final, el tema no fue elegido ya que Lena Philipsson se hizo con el triunfo tanto local como internacionalmente.

Dani Sanz (Finlandia, 2017)

De Operación Triunfo 2005 al UMK 2017. Dani Sanz se dio a conocer en España en la edición que encumbró a Soraya Arnelas y Edurne. Tras varios intentos discográficos, el artista puso rumbo a Finlandia, donde fijó su residencia en Porvoo. Compaginó diversos trabajos con su paso por La Voz, el formato donde conoció a Ghünter, su aliado en esta carrera. Con Love Yourself, se quedó a las puertas de levantar la bandera finesa.

Cristina Ramos (San Marino, 2022)

Considerada la reina de los talent shows internacionales por su paso en Got Talent China, La Voz México o Tu cara me suena España, cómo no, también ha intentado ir a Eurovisión. En esta ocasión, de la mano de San Marino. Este país, desde 2022, organiza Una voce per San Marino como plataforma para seleccionar a su representante. La artista llegó a la final, pero no lideró un top en el que arrasó Achille Lauro.

Ana Mena (Italia, 2022)

Con Duecentomila ore, la versión italiana de Doscientas mil horas, Ana Mena fue seleccionada para participar en San Remo. Tras cinco noches luchando por ganar el famoso certamen, la artista quedó en la posición 24 de 25. A pesar de la tibia acogida por la prensa, el tema se viralizó en redes y alcanzó el disco de oro. Desde entonces, su carrera no ha dejado de apuntar tantos: Las 12, Un clásico, Me he pillao x ti...

Anabel Conde (Polonia, 2006)

Es uno de los nombres más queridos entre los eurofans: dejó segunda a España en 1995 gracias a una interpretación sublime de Vuelve conmigo. Dos décadas después, regresó al festival como corista de Andorra. Y, en 2006, lo volvió a intentar… esta vez, en Polonia. Si bien su Shappo no convenció a los expertos para participar en la preselección, quedó en reserva. Como curiosidad, envió la misma canción junto a su hermana Cristina a RTVE, pero tampoco fue escogida.

Maika Barbero (Suiza, 2016)

Eurovisión siempre ha sido un sueño para la finalista de la primera edición de La Voz. Un año antes de intentarlo en la polémica gala que ganó Manel Navarro, viajó hasta Suiza con la balada The Reason. Aunque no se clasificó para la final, la experiencia le sirvió para coronarse segunda en el Baltic Song Contest. En 2017, logró un cuarto puesto en Objetivo Eurovisión con Momento crítico.

Verónica Romero (San Marino, 2023)

Verónica Romero compuso Army Of One junto a Phil Collen, guitarrista de la banda inglesa Def Leppard, una década antes de presentarla en el Benidorm Fest. Estuvo guardándola hasta encontrar la ocasión perfecta para lanzarla. Así que, tras no pasar la criba de RTVE, decidió probar suerte en Una voce per San Marino, la preselección nacional del microestado. Llegó a la semifinal, pero no convenció al jurado.

Juan Xavier (Rumanía, 2009)

Durante la pretemporada de 2009, el nombre de un español se coló en la preselección de Rumanía: un desconocido Juan Xavier, que ya lo había intentado en el programa Eurovisión 2009: el retorno con Se fue el amor, viajó hasta Bucarest para participar en una preselección que acabó encumbrando Elena Gheorghe con The Balkan Girls. Apenas tuvo repercusión aquella incursión y, desde entonces, se desconocen los pasos que ha dado en la industria.