Los premios del audiovisual valenciano se llamarán Premis Lola Gaos

Los premios que otorga la Academia Valenciana del Audiovisual (AVAV) llevarán a partir de ahora el nombre de Premis Lola Gaos, ante la imposibilidad de mantener la marca de los Premios Berlanga. Así lo ha anunciado la presidenta de esta academia, Teresa Cebrián, en el transcurso de la asamblea general anual de socios y socias celebrada este martes, cuyo resultado han comunicado a través de una nota informativa.

Como se recordará, después de seis ediciones de estos galardones que se entregaban en colaboración con el Institut Valencià de Cultura (IVC) -primero llamados Premios del Audiovisual Valenciano y, desde 2021, Premis Berlanga- el conseller de Cultura, Vicente Barrera, anunció primero en diciembre de 2023 su voluntad de unificar todos los premios de la cultura valenciana -Audiovisual, Artes Escénicas y Música Carles Santos- en una única gala, de la que no se ha vuelto a hablar, mientras que el pasado mes de marzo el IVC avanzó su intención de reconvertir los Premios Berlanga en un festival de cine "nacional e internacional".

La Academia del Audiovisual Valenciano ya había anunciado que seguiría concediendo los premios al cine realizado en la Comunidad Valenciana. Y desde su incorporación en agosto de 2022 a la junta directiva de la AVAV, Teresa Cebrián, había intentado infructuosamente formalizar un acuerdo de cesión del nombre Premis Berlanga, registrado por Empreses Audiovisuals Valencianes Federades (EVAF) -entidad que agrupa a Productors Audiovisuals Valencians (PAV, ), Asociación de Empresas de Servicios del Audiovisual Valenciano (Aesav), Asociación Valenciana de Empresas de Animación (Avepa) y Asociación Valenciana de Estudios de Doblaje y Sonorización (Avedis)-. Finalmente, en febrero de 2024, llegaba la respuesta en la que se comunicaba a la AVAV que la asamblea de EAVF decidía no extender la cesión de la marca Premios Berlanga a la Academia y "esperar al desarrollo de acontecimientos que permitan la adopción de la medida más adecuada y correcta para mantener el nombre de premios Berlanga".

Búsqueda de un nombre

Tras el anuncio se abrió una consulta a todas las personas asociadas a la Academia para buscar un nombre. En su intervención, Teresa Cebrián ha informado del resultado y de la decisión tomada con el nombre de la actriz valenciana Lola Gaos. Cebrián ha insistido en que "lo importante ahora es seguir adelante en el proceso de reforzar la institución y garantizar una base sólida con la mirada puesta en el futuro". Ha recordado que aunque la marca Berlanga se había consolidado rápidamente (de las seis ediciones celebradas hasta ahora, únicamente tres habían llevado este nombre), es fundamental poder garantizar la estabilidad. "No podemos depender de otros, menos aún con nuestra propia marca, sin saber si se podrá utilizar o no y hasta cuándo. Es responsabilidad nuestra dotarla de una marca que sea enteramente nuestra para siempre”.

Contemporánea de Berlanga

Teresa Cebrián ha destacado que, "Lola Gaos, contemporánea de Berlanga, fue una de las grandes actrices del cine, la televisión y el teatro español. Una mujer tremendamente culta, una intelectual que trabajó con los más grandes del cine y de la escena española. Su aspecto físico y su voz, tan áspera como reconocible, condicionaron su carrera como actriz, encarnando fundamentalmente personajes desgarrados y mayoritariamente secundarios, pero esto no le impidió gozar de mucho prestigio y ser también muy querida por el gran público. Nos parece que dar su nombre a nuestros premios es una manera de recuperar a esta gran profesional valenciana y poner en valor su figura".

La séptima edición de los premios se celebrará en 2025

Sobre la próxima edición de los premios, se ha dado a conocer el calendario de la séptima edición, que arrancará en junio con la apertura de recepción de candidaturas y cerrará su ciclo a principios de 2025, con la celebración de la gala de entrega de premios y acompasando el calendario al del resto de academias del país "dando un respaldo y una visibilidad mayor a las producciones valencianas nominadas para otros premios, como pueden ser los Gaudí o los Goya.

Homenaje a Juli Mira

La Asamblea también ha aprobado sus cuentas anuales, los avances realizados en sostenibilidad y otros asuntos, como su plan de actividades para 2024, que incluirá un homenaje al actor alcoyano Juli Mira, fallecido el pasado mes de enero, en la próxima edición de Cinema Jove. Se ha escogido este marco con el fin de dar a conocer a las figuras veteranas más relevantes del audiovisual valenciano a las generaciones más jóvenes, de manera que no se pierda su memoria. El homenaje se celebrará el día 22 de junio en la Sala Berlanga de la Filmoteca Valenciana con la presencia de familiares y amigos del actor. Mira fue Premio de Honor del Audiovisual Valenciano en 2019.

Relación con el IVC

La Academia ha querido destacar lo importante que es continuar celebrando unos premios que ponen en valor la importancia de los y las profesionales del sector audiovisual valenciano, y el compromiso que tienen con el sector para seguir organizando esta gala.La junta directiva ha subrayado la "buena relación" que se ha establecido con los nuevos responsables del Institut Valencià de Cultura, "con quien el diálogo es constante y se está trabajando para tender puentes de colaboración cara al futuro".

Cuatrocientos socios

La asamblea ha ratificado también las nuevas incorporaciones de socios y socias, evidenciando el respaldo de los profesionales de la Comunidad Valenciana. Desde la Academia se ha informado de que el número de socios alcanza ya los cuatrocientos, y no hay semana en que no se reciba alguna nueva solicitud de incorporación. "Esta cifra no sólo nos muestra el apoyo de los profesionales del sector, también nos da legitimidad", ha subrayado Cebrián.

.