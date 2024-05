La danza de la alcoyana Paula Serrano, finalista en los Premios Max

"Es mi primer encargo y mi primera nominación a los Max, así que me abruma un poco estar al lado de gente que para mí es un referente. Alegra y asusta a la vez", apunta contenta la coreógrafa y bailarina Paula Serrano (Alcoy, 1993), finalista a los Premios Max 2024 con la pieza creada y dirigida por ella En la oscuridad todo se mueve, una producción del Institut Valencià de Cultura, estrenada el pasado mes de octubre en el Teatro Rialto de València.

En la oscuridad todo se mueve es una obra de danza contemporánea que contaba con cinco candidaturas a los Max, de las que ha resultado finalista en dos categorías: mejor espectáculo de danza y mejor coreografía para Paula Serrano, que hasta que la Fundación SGAE no ha anunciado los finalistas este lunes, no las tenía todas consigo: "No me lo esperaba porque luego se quedan fuera muchas producciones que eran candidatas. Ya fue una sorpresa tener cinco candidaturas porque yo me siento un poco novel aún, hace solo tres o cuatro años que empecé a coreografiar", explica Serrano, de 30 años, que añade sonriendo que los premios se fallarán el próximo 1 de julio en Tenerife "y ese día es mi cumpleaños".

La obra finalista es una producción que el IVC encargó a la coreógrafa alcoyana dentro del ciclo Constelación Sanchis Sinisterra y que toma como punto de inspiración la obra El lector por horas del propio Sanchis Sinisterra, sobre un hombre de negocios que contrata a un lector por horas para que lea textos a su hija ciega.

"Antes de aceptarlo quise leer la obra para saber si me inspiraba, y ver que había una persona ciega fue definitivo porque en dos obras anteriores mías había creado con la limitación de la vista y me dije que esta obra era para mí", argumenta la coreógrafa, que le dio la vuelta y sumergió a los personajes en una piscina que se convierte en una prisión para la hija, verdadera protagonista, vigilada continuamente.

Retrato de Paula Serrano / JOSÉ JORDÁN

"Me gusta arriesgar"

"Voy buscando mi voz propia e intento ser disidente, salirme de la norma. Me gusta arriesgar", afirma Serrano, que hizo de la piscina una metáfora del útero materno "para crear el cuerpo líquido de los personajes, que eran mis miedos".

La pieza se levantó con el respaldo de Luis Crespo en la escenografía y Xavi Puchades en la dramaturgia y en ella participan los bailarines Marina Capel Dorado, Jessica Castellón, Julia Nicolau, Aimar Odriozola, Sebastián Rowinsky y Cristina Valdivielso García.

Esta es la cuarta producción creada por Serrano tras Antes de que todos lo sepan (2021), nominada a mejor espectáculo de danza en los Premios de Artes Escénicas del IVC; Todos saben lo que está pasando (2022) y Sexy Suggestion (2022), nominada también a mejor espectáculo y mejor dirección coreográfica en estos galardones.

La coreógrafa, que vive a caballo entre Barcelona y Valencia, ha trabajado anteriormente en proyectos con profesionales alicantinos como Gustavo Ramírez o Asun Noales, y apunta que esta última "ha sido mi referente, mi guía y mi apoyo".

Aunque En la oscuridad todo se mueve no ha podido salir fuera de Valencia -por sus características espaciales- confía en que se pueda hacer alguna adaptación y llevarla en un futuro a Alicante y Castellón. Por lo pronto, la alcoyana presentará su nuevo trabajo, Estrip, en la muestra Alacant a Escena 2024, el próximo 27 de octubre.