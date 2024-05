Sonafilm se rendirá a la música de John Williams en Ondara

La música de John Williams, el compositor más galardonado de Hollywood -ganador de cinco premios Óscar y nominado en más de cincuenta ocasiones- y autor de las bandas sonoras de La Guerra de las Galaxias, Indiana Jones o Parqué Jurásico, planeará en el próximo Festival de Música de Cine Marina Alta, Sonafilm, que celebrará su sexta edición del 2 al 24 de agosto.

Si el pasado año fue la música de las películas de James Bond la protagonista, el próximo 24 de agosto la extensa banda sonora creada por Williams en el cine protagonizará el concierto de clausura de Sonafilm, que se celebrará el 24 de agosto a las 23 horas en la Plaza de Toros de Ondara, organizado por la Associació Aljub Músic y la Concejalía de Cultura del municipio.

Con el título de Homenaje a John Williams, el espectáculo recorrerá las archiconocidas composiciones del artista de 92 años para el cine. La música será interpretada por la Universal Symphony Orchestra, junto a los coros de la Universidad Politécnica de València y el Coro Infantil CODA, bajo la dirección del maestro José Martínez Colomina.

En total, se subirán al escenario más de 150 músicos, en el que será el concierto con la formación más grande de la historia de Sonafilm, y donde sonarán los compases de películas como Tiburón, Parqué Jurásico, E.T. El Extraterrestre, La Guerra de las Galaxias, Superman o Salvad al soldado Ryan, entre otras composiciones.

Orquesta y director

La Universal Symphony Orchestra es la orquesta residente de Sonafilm, cuyo director artístico e impulsor del festival, Javier Gil, es también gerente de la orquesta. La Universal Symphony Orchestra está especializada en bandas sonoras de cine y videojuegos. De proyección internacional, la agrupación cuenta con una dilatada trayectoria profesional en espectáculos a gran escala, entre los que destacan montajes dedicados a grandes sagas del mundo audiovisual como Assassin's Creed, Dragon Ball o The Legend Of Zelda, entre otros muchos.

Imagen de la Universal Symphony Orchestra en una edición anterior del festival / INFORMACIÓN

El director titular de la orquesta, Martínez Colomina, cuya carrera incluye diversos premios y reconocimientos tanto nacionales como internacionales, obtuvo en 2010 en Londres la doble licenciatura de Dirección de Orquesta Sinfónica y Dirección de Orquesta de Vientos por la Royal Schools of Music of London (LRSM), consiguiendo la máxima calificación. Actualmente ejerce como catedrático en el Conservatorio Superior de Valencia y profesor de Dirección.

Próximas actividades

La sexta edición de Sonafilm se desarrollará durante el mes de agosto en las localidades de Ondara -principal sede fundadora-, Dénia, Calp, Teulada Moraira y Beniarbeig, que este año se suma al festival.

Concierto del festival Sonafilm / INFORMACIÓN

La programación completa, que se dará a conocer en las próximas semanas, acogerá eventos diferentes entre sí y que cubren un gran abanico de estilos musicales relacionados con el audiovisual, así como actividades didácticas.

Compositores invitados

Asimismo, el festival contará con la presencia de diversos invitados, como los ya confirmados compositores españoles Zacarías M. De La Riva (Bajocero, Las Aventuras de Tadeo Jones), Manuel Gil-Inglada (Barrio Sésamo, Saber y Ganar, Los Lunnis), Vicent Ortiz Gimero (Los Farad) o Paula Ortiz (Bajo terapia).

Entradas y programa del concierto

Las entradas para el concierto Homenaje a John Williams ya están a la venta en los enlaces habilitados en la web oficial del festival Sonafilm.

Homenaje a John Williams

Primera Parte

-Suite de Parqué Jurásico

-Suite de Tiburón

-Suite de E.T. El Extraterrestre

-Throne Room End Title de La Guerra de las Galaxias

Segunda Parte

-Somewhere in my memory de Solo en Casa

-Raiders March de Indiana Jones

-A prayer for peace de Munich

-Viktor´s Tale de La Terminal

-Hymn to the fallen de Salvar al Soldado Ryan

-”Superman March” de “Superman”

El festival

El Festival de Música de Cine Marina Alta es el primer y único festival dedicado a la música del séptimo arte que se realiza en la Comunidad Valenciana. Creado en el 2019 por la Concejalía de Cultura de Ondara junto a l’Associació Aljub Músic, que ha sido la encargada de la Dirección Artística hasta la fecha, fue en 2021, durante la celebración de su tercera edición, cuando pasó a ser de ámbito comarcal con la incorporación a la organización del mismo de la Concejalía de Cultura de Dénia, a la que se han ido sumando muncipios con los años.

