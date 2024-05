Nebulossa, reforzados tras su paso por Eurovisión: "La puntuación no refleja lo que vivimos allí"

A pesar de que las esperanzas estaban puestas en que Nebulossa y 'Zorra' obtuviesen un buen puesto en Eurovisión 2024, no ha podido ser. El dúo formado por Mery Bas y Mark Dasousa lo dieron todo sobre el escenario del Malmö Arena y dejaron el pabellón alto con una actuación impecable, pero su entrega no se vio recompensada con el apoyo ni del público ni del jurado especializado. Y con solo 30 puntos los alicantinos acababan en el puesto 22, los cuartos por la cola.

Este lunes, horas después de enloquecer a la Pradera de San Isidro recién llegados de Suecia, la pareja ha ofrecido una rueda de prensa para hacer balance de su paso por el festival. "Tuvimos sensaciones súper buenas porque el público lo dio todo. Cuando estábamos sentados ahí, viendo el tema de la puntuación, era como que lo que habíamos vivido en el escenario no iba con nosotros, no nos representaba. Habíamos recibido tanto amor que luego no se reflejaba con las votaciones, pero hay que seguir adelante y estamos súper agradecidas de todo" ha reconocido Mery Bas muy emocionada por el cariño que han sentido durante las últimas semanas.

Como ha revelado, su "pretensión" durante la final era hacer "una actuación digna". "Soy muy perfeccionista y he estado oyendo cada nota y aún veo algo que mejorar. siempre", ha confesado la cantante; mientras, Mark Dasousa ha admitido que aunque les hubiese gustado quedar en una posición "mejor", "en ningún momento fue nuestro objetivo" porque sabían "a dónde iban" y "el nivel competitivo que hay en Eurovisión".

"Hemos ganado el cariño del público nacional pero también de Europa"

"Nosotros no somos personas competitivas. Íbamos a conocer gente, a tener una nueva experiencia, y hemos aprendido un montón de cosas. La puntuación realmente es lo de menos", ha asegurado el teclista, revelando que "lo más importante y bonito de todo esto" es que a sus seguidores les ha gustado la canción y no les ha importado la posición. "Lo hemos defendido con mucho orgullo" ha afirmado.

Europa Press

De ahí que en declaraciones exclusivas a Europa Press, Nebulossa aseguran que salen muy reforzados de Eurovisión: "Hemos ganado el cariño del público nacional pero también de Europa, eso fue grandioso y estamos súper emocionadas". "No esperábamos tanto, tanto calor, tanto amor que hemos recibido y fue muy bonito, la verdad" confiesa Mary.

"Es una experiencia que nos ha cambiado en lo personal y en lo profesional. En las dos cosas para mejor, también hemos visto de nosotros cosas que desconocíamos del otro porque hemos estado muchas horas juntos, que nos sirven para formarnos como pareja. Creo que salimos reforzados en todos los sentidos" ha añadido Mark, reconociendo que no cambiaría nada de su paso por el festival.

"Realmente la puntuación no refleja lo que nosotros vivimos allí. Y si veis un poco las imágenes de la gente, te das cuenta de que no has ido allí y has vuelto con el rabo entre las piernas. Había un estadio con 15.000 personas cantando tu canción. Bueno, lo del concurso para nosotros ya nos ocurrió en el Benidorm Fest. Fuimos al Benidorm Fest y ya era un regalo en sí estar allí, que nos viera tanta gente. Y ahora nos han visto 200 millones de personas. Pues eso es impagable" confiesa emocionado.

Nebulossa interpreta 'Zorra' en Eurovisión. / AP

Como desvelan, también ha habido muchas dificultades, como el fallecimiento de la tía de Mery o su caída durante el primer ensayo: "La verdad es que hubo momentos muy duros porque llego allí y lo primero que me dan es esa noticia; quieras que no, te afecta a la hora de todo por muy fuerte que seas y sobre todo por no poder estar con tu familia, al día siguiente era el entierro y claro han sido momentos duros". "La interpretación en la escalera la escalera no tenía las medidas que había aquí en el Benidorm Fest porque se equivocaron y pusieron unas ruedas mucho más grandes y entonces lo que era el escalón principal pues era bastante más alto y claro todo eso era como, por dios esto cada vez se pone más difícil. Luego me caí también, me caí me hice la rodilla hecha polvo y claro me subí al escenario teniendo que afrontar eso también. Yo digo aquí cada vez la prueba es más dura" confiesa con una sonrisa resignada.

"Han ocurrido cosas personales que nos han hecho sacar una fuerza en este caso a Mery, y estoy muy orgulloso de ella" añade su marido.

"Emocionalmente todo lo que nos vino, te afecta. Yo creo que aún me falta el momento de llegar a casa y ponerme a llorar, porque aún no he podido" ha concluido Mery, adelantando que por delante "nos esperan muchos conciertos y terminar el disco que dejamos a medias". "Tenemos un horizonte que afrontamos con ganas. Ahora no va a dar tiempo de parar esta semana, pero igual la que viene sí que pararemos un poquito y ya nos reengancharemos" desvela Mark.