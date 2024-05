Joan Enric Lluna dirigirá a Moonwinds en la Sociedad de Conciertos de Alicante

El gran clarinetista Joan Enric Lluna dirigirá a Moonwinds en el marco de la programación de la Sociedad de Conciertos de Alicante, en el Teatro Principal, el próximo lunes 20 de mayo a las 20 horas. El músico solista de la Orquesta de la Comunidad Valenciana, formación titular del Palau de les Arts, profesor de la Escuela Superior de Música de Cataluña (Esmuc) y del Trinity College de Londres; ofrecerá un programa con obras de François Couperin, Wolfgang Amadeus Mozart y Vicente Martín y Soler.

La formación interpretará La Bondissante et La Couperin de Couperin (arreglo César Cano); Serenata en do menor - 24' (Nachtmusik) de Mozart; Harmoniemusik. Una cosa rara de Martín y Soler: y Serenata en Mib major (Gran Partita) de Mozart. Lluna incluye en el repertorio la ópera Una cosa rara (con arreglos de Johann Nepomuk Wendt) del compositor Martín y Soler (Valencia 1754-San Petersburgo 1806), conocido popularmente como Martini lo Spagnolo, Martini il Valenziano o el Mozart valenciano, que gozó de un gran prestigio internacional. En Madrid, Nápoles, Viena, San Petersburgo y Londres tuvo mucho éxito; esta obra se repuso 55 veces en pocos años y fue uno de sus mayores triunfos, además, una melodía del primer acto fue utilizada por Mozart en su Don Giovanni.

El propio Lluna, que publicó el año pasado el disco Un viaje a Nápoles con los ballets La bella Arsene y El rapto de las sabinas de Martín y Soler, con el sello ARIA classics, impulsa desde hace años un proyecto de recuperación y reivindicación de la obra de este reconocido compositor valenciano, coetáneo de Beethoven, Haydn y Mozart y el predilecto del público europeo de la época, según los expertos. Su música, con más de 30 óperas y más de 16 ballets, fue muy apreciada por los monarcas europeos contemporáneos. Murió en San Petersburgo siendo tan conocido y popular como Mozart, pero su música fue postergada hasta finales del siglo XX.

Asimismo, Joan Enric Lluna y Josu De Solaun han publicado recientemente Spiritual Wings (Alas espirituales), un disco que incluye obras de Johannes Brahms (1833-1897), con el sello Sony Classical. El director y fundador de Moonwinds y el pianista, único español que ha ganado el Premio Iturbi de Valencia y el George Enescu de Bucarest, así como dos Premios Internacionales de Música Clásica (ICMA); inician su colaboración artística con la grabación de este trabajo con piezas crepusculares, de “absoluta madurez”, y de juventud del compositor alemán.

Joan Enric Lluna al frente de Moonwinds Simfònic en un concierto celebrado en el Auditorio de Castellón / Slowphotos

Para el concierto de Alicante, la formación Moonwinds estará compuesta por los músicos Robert Silla (oboe), Juan Antonio Ferriol (oboe), Mª Ángeles Galán (clarinete), Higinio Arrue (fagot), Alba González (fagot), José Miguel Lluna (trompa), David Fernández (trompa) y Toni García (contrabajo).

Joan Enric Lluna

Joan Enric Lluna compagina su labor como clarinetista con la dirección de orquesta y la docencia. En su faceta de director y solista-director, Lluna se ha puesto al frente de orquestas como la Luzerne Festival Strings, Manchester Camerata, la OCV del Palau de les Arts, la Covent Garden Chamber Orchestra, la Orquesta de Valencia, la Real Filharmonia de Galicia y dirigió los conciertos del 30 aniversario de la Orquesta de Cadaqués en el Palau de la Música de Barcelona con gran éxito de público y crítica.

También ha dirigido los vientos de la Scottish Chamber Orchestra y en abril de 2019 hizo su debut en la sala de cámara de la Filarmónica de Berlin y en la sala Karl Philip Emmanuel Bach de Frankfurt oder al frente de la Berliner Camerata. Como solista, ha actuado en los principales escenarios europeos, bajo la dirección de maestros como Zubin Mehta, Gianandrea Noseda, Juanjo Mena y Neville Marriner, y en grupos de cámara como los cuartetos Brodsky, Tokio y Alexander o solistas como Lluís Claret, Tasmin Little y Josep Colom.

