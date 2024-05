El alteano Jose Coello retrata a las tribus del Valle del Omo en Etiopía

Un viaje de más de seis mil kilómetros llevó al fotógrafo de Altea Jose Coello (39 años) al valle del río Omo, en el sur de Etiopía, lugar declarado Patrimonio de la Humanidad en 1980 y considerado como la cuna de la humanidad. Allí, el fotógrafo convivió durante quince días con los indígenas de distintas tribus ancestrales: Banna, Hammer, Karo, Mursi y Suri. Retrató a sus pobladores, sus ritos y costumbres; y llenó varios gigabytes con miles de imágenes impactantes con las que piensa editar un libro en el futuro. De momento ha seleccionado más de una docena de fotografías, retratos principalmente, que se muestran en blanco y negro impresas por Gcodemakes con una novedosa técnica de láser sobre soporte de madera en gran formato durante este mes de mayo en el restaurante Asambra, junto a la gasolinera del centro urbano de Altea.

Tribal. Así se denomina la exposición fotográfica en la que, acompañada por un código QR que describe la historia y costumbres de cada tribu, Jose Coello muestra a los distintos personajes ataviados con sus mejores ropajes, semidesnudos mostrando sus tatuajes, junto a sus chozas o bien al lado de su ganado con un fusil AK-47 colgado del hombro.

Parte de la exposicion de Jose Coello / INFORMACIÓN

El fotógrafo alteano ha viajado por medio mundo. Europa, Centroamérica, Indonesia, Tahilandia, Brasil, Paraguay o Etiopía son algunos de los territorios a donde ha ido, bien para realizar fotografía publicitaria o bien para hacer fotografía étnica. Dentro de poco marchará a Marruecos, y más adelante a Sri Lanka. Siempre con su Nikon colgada del hombro.

Sobre su viaje al valle del Omo, Jose Coello cuenta que "fui en una expedición fotográfica con otros seis compañeros a los que nos gusta la aventura. Adentrarme en la cultura y costumbres de las tribus asentadas allí fue como si retrocediera en el tiempo cientos, o puede que miles, de años en una experiencia única difícil de olvidar por haber pisado una especie de Shangri-La donde los paleontólogos sitúan el origen del hombre. Estas tribus viven casi aisladas de la civilización y aún conservan tradiciones milenarias como practicar la circuncisión de los adolescentes y la ablación de las niñas durante la pubertad , el salto de las vacas realizadas por los jóvenes Banna o Karo para poder casarse, los violentos torneos de los jóvenes solteros Mursi (la tribu más temida de África) provistos de largas varas para demostrar su fuerza y valor ante las jóvenes casaderas, la escarificación y ornamentación corporal tatuada con vistosas policromías, los platos labiales de las mujeres de la tribu Suri, o la bebida preparada con leche y sangre de vaca. Aunque también llama la atención observar como los pastores, vestidos con toga de colores, protegen a sus ganados armados con el fusil kalashnikov además de su lanza".

Exposicion de Jose Coello sobre las tribus del Valle del Omo en Etiopía / INFORMACIÓN

Coello señala que lo que más le gusta es "hacer retratos. Y en ese viaje me dediqué principalmente a ello. Cada fotógrafo de la expedición hacíamos un tipo diferente de fotografía: paisaje, retrato, costumbres, folclore, etc. Yo disfruté conviviendo con los indígenas, entendiéndome con señas o en inglés. Pude ver de cerca como viven estas tribus que son ganaderas y agrícolas principalmente, y lo que te llevas al final son las buenas vibraciones y la demostración de que con respeto puedes estar entre ellos sin peligro a pesar de que estén considerados como gente violenta en muchos casos. En este aspecto no tuve problemas sino todo lo contrario, me ayudaban y me ofrecían su comida y estancias en el caso de los Karo que son más abiertos".

