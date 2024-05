El alicantino Alex Rey da la réplica a Miyazaki en su nuevo corto

Alex Rey (Alicante, 1981) combina magistralmente sus dos pasiones, el cine y la animación, y vuelve a ponerlos en práctica en su nuevo cortometraje animado, Periquitos, con el que homenajea al maestro de la animación japonesa, Hayao Miyazaki, y se aventura a explicar los motivos que le inspiraron a crear El chico y la garza, su última obra tras anunciar su retirada, que le valió su tercer Óscar. Periquitos comenzó en abril su recorrido por festivales y en breve se proyectará en el Festival de Cine de Alicante, uno de los ocho certámenes donde ya ha sido seleccionado.

"El gran director de cine de animación, Hayao Miyazaki, ha anunciado su retiro definitivo. Pero las musas de la inspiración tienen otros planes para él...", avanza la sinopsis del nuevo corto de Rey, de seis minutos de duración, más corto que los dos anteriores, Phonorama y La increíble vacuna del Dr. Dickinson, pero realizado de la misma forma que toda su obra, donde todo lo hace él mismo, desde las voces a los rótulos, los dibujos y la música.

Cartel de "Periquitos" / INFORMACIÓN

Alex Rey salió del cine con algunos interrogantes después de ver la última obra de su "ídolo máximo", El chico y la garza, la nueva película en nueve años de Miyazaki tras anunciar su última retirada del cine. "A mí me gustó mucho, pero tengo mis dudas con una parte del mundo de fantasía que no sé de dónde sale. La película es, quizás, su trabajo más críptico y a veces cuesta comprender algunas cosas. Hay una parte de imaginación desbordante que no explica, porque se ha ganado el privilegio de hacer lo que quiere sin tener que dar explicaciones, pero en la historia hay una presencia importante de periquitos que no sé de donde vienen", indica el animador alicantino, que a partir de esa incógnita gestó su corto.

"Se me ocurrió imaginando desde un punto de vista humorístico cómo se debió crear en su cabeza la idea para la película", añade Alex Rey, que pretende que su corto sea "el complemento perfecto" de El chico y la garza "para dar una explicación a las cosas que no se entienden". Todo ello, con mucha retranca, ya que el trabajo de Rey se remonta a 2016, cuando el japonés anuncia su fin en el cine y se retracta poco después tras una charla con su mujer sobre su futura vida doméstica como jubilado "en una especie de Matrimoniadas", bromea el alicantino.

Otra imagen del cortometraje, que se podrá ver en el Festival de Cine de Alicante / INFORMACIÓN

Periquitos es, "por supuesto", un homenaje a Miyazaki, al que Rey sigue desde que vio El viaje de Chihiro en 2001. "Ahí me voló la cabeza porque nunca pensé que una peli de dibujos pudiera tener tantas capas y ser tan increíble. Le di el valor adulto a la animación", explica el cortometrajista, que se declara el "mejor fan" del fundador del estudio Ghibli "porque me hizo ver que era posible dedicarse a la animación. Yo empecé haciendo cortos de acción, pero vi que con la animación podía contar mis historias".

Para fans y no fans de Miyazaki

Los periquitos de Rey se pueden ver aunque no seas fan de Miyazaki ni hayas visto El chico y la garza, ya que funciona a dos niveles: "El espectador que no esté familiarizado con su trabajo disfrutará de un diálogo de enredo, divertido y que plasma la realidad de un matrimonio octogenario. Otro nivel del corto es para los muy cafeteros, los más cinéfilos que conozcan el trabajo de este director y que además han visto su última peli. Esos se van a partir de la risa", asegura el autor.

Periquitos en el cortometraje de Alex Rey / INFORMACIÓN

El corto se estrenó el pasado mes de abril en el Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, pero también está seleccionado en el de Alicante -se proyecta el 21 de mayo en Las Cigarreras -, en el Animafest de Zagreb -de prestigio europeo, en cuya sección World Panorama se muestran 19 cortos de todo el mundo-, en el ICOFF de Vitoria -donde el año pasado fue premiado con Phonorama-, en Charcajada Film Fest (Cuenca),Parapapá Curts (Sabadell), el Festival En Xicotet (Onda) y el Festival Corto Ciudad Real.

Premios y selecciones

Con más de una decena de cortometrajes a sus espaldas, y tras dedicar un año al episodio piloto de una serie animada (Sábado, Sabadete) Alex Rey recorre festivales nacionales e internacionales con sus trabajos de animación. Después de dos años de itinerancia, Phonorama ha recibido 26 premios tras ser seleccionado en 120 festivales, mientras que La increíble vacuna del Dr. Dickinson obtuvo 7 reconocimientos y 47 selecciones.

