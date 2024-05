Javier Fesser: "Sería un lujo poder rodar en Ciudad de la Luz"

Las instalaciones de Ciudad de la Luz tienden la mano al 21º Festival de Cine de Alicante una edición más confeccionando un galardón que distingue la trayectoria de directores y directoras españoles y que este año recae en el cineasta Javier Fesser, autor de títulos como Campeones o La gran aventura de Mortadelo y Filemón. Por ello, como previa del certamen, el multipremiado director de cine ha comparecido junto al director general de Ciudad de la Luz, Fermín Crespo, y al dirigente del festival de cine, Vicente Seva.

En una comparecencia pública ante los medios, han mostrado su intención de correlacionar los nombres del certamen y del complejo audiovisual, recalcando la importancia que tiene un premio Ciudad de la Luz que ya han recibido personalidades del mundo del cine como Alejandro Amenábar, Álex de la Iglesia, Rodrigo Cortés, Bigas Luna, Daniel Monzón, Jaume Balagueró, Imanol Uribe, Jaime Chávarri, Rodrigo Sorogoyen o Isabel Coixet.

En esta ocasión, el honor recaía en un Javier Fesser que se mostraba sorprendido por las instalaciones del complejo audiovisual: "El cine es una industria enorme que no solo aporta diversión, emoción y conocimiento, sino que tiene que ver con un negocio que mueve a miles y miles de personas que trabajamos aquí. Ver estas instalaciones me ha hecho pensar que no somos cuatro gatos, que esto es algo muy serio".

Momento de la rueda de prensa previa a la gala inaugural / Alex Domínguez

El cineasta tiene un interesante palmarés a sus espaldas reconocido con una gran variedad de premios nacionales e internacionalmente, incluyendo seis Goya -entre el cortometraje Aquel ritmillo y los largometrajes Camino, Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo y Campeones- y una nominación al Óscar por el cortometraje Binta y la gran idea en 2007. Sus películas suman, solo en salas de cine, más de 14 millones de espectadores y la cinta Campeones, su último gran éxito, que gira en torno a la capacidad deportiva y personal de personas con discapacidad intelectual, fue la elegida por la Academia de Cine para representar a España en la edición de los premios Oscar 2019 y le valió para ser Premio Nacional del Deporte de ese mismo año. Siguiendo esa estela, su última película, Campeonex, estrenada en agosto de 2023, permaneció durante cuatro semanas en el primer puesto de taquilla en España.

Con este palmarés, no obstante, asegura que su carrera "no ha hecho más que empezar" y lo que el público ha visto "es solo el principio": "La parte más atractiva de un trabajo que te permite crear y expresarte con historias es tener la permanente sensación de tener todo por hacer", ha asegurado. En este sentido, ha descrito la labor de un director de cine como la de "traductor de historias", capaces de captar vivencias a su alrededor y trasladarlas a las personas. "Lo que hacemos es todo mentira para tener, como resultado, auténticas verdades". Asimismo, Fesser se ha acordado de todos sus compañeros de profesión admitiendo que este premio lo recoge "en nombre de todos los directores de cine".

El director de cine Javier Fesser, durante la rueda de prensa / Alex Domínguez

Al ser preguntado por este diario por la posibilidad de trasladar una de sus próximas películas al complejo audiovisual alicantino, ha manifestado que "sería un lujo poder rodar en un sitio como este", pese a que cada historia tiene "su propia personalidad" y no sabe si la siguiente producción en la que se meta de lleno "requerirá estar aquí o en la luna". No obstante, ha comentado que "Ciudad de la Luz es un lugar que tiene la capacidad de hacer casi cualquier cosa".

Precisamente el pasado año fue el turno de Alejandro Amenábar, quien admitió en el mismo lugar que, en su día, se quedó "con la espinita" de rodar en Ciudad de la Luz y precisamente el mismo día de la rueda de prensa de Fesser, el 17 de mayo, iniciaba en dichas instalaciones el rodaje de su próxima película El cautivo.

Entre las cuestiones por las que se ha decidido entregar este galardón a Javier Fesser, el director del Festival de Cine de Alicante, Vicente Seva, ha comentado que se encuentra "su manera única y especial de contar historias", que siempre "ha tratado de reflejar su particular visión de la vida y de los personajes que habitan en ella, de forma muy personal, con humor y ternura".

