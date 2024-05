De libros y anécdotas

¿Te gusta el realismo mágico de García Márquez? ¿Te gusta también el costumbrismo de Galdós? No busques más, que ya te lo doy yo hecho. Esta semana la abogada Lourdes Sabater presentó su libro "El niño que bailaba con la luna", un texto que narra el micro universo de la vida alrededor de un pantano donde el tiempo va a un ritmo lento y pausado, y donde los personajes se mueven entre los recuerdos de sus ancestros y los dones especiales heredados.

José Luis Romeu participó en la lectura de textos. / R.M.

Para que el público asistente pudiera hacerse una idea del contenido del libro, José Luis Romeu (Rotary), Mar Esquembre y María Ángeles Sirvent (UA), y Luis Marco (abogado), entre otros, leyeron textos del libro a los asistentes, entre los que se encontraban muchos compañeros de la UA de la autora, como Juanjo Díez, Jorge Olcina, Manuel Alcaraz o Esperanza Gallego. También acompañaron a Lourdes Alejandro Riera, Elena Aguilera, Eduardo Lastres, Pepe Asensi, el escritor Juan Miguel Asensi, Nuria von Kapff o Juan Antonio Moreno.

La periodista Pilar Cuenca (tercera a la izquierda) entrevistó a la autora / R.M.

El libro forma parte de una trilogía que ya está más que pensada. La autora confesó que tiene la segunda parte terminada y la tercera casi a la mitad y que no va a cambiar ni una coma ni de los personajes, ni del final, porque asegura que «escribo una película que estoy viendo; cada personaje con su nombre, su carácter, su fisonomía, su vestimenta está más que definido… Sólo tengo que transcribir al papel esas imágenes que tengo absolutamente nítidas en mi mente».

Amparo Navarro junto a compañeros de la UA que acudieron a la presentación. / R.M.

No pudimos sonsacarle cómo termina la trilogía, con lo claro que lo tiene. Lo que sí que nos confesó con sacacorchos es que la segunda parte va del mundo vino y los problemas que trajo la filoxera… ¡Esperando estamos!

Beatriz Oliva, Teresa Bernabéu, Pedro Picatoste, Federico Lizón y Andrés Pedreño. / R.M.

Acoimetas

No es una palabra que aparezca con frecuencia en nuestro vocabulario diario, así que cuando vi la palabra «acoimeta» fui directa a un buscador para conocer el significado. Los «insomnes», «los que nunca duermen». En realidad eran una orden especial de monjes fundada en torno al 400 d.C. que se consagraban a la oración y alabanza a Dios sin interrupción, día y noche. A veces se ha malinterpretado este grupo ascético como una serie de locos que rezaban hasta desfallecer, pero en realidad lo verdaderamente importante era la comunidad, que era la que globalmente nunca dormía, siempre había alguien rezando, manteniéndose la comunidad en permanente vigilia.

Y de estos monjes arranca el libro "Los desvelados", de Pedro Picatoste. Un profesor de Historia Medieval (casualmente como el autor), es invitado por un alumno sirio a una comunidad acoimeta. No es que sea Indiana Jones, pero el profesor vivirá retos, aventuras, negociaciones, traiciones, robos, abusos de poder, vergüenzas que tapar… ¡Y hasta ahí puedo leer!

Pedro Picatoste no quiso «desvelar» nada del libro a los asistentes a la presentación. / R.M.

Alberto Martínez Durá y Luis Colombo (guionistas de cine), Andrés Pedreño, Cristina de Rojas, Arantxa Planelles, Pedro Maciá, la artista Almudena Carracedo, Araceli de la Torre, María Ferreira (restaurante Mish Mish), el concejal de Comercio y Movilidad de Sant Joan, Manuel Nieto; el cirujano Lorenzo Rabadán, Farhang, de alfombras Ghali; Tomás Pérez (padre e hijo), de la almazara Morote; Ernesto Alemañ, Marifina y Blanca Mas, Luis Martínez (Cupola), Valentina Sileike y Kristina Kinast (Lucas Fox), el ingeniero italiano Andrea Cossu (Covertto), Araceli Ruiz, Sabina Antón, Alma Galiana, Olimpia Alcaraz, Guillermo Rosser, Inma Guilló (Gente comunicación), Elena Gomis, Margarita de la Vega, Llanos Molina, Chelo Seguí, Beatriz Oliva, la cirujana plástica Teresa Bernabeu, el arquitecto Federico Lizón… Todos pensando en el desenlace de la novela.

Para los que no vemos de cerca

Viaje de fin de semana. Se me olvida la pasta de dientes. Farmacia de guardia. Veo un envase pequeño. Sabor fresa o PRO. Pues PRO, que parece mejor. Me parece caro, pero no conozco la marca, así que lo compro. Hotel. Con prisa me lavo los dientes. Algo no va bien. Noto grumos y pegotes en la boca. Me enjuago. El engrudo no se mueve. Me restriego con una toalla. Algo sale. Termino desesperada rascando con las uñas. Me pongo las gafas de cerca. Había comprado… ¡pegamento para dentaduras postizas! ¡Encima PRO, que parecía mejor! El cepillo de dientes se convirtió en un martillo. No paladeeé con gusto la canastilla de ensaladilla rusa con engrudo en las muelas esa noche... Consejo: «que no os de pereza sacar las gafas de cerca cuando vayáis a comprar».