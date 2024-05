Elena López Riera: "Lo interesante de la intimidad es que no se pueden poner reglas"

El de Cannes es un festival que Elena López Riera (Orihuela, 1982) frecuenta desde que presentara su primer cortometraje (Pueblo, 2015) en la Quincena de Realizadores, donde también estrenó su primer y elogiado largometraje (El agua, 2022), que logró dos nominaciones a los Goya, y donde ahora acaba de mostrar su mediometraje documental Las novias del sur. Afónica, como siempre que acude a Cannes, la oriolana se encuentra "cansada pero feliz de haber llegado aquí y haber podido compartir la película".

Una película de 40 minutos, coproducida por Suica Films -del ilicitano Pepe Andreu y el castellonenses Rafa Molés- y la suiza Alina Films, en la que cuestiona los ritos ancestrales del matrimonio a través de conversaciones con mujeres de generaciones anteriores a la suya sobre la intimidad, el deseo y la sexualidad. Muchas de ellas, como es habitual en su cine, filmadas en Orihuela, que hablan de sus matrimonios, sus novios, sus noches de bodas y su vida después de esa unión.

El proyecto llevaba en su cabeza años, ahora construido a partir de las fotografías de bodas de diversas mujeres, incluida la de su propia madre. "Desde hace años veo esa imagen de la mujer entregando su virginidad y la simbología que implica el matrimonio católico", apunta la directora de esta obra, que "surge interrogándome cómo había sido esa entrada en el mundo del deseo y de la pareja en la generación de nuestras madres, ver qué ha cambiado y qué no, cómo lo ha vivido esa generación. Ese fue el punto de partida".

Cartel de la película "Las novias del sur" / INFORMACIÓN

La premisa era hablar de la intimidad y del deseo en sentido amplio y con la mujer, de nuevo, en el centro de la diana como protagonista. "No sé si en el centro, pero esta es una película muy íntima y personal. Está formulada en primera persona y yo soy lo que soy -una mujer cis, heterosexual, de 42 años- y es difícil salir de ahí", por lo que López Riera plantea "un juego de voces" y una propuesta "de diálogo intergeneracional con mujeres de esa generación y yo, que solo me represento a mí misma".

Las novias del sur no da ninguna respuesta, sino que muestra la diversidad de experiencias a través de las mujeres sobre su vida más íntima, algo poco tratado en el cine: "Ha sido muy fácil que las mujeres hablaran, pero, claro, si nadie les pregunta, no hablan. No es que fuera algo tabú o secreto, es que hay que preguntarles", bromea la cineasta, que no pretende hacer una tesis general sobre ello.

"Lo interesante de la intimidad es que no se pueden poner reglas, cada una lo vive de una manera. Sí hay una cuestión estructural que marca a las generaciones por el contexto social, histórico o político, pero luego cada persona lo vive como puede o quiere. Y la película deja abierta la puerta a todas esas cuestiones. No siempre el matrimonio va asociado a una idea determinada, no solo pone en cuestión el amor romántico, sino que hay muchos puntos de vista diferentes".

Imagen de la película de López Riera / INFORMACIÓN

Resistencia

A ella, que no se ha casado ni tiene hijos, le ha sorprendido "muchísimo" lo que cuentan las mujeres "porque te crees que lo sabes todo y que vas con la lección aprendida y ellas te dan la vuelta veinte veces. Parece que la generación de después siempre es más inteligente, más crítica, más feminista, y ahí hay mucha tela que cortar. Ha sido mucho más luminoso de lo que podía imaginar, y hay un mensaje importante de resiliencia bastante fuerte. Me ha parecido increíble, iluminador y epifánico que todas tengan una fuerza de resistencia, pese a las dificultades de la vida, bastante fuerte".

Respecto al formato de Las novias del sur, un mediometraje documental, López Riera apunta que ve "complicado" su estreno en cines -"ojalá encuentre distribuidor, pero es difícil", declara- por la duración de la película (40 minutos), "pero no fue una elección, se fue montando y la duración es la que tenía que tener la película".

.