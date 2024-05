Todas las facetas de Pedro Ruiz en un mismo espectáculo

Un artista inagotable. A veces ser polifacético puede ser un lastre y ralentizar la creatividad. Sin embargo, hay una persona que ha sabido potenciar cada una de sus facetas en un mismo espectáculo. Pedro Ruiz está de vuelta sobre los escenarios con el show Mi vida es una anécdota, donde expone "lo que nadie se atreve a contar" en una función llena de historias relevantes, divertidas e insospechadas vestidas de canciones propias, parodias y poemas bajo un ambiente íntimo y personal. En su agenda ha marcado el domingo 19 de mayo como el día que actuará en el Gran Teatro de Elche, a las 19 horas.

Un espectáculo que quita importancia a los famosos y los refleja como personas normales de carne y hueso que tienen los mismos problemas que todo el mundo. "Nos quita importancia a la gente conocida, desde un punto de vista que siempre va a favor, nunca hay nada en contra de nadie", asegura el ilustre presentador. Sobre el escenario se habla de Ana Obregón, Lola Flores, Felipe González, Adolfo Suárez e incluso de los reyes de España. Una retahíla de famosos de ayer y de hoy que pasan bajo la mirada y la parodia de Pedro Ruiz que, asegura, "está hecho de manera que es imposible que alguien se pueda sentir ofendido".

Todo ello, contado e interpretado desde la verdad, pero con la parodia y el esperpento de los personajes aludidos. Así, se abre al respetable cronificando las cosas que ha tenido que vivir a lo largo de su vida, "tantas cosas y tan reveladoras que a veces incluso cuestan creer". Y las traslada de forma amena y variada, en una función donde hay tiempo para contarlas, cantarlas e incluso parodiarlas. "Convierto el teatro en el salón de mi casa", comenta sobre una puesta en escena acompañada por una gran pantalla por la que van pasando rostros más que conocidos del mundo de la farándula nacional.

Pedro Ruiz en una imagen promocional / información

"El público se va a encontrar más de lo que espera en un espectáculo que, por encima de todo, premia la cercanía", asegura Ruiz sobre una función en la que el público tendrá un papel protagonista. Recalca que todo lo que se mencionará encima de las tablas del Gran Teatro de Elche son verdades que suponen un recordatorio de la historia de España, donde se muestra que no solo su vida es una anécdota, sino que lo es la vida de la humanidad actual.

"El ser humano no es más que un chimpancé con un móvil. No ha dado para más", comenta con ironía el presentador: "Estamos presumiendo de lo que somos ahora cuando la tierra tiene más de 4 miles de millones años y la especie humana moderna tiene cientos de miles de años de historia". Con esta forma única y especial de mirar a la vida, donde no falta el cariz cómico marca de la casa, Pedro Ruiz aterriza en Elche este domingo 19 de mayo a las 19 horas.

Fama y prestigio

Atrás quedaron los años de mayor fama del presentador, que ha decidido seguir un rumbo en el que abarcar diferentes vertientes artísticas que se le dan como anillo al dedo: "Por una parte, al ser polifacético no puedo defender todas las cosas por igual, pero estoy en un momento de mi vida en el que tengo más planes que años", alega. Prefiere no mirar el pasado, donde la televisión le daba mayor presencia, y valora el buen estado en el que, asegura, se encuentra ahora mismo: "La televisión es un microondas que calienta a sus personajes, pero al poco tiempo que están fuera, vuelven a enfriarse".

Cartel de la actuación de Pedro Ruiz en el Gran Teatro de Elche / información

Sin embargo, cuando se le pregunta por la popularidad, admite que ha llegado a un momento en el que "no creo en la popularidad, creo en el prestigio. Estoy satisfecho de no haberme prostituido televisivamente durante todos estos años y ahora mismo quiere que se recuerde de mí el prestigio que conseguí, no lo famoso que llegué a ser", declara abiertamente. Por tanto, solo mira el pasado como referencia, no como modelo, y cada vez se embarca más en lo que le interesa, que es "hacer cada vez nuevas cosas".

Precisamente, una de las anécdotas que relata en su espectáculo tiene que ver precisamente con la fama: "Hace muchos años iba a coger un avión a México con el ilustre compositor Don Armando Manzanero. Justo antes de subirnos al avión, la gente que estaba por allí comenzó a pedirme autógrafos y se reunieron cerca de 100 personas a mi alrededor. En ese momento, dije en voz alta '¿tenéis al maestro Manzanero a vuestro lado y solo me hacéis caso a mí?'. Sin embargo, en treinta metros subimos al avión y allí el compositor recibió una inmensa ovación". Eso demuestra la diferencia entre la fama y el prestigio".

Con un sinfín de vivencias a sus espaldas, Pedro Ruiz aterriza en el Gran Teatro de Elche el domingo 19 de mayo y aunque reconoce que no sería justo que vendiese un producto que le involucra a él en primera persona, invita a los indecisos a contactar con los murcianos que vayan a su espectáculo el día anterior "y les pregunten qué les ha parecido el show" con el que, asegura, "se sorprenderán todos, incluso los jóvenes".