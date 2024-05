"Hay que apostar por un nuevo modelo energético con mayor participación ciudadana"

Especialista en el tema de la crisis energética española y mundial. Jorge Morales visita la Fundación Mediterráneo de Alicante este martes 21 de mayo, a las 19 horas, para analizar las claves de una nueva mirada a los problemas energéticos. El ingeniero industrial, empeñado en que un nuevo modelo energético es posible, será presentado por el director del Laboratorio de Climatología de la UA, Jorge Olcina.

¿Cuáles son los fundamentos que van a basar su conferencia en Alicante?

La idea es explicar lo que ha pasado en los últimos dos años en el ámbito de la energía debido a la que es la mayor crisis energética de la historia de Europa. Esto ha tenido efectos enormes sobre la economía, pues ha sido el origen de una enorme subida de los precios que ha repercutido de forma directa en una subida de los tipos de interés que afecta a todas las familias.

¿En qué punto está el mercado eléctrico actualmente?

La volatilidad tan grande de los precios nos está llevando a una situación completamente opuesta. Pasamos de los precios máximos jamás vistos hace dos años en el mercado eléctrico a cerrar el mes de abril con precios mínimos.

¿Y cuáles son sus principales causas?

Hay muchas, pero una de ellas es el diseño del mecanismo de formación de los precios de la electricidad. El mercado eléctrico a nivel europeo es un mercado marginalista. Esto quiere decir que en cada hora del año, la central eléctrica más cara es la que fija el precio de las demás. Entonces, tienen precios del orden de ciento y pico euros el megavatio hora, mientras que el resto de centrales que operan en el país, nucleares o renovables, tienen precios próximos a cero. Cuando hay horas en las que no entra ni una gota de gas en el sistema, el precio es muy próximo a cero. Y, sin embargo, en cuanto entra un poquito de gas, el precio se dispara. Ahí vemos como si el precio estuviera oscilando entre dos niveles muy diferentes.

¿Cuál era el precio medio anterior a la crisis?

Era del orden de 45, mientras que ahora estamos, o bien en niveles de cero, o bien en niveles de 100.

En este sentido, ¿qué importancia tiene la cotización del gas?

Ese es otro factor determinante. La cotización internacional del gas natural, desde agosto de 2023 hasta ahora, ha tenido muchísima variación. Tenemos un mercado que es rabiosamente dependiente de si entra gas o no y un precio del gas loco con enormes variaciones entre los diferentes meses que nos ha llevado a esta situación.

¿Está en manos del gobierno revertir la situación? ¿Ha funcionado la excepción ibérica?

Lo que hizo el gobierno durante la crisis, conjuntamente con Portugal, fue desligar el gas del resto de tecnologías de modo que, aunque el gas se pagara muy caro, no afectara al 100% de la factura de la luz. Si no hubiéramos tenido la excepción ibérica, el impacto sobre nuestro precio de la luz hubiera sido muchísimo mayor. Pero esto no depende solamente del gobierno español, depende de toda Europa. Creo que deberían modificarse las reglas de juego del mercado eléctrico, pero me temo que no va a ser posible porque, después de lo que hemos visto, los avances son más bien tímidos, por no decir casi nulos, en las directivas europeas.

Jorge Morales en una imagen de archivo / información

Cuando los expertos avisan de la existencia de otros mecanismos para determinar el precio de la electricidad, y casos prácticos como este lo confirman, ¿por qué no se actúa y se cambia la situación?

El debate es muy complejo. Hay un enorme poder por parte de las grandes compañías eléctricas europeas. Y aquí hay una serie de compañías que tienen unas inversiones previas, en algún caso de más de 100 años, que son las que están causando estos problemas. La directiva europea tiene bastante claro que las nuevas plantas que se hagan van a ir por otro sistema diferente. Es decir, en Europa nos hemos puesto de acuerdo que este sistema no es sostenible a largo plazo. Pero en un país como España se tardaría más de 50 años en cambiar todas las plantas. Y eso que vamos a buen ritmo con la proliferación de la energía solar. En 2024, el 98% de la energía eléctrica del país se va a producir con centrales que ya existían en 2023 y las directivas no van a cambiar porque sus titulares son grandes empresas que han hecho un lobby tremendo en Bruselas para que no se toque su sistema retributivo. Resumiéndolo mucho, lo que hay es una enorme presión por parte de las grandes compañías para evitar cambios radicales en los sistemas de formación de precios.

Viendo esa progresiva apuesta por la energía solar, ¿cómo ve el futuro de las energías renovables?

El futuro es renovable y nadie tiene la menor duda de ello. La cuestión es a qué velocidad. España es verdad que está avanzando mucho ahora, pero no siempre ha sido así. El país tuvo un avance notable en las energías renovables a principios de siglo, pero luego hubo una reducción enorme a partir de 2011, durante el último año de legislatura de Rodríguez Zapatero y los seis años de Rajoy. Son los famosos años del impuesto al sol. Esto lo que hizo fue ralentizar completamente el crecimiento de las energías renovables en España. Ahora, en cambio, los problemas que vemos tienen que ver con el desacoplamiento entre la velocidad de las fuentes renovables y sus precios.

Explíqueme eso.

Claro. El año pasado las centrales renovables tenían precios enormes por encima de los 100 euros el megavatio, mientras que una central solar ahora se amortiza con precios por debajo de los 40. Cuando el año pasado veíamos precios de 100 o incluso 200 euros, la gente se lanzaba a invertir en tecnología de este tipo. ¿Qué ha pasado ahora? Que durante las horas de entrada del día, el precio es cero porque hay un exceso de producción solar. Mucha gente ahora se lleva las manos a la cabeza porque donde antes cobraban 100, ahora cobran cero, y esto nos vuelve a llevar al problema de un sistema marginalista. Ahora, si se sigue invirtiendo en energía solar masivamente con este modelo energético, nos vamos a encontrar con problemas de sostenibilidad de unas inversiones que no van a recuperar su dinero.

¿Cómo es ese nuevo modelo energético por el que aboga?

Un modelo energético, insisto, 100% renovable, donde el ciudadano tiene una mayor participación de lo que tiene ahora. No pensar solo qué tiene que hacer el gobierno sino qué tengo que hacer yo. Cuando me voy a comprar un coche, me tengo que preguntar si realmente lo necesito. Y en el caso de que lo necesite, valorar los sistemas eléctricos en lugar de los de combustión. Es importante hacer los números bien y ver cuánto vas a ahorrar a lo largo de la vida del vehículo, no solo en el momento de la compra. Luego hay otra cuestión clave: la climatización. En Alicante, por suerte, hay menos necesidad, sobre todo de calefacción, pero en verano hace falta el aire acondicionado. Saber cómo se regula ese aire acondicionado es esencial para aprovechar adecuadamente, por ejemplo, la energía solar. Hay muchas cosas que empiezan por uno mismo y que tenemos la costumbre de delegarlas en los políticos.

¿La desigualdad social no afecta a la responsabilidad colectiva?

No. Cada uno tiene su responsabilidad y sus capacidades. Es evidente que si una familia no llega a pagar el recibo de la luz, no se puede plantear comprarse un coche eléctrico. Pero, por ejemplo, sí que tiene la responsabilidad de ahorrar en calefacción o en climatización. Y hay soluciones muy baratas para ello. No todo el mundo tiene la posibilidad de ser 100% renovable y de invertir 100.000 euros en su casa, pero hay otras inversiones mucho más pequeñas que también son importantes.

