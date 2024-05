Dos profesionales de Alicante, entre los 100 nuevos talentos de la gastronomía de 2024

La segunda de cocina de El Xato en La Nucia, Esperança Cano Figueira, y la maître de Quique Dacosta Restaurante en Dénia, Francesca Baccon, forman parte de los 100 jóvenes talentos de la gastronomía 2024, seleccionados por el Basque Culinary Center (BCC), en una radiografía de la nueva generación llamada a transformar la gastronomía.

Este listado, que realiza cada dos años esta institución gastronómica donostiarra, es la tercera vez que se presenta y reúne a profesionales menores de 30 años de distintos perfiles sectoriales dentro de la gastronomía.

Desde la provincia de Alicante, las dos profesionales destacadas desempeñan sus tareas en establecimientos de la Marina Alta y la Marina Baixa.

Esperança Cano Figueira es cocinera nacida entre fogones: quinta generación de la familia de El Xato, fundado en 1915 en La Nucia y poseedor de una estrella Michelin. Esperança es la segunda de cocina en el restaurante que gobierna su madre, la chef Cristina Figueira, y su padre, Francisco Cano, jefe de sala y sumiller. Tras terminar sus estudios en cocina, pasó por los fogones de Quique Dacosta, Ricard Camarena y Begoña Rodrigo para finalmente volver a La Nucía para trabajar en familia y «crear y defender una cocina mediterránea basada en las recetas tradicionales con técnicas de vanguardia», indica.

De origen italiano es Francesca Baccon, que creció en una trattoria y con 27 años fue maître en el triestrellado restaurante de Quique Dacosta en Dénia: «No podría haberme pasado nada mejor que este restaurante. Desde el primer momento me sentí en casa, con profesionales increíbles y un servicio dinámico y cercano como me gusta a mí». «La sala es mi espacio; el servicio, mi forma de vivir. Poder vivir una experiencia inolvidable y crear un recuerdo que los clientes se llevarán con ellos para siempre es el motivo que me hace estar enamorada de mi profesión», añade la responsable de sala en el restaurante de Dénia.