Es el primer clarinete de la Orquesta de la Comunidad Valenciana, conjunto titular del Palau de las Artes Reina Sofía, desde que fue escogido por Lorin Maazel para asumir esta responsabilidad en 2006. También es primer clarinete de la Orquesta de Cadaqués, de la que es cofundador. Fue primer clarinete de la Bournemouth Sinfonietta entre los años 1996 y 1999, y como primer clarinete invitado ha actuado con formaciones entre las que se incluyen la London Philarmonic y la Royal Philharmonic Orchestra, la Academy of St. Martin in the Fields y la Chamber Orchestra of Europe.

Lluna es el impulsor y director del grupo de cámara Moonwinds, integrado por instrumentos de viento que reúne intérpretes de primer nivel. Además, desde el año 2009 dirige el Festival Internacional Residencias de Música de Cámara de Godella, Valencia.

El músico, además, ha interpretado gran parte del repertorio para clarinete solista y estrenado conciertos de compositores como Sir John Tavener, J. Guinjoan, César Cano, Jesús Torres, Mauricio Sotelo, Isidora Zebeljan, Paul Barker o Sánchez Verdú. Asimismo, a lo largo de su trayectoria ha estrenado numerosas obras de cámara de compositores como J. Torres, I. Zebeljan, P. Barker, D. Del Puerto o H. Khoury. Recientemente, ha estrenado conciertos escritos para ser interpretados como director-solista de Isidora Zebeljan y Jesús Torres, así como el estreno en España de Il Angelo Necessario de Mauricio Sotelo con la OBC.

Joan Enric Lluna dirigiendo a la formación Moonwinds Simfònic / Fernando Arias

Entre sus futuros proyectos están la salida al mercado del CD dedicado al maestro Joaquín Rodirgo dirigiendo la Orquesta de la CV del Palau de les Arts y hace poco tiempo salió la grabación jazz impact, dedicada a Leonard Bernstein y Benny Goodman, que ha sido un gran éxito y los conciertos y sinfonías de C. M. von Weber con la Berliner Camerata para IBS.

Moonwinds Simfònic

Moonwinds nace de la iniciativa de Joan Enric Lluna reuniendo destacados instrumentistas de viento para formar un grupo estable de música de cámara. Acercando al público una nueva visión de los instrumentos de viento, ha trabajado el repertorio clásico de Mozart, Haydn, Beethoven y rescatado música de Vicente Martín i Soler. En su repertorio también hay grandes obras del romanticismo: Dvorak, Schubert, Mendelssohn, Strauss, y ha encargado y estrenado obras de compositores como César Cano, Blai Soler, Emilio Calandín, combinadas con repertorio actual de compositores como A. Part, Sir J. Tavener, J. Horovitz o T. Hosokawa.

El Ensemble nació cuando se dio la necesidad de ampliar con instrumentos de cuerda, piano y percusión. El Ensemble mixto ha desarrollado especialmente repertorio contemporáneo, destacando los conciertos y el CD monográfico dedicado a Benet Casablancas, y estrenos de Charlotte Bray, Paul Barker o Laura Vega entre otros. Los integrantes del grupo cuentan con una trayectoria profesional ejemplar en destacadas orquestas y centros docentes de toda Europa.

Moonwinds se presentó al público en 2006. Grupo residente en el Auditori de Barcelona en 2012/13, lanzando su primer trabajo discográfico dedicado a Mozart (Gran Partita) y a Martín y Soler. Cuenta con 3 discos más: la transcripción de la ópera Una cosa rara de Martín y Soler, las Serenatas de W.A. Mozart y la recuperación histórica de dos ballets de Martín y Soler Un viaje a Nápoles (2024), que recoge en versión suite algunos actos de los ballets La bella Arsene y El rapto de las Sabinas. En 2020, inauguró su proyecto trasversal Moonwinds Simfònic, que combina la labor pedagógica y musical.