Posteriormente, Fermín Crespo ha sido el encargado de acompañar a Javier Fesser en una visita guiada por el complejo alicantino, mostrándole todos los detalles de las instalaciones que, tras un año desde su reapertura, comienzan a coger forma y a atraer nuevas propuestas audiovisuales tanto nacionales como internacionales. Títulos como Venom 3, Mala influencia o El cautivo son algunos de los que han trabajado en dicho recinto.

Fermín Crespo, Javier Fesser y Vicente Seva / Alex Domínguez

Cuenta atrás

Con la rueda de prensa previa, se procedía a dar comienzo a una cuenta atrás para que Alicante vuelva a sea el epicentro de la industria audiovisual durante la celebración del 21º Festival Internacional de Cine de Alicante, una cita que comenzará el próximo 18 de mayo con su gala inaugural y finalizará el día 25 del mismo mes. En la gala inaugural, que se desarrollará en el Teatro Principal de Alicante, se homenajeará con el Premio de Honor al actor argentino Héctor Alterio, con el galardón Ciudad de la luz al director Javier Fesser y con el premio Ciudad de Alicante al actor Javier Pereira. La gala, además, será presentada por el actor y monologuista Luis Larrodera.

La gala inaugural será el punto de partida de una semana de actividades relacionadas con el séptimo arte: exposiciones, proyecciones, presentaciones, mesas redondas y encuentros las figuras más representativas del panorama cinematográfico. Entre todas las actividades distribuidas en distintas sedes como Casa Mediterráneo, Las Cigarreras, Ámbito Cultural de El Corte Inglés y Ciudad de la luz, se podrán disfrutar de encuentros, proyecciones de cortometrajes, largometrajes, documentales etc.

Precisamente el público tendrá la oportunidad de encontrarse con el próximo galardonado con el premio Ciudad de la Luz, Javier Fesser este viernes 17 de mayo, tras la proyección de su último gran éxito Campeonex, a las 18 horas, en los estudios de Ciudad de la Luz. La gala de clausura será el 25 de mayo en el Teatro Principal de Alicante, donde se homenajeará a la diseñadora de vestuario Clara Bilbao y al compositor musical Arnau Bataller.

Largometrajes a concurso

Siete largometrajes participarán en la sección oficial del Festival de Cine de Alicante, que se proyectarán en los cines Kinépolis de lunes a viernes, y las entradas ya están a la venta en la web del cine y taquillas. La competición oficial por la Tesela de Oro contará con la proyección de Bruno de Ángel Puado, Reflejos en una habitación de Ceres Machado; Tú no eres yo de Moisés Romera y Marisa Crespo; L’àvia i el foraster de Sergi Miralles; Llobàs de Pau Calpe; Amanece de Juan Francisco Viruega y Mala Persona de Fer García-Ruiz.

El jurado oficial presidido por la directora Inés París, la directora de comunicación Olivia Fernández, el actor Morgan Blasco y la directora del festival de cine de Ibiza Helher Escribano, entregarán además las Teselas de plata al mejor director, mejor guion, mejor actriz y mejor actor.

Cortos a concurso

En la sección oficial de cortometrajes se proyectarán un total de 84 trabajos procedentes de 17 países. Dentro de la sección nacional, competirán un total de 18 cortometrajes de ficción y en la de ficción internacional se han seleccionado otros 15 proyectos de países como Dinamarca, Reino Unido, Alemania, Israel, Cuba, México, Chile, Egipto, Ucrania, Estados Unidos, Italia y Turquía.

En la sección de animación competirán 12 cortometrajes internacionales; en la de cortometrajes Internacionales LGTBI, en colaboración con Alicante Entiende, habrá 8 trabajos de tres países, producidos en Francia, China y España; y, por último, la sección de cortometrajes documentales, inaugurada el pasado año, contará con 10 producciones. Además, se proyectarán 20 cortos dentro de la sección Alicante Cinema, que tiene como objetivo dar visibilidad y potenciar las obras de realizadores de la provincia de Alicante.