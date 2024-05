El musical "Chicago" y un estreno nacional, en el avance de temporada del Principal de Alicante

El estreno nacional de Seis personajes en busca de autor, en versión de Antonio Álamo con 13 actores en el escenario, siete funciones del musical Chicago y la presencia de Aitana Sánchez-Gijón en La madre, de Florian Zeller, son algunos de los 22 espectáculos avanzados por la subdirectora del Teatro Principal de Alicante, María Dolores Padilla, para el último trimestre del año, entre septiembre y diciembre. A estos se suman otros 13 destinados a público familiar de los ciclos Cuentos tras el telón y Kids & Stories.

El teatro comienza la temporada de otoño en septiembre con el Festival de Teatro Clásico y el estreno de la obra ganadora de la Residencia Estruch, Grimm, cuentos por contar, y para celebrar el 177 aniversario del coliseo alicantino, el 28 de septiembre se presenta un montaje especial, Para la libertad, basado en canciones de Serrat, involucrado en este proyecto producido por José Velasco, que es un canto a la palabra encarnado en la figura de Miguel Hernández, con iluminación del alicantino Juanjo Llorens.

Llorens también trabaja en el estreno nacional del 5 de octubre, la obra de Luigi Pirandello Seis personajes en busca de autor, adaptada por Antonio Álamo y dirigido por Pepa Gamboa, que pone sobre el escenario a 13 actores en una gran producción que inicia su gira en Alicante.

Aitana Sánchez-Gijón en "La madre" / BSP

Otra de las grandes propuestas llega el 19 de octubre de la mano de Fundación Siglo de Oro con La francesa Laura, de Lope De Vega, con dirección de Marta Poveda y un elenco de siete actores, mientras que Aitana Sánchez-Gijón protagoniza el 25 y 26 de octubre La madre, del dramaturgo francés del momento, Florian Zeller, que forma parte de su trilogía familiar (El padre, con José Mª Pou, llega a Alicante antes, el 2 de junio).

La Dependent con Consciència, ganadora de la beca de escritura dramática del IVC, el 29 de septiembre; Una hermana para tres hermanos de Álvaro Carrero, con Pablo Puyol, el 12 de octubre; Entrega en mano, del dramaturgo británico-irlandés Martin McDonagh el 20 de octubre; Camino al zoo, el 3 de noviembre, en una versión de Juan Carlos Rubio y con Fernando Tejero completan el programa teatral.

Música

La gran cita con el musical será en noviembre, con cuatro días y siete funciones de Chicago, entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre. Este clásico de Bob Fosse, ambientado en el Chicago de los años 20, lleva 27 años ininterrumpidos representándose en Broadway y tiene en su haber 60 premios internacionales, que en España pone en pie Som Produce.

Ismael Serrano / INFORMACIÓN

La música incluye a la californiana Tia Carroll (A meeting with the blues) el 8 de octubre; Rocío Jurado, el musical (10 de octubre); Siempre así (23 octubre); The very best of Dire Straits by Sultans of Swing (24 octubre) e Ismael Serrano con La canción de nuestra vida (14 noviembre).

La ópera está presente con Tosca en su centenario, a cargo de Ópera 2001 (22 octubre), la zarzuela (2 de noviembre) con La tabernera del puerto, en una producción de la Compañía Lírica Alicantina, y en la danza española se estrena Alegoría (27 octubre), fruto de la primera residencia José Espadero. El Ballet de Kiev, a su vez, ofrece El lago de los cisnes el 13 de noviembre

Humor y circo

El humor lo protagoniza el 22 de noviembre Pantomima Full con su tercer espectáculo, Hecho a mano, y Andreu Casanova el 18 de octubre con Tinder sorpresa, mientras que el circo ofrece una gala especial por el 15 aniversario de Circarte, el 13 de octubre.