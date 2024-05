Porcel, movido por el viento

La música necesita entrar en conexión directa con su pasado para conseguir su máxima expresión en el presente. Estilos musicales que en un comienzo pueden parecer lejanos, encuentran en sus raíces un nexo de unión que les hermana. ¿Por qué se toma como algo revolucionario que el hip-hop y el jazz aúnan fuerzas cuando sus inicios no se entenderían por separado?

Cuando Kase.O dio rienda suelta a su nueva versión profesional aliándose con los Jazz Magnetism, se catalogó de "genialidad" por los medios especializados y levantó las alarmas de algunos fans del rapero líder de Violadores del Verso. La unión con músicos de la talla de Dani Comas en la guitarra, Juan Pablo Balcazar al bajo o Dani Dominguez a la batería, a la que posteriormente se añadiría el gran Hugo Astudillo, popularmente conocido como Escandaloso Xpósito, es ahora considerado uno de los mejores juntes del género de los últimos años. Y, sin embargo, no era más que añadir mayor profundidad a dos sonidos unidos por el funky.

En ese entonces, el hombre que estaba detrás de la mesa de mezclas de la reconocida por muchos melómanos como la mejor agrupación de rap de la historia, R de Rumba, vio una posibilidad de ampliar horizontes con sus bases llenas de variedad sonora con la ayuda de un músico versátil de Sax que era capaz de dar mayor perspectiva a sus mezclas. Así surgió la unión con Carlos Porcel (Sax, 1990), un trompetista que ha conseguido meterse de lleno en una carrera de fondo con la música como fuente de alimentación, al lado de uno de sus ídolos, y siendo fiel a sus principios.

"Desde los tres años ya mostraba habilidades musicales con un pianillo pequeño que tenía en casa. A los seis años, fui a esperar a mi hermano al coro y yo, que ya me sabía todas las canciones, comencé a cantar. Un profesor que estaba fuera se me quedó mirando y me invitó a entrar". Y así fue como dio comienzo una forma de vida que continuó con la entrada a un grupo de folklore aragonés. Por casualidades de la vida, acabó pegándose a una trompeta tras entrar a la banda de Sax para aprender solfeo, dando comienzo a unos años de crecimiento profesional que han curtido al músico que conocemos hoy día.

El siguiente paso fue comenzar a juntarse con rappers de la escena alicantina como Cres, Santiuve o Bha de Da Zoo Bros; arrancando así su familiaridad con los sonidos urbanos y subiéndose a los escenarios de la Sala Babel en las Jam Sessions que programaban semanalmente. "Eso era una maravilla para que gente como nosotros pudiéramos demostrar lo que éramos capaces de hacer, y fue lo que hizo que me decantase por esa otra vertiente musical".

Tanto fue así que captó la curiosidad de un R de Rumba que le animó a trabajar con él y a publicar el álbum Funk experience (2020) con temas como Zoo Funk, Ella no veía la tele o Afirmación rotunda. En los 50 minutos que dura el trabajo discográfico aparecen voces de nombres como Sho-Hai, Xhelazz o el propio Kase.O, pero la base del proyecto se centra en lo rítmico y sonoro y toma las voces como simples apoyos. "Actualmente me encuentro con Rumba haciendo el que será nuestro segundo trabajo discográfico", anuncia Porcel que, admite, "queremos ir con calma, perfilando cada uno de los temas y sin pensar en una fecha de lanzamiento".

Carlos Porcel tocando la trompeta / RAFA ARJONES

Y no solo está inmiscuido en la vorágine urbana. Hace relativamente poco se alió con el saxofonista Ramón Riera para destilar música bajo el nombre de WindBros. Movidos por el viento, hicieron oficial su enlace sonoro con el tema Friendship, inicio que posteriormente desembocó en el álbum No hay vuelta atrás (2022). "Este junte es fruto de la amistad que tengo con Ramón Riera desde que estuvimos en Orjazzmic", asegura el músico.

Entendiendo todo esto, está bien hablar de cualquier músico como componente de un grupo, pues la música se entiende mejor cuando va acompañada. Pero Porcel, lejos de ser un músico de banda, se ha caracterizado por ser capaz de dar rienda suelta a su faceta de solista y de colaborar con muchos artistas de renombre siempre que se lo piden.

Ha aportado sus conocimientos musicales a personas como Mr.Anthony, Dani Catalá, Andrea Borrás, Kike Vidal, Dano o incluso Rozalén. Ahora, asegura que está completamente enfocado en seguir creciendo en su faceta en solitario, sin dejar de lado los proyectos que tiene avanzados tanto con WindBros como con R de Rumba.Y no solo eso, siendo fiel a sus principios, actualmente dirige el grupo de folklore con el que dio sus primeros pinitos musicales en compañía de terceros.

Por todo ello, está claro que Porcel está movido por los sentimientos que le unen a un modo de vida diferente. Toma la música en primer plano y se mueve a su paso, trabajando por poner el jazz alicantino en el lugar que se merece, contra viento y marea y sin depender de modas ni de limitaciones. Su nombre es sinónimo de estilo propio, virtuosismo y variedad estilística. Él es Carlos Porcel y reclama el sitio que le pertenece a él y a su trompeta.