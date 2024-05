El "showrunner" Dean Devlin será premiado en Series Nostrum

El showrunner, escritor, productor y director de cine y televisión Dean Devlin se convierte en la primera estrella internacional en recibir el Premio Creador Internacional de Series Nostrum, un reconocimiento que será entregado por primera vez en la historia del festival en esta edición de 2024, que se celebra del 31 de mayo al 9 de junio en Elche.

Este galardón, apuntan desde la organización del Festival Internacional de Series, Series Nostrum, nace en esta edición de 2024 para reconocer el talento y la visión de las grandes figuras de la televisión mundial. El premio será entregado en la gala de clausura del festival, el sábado 8 de junio y supondrá el broche de oro a una visita que también contempla la participación de Dean Devlin en un panel que repasará su dilatada y prolífica carrera. Rachel Olschan-Wilson, socia y cofundadora de la compañía Electric Entertainment junto a Dean Devlin, acompañará a la estrella norteamericana en su visita a Elche.

"Me siento verdaderamente honrado de ser el primer ganador del Premio Creador Internacional de Series Nostrum y me conmueve profundamente que mis películas y series de televisión hayan encontrado resonancia aquí en España. Este premio también simboliza el alcance global de mi trabajo durante los últimos 40 años, un hecho que me llena de alegría", ha declarado el estadounidense Dean Devlin. "Siempre he perseguido que los programas de televisión y películas que creo puedan ofrecer al público un escape, tanto en momentos de felicidad como de tristeza. Estoy inmensamente agradecido de tener la oportunidad de proporcionar una hora o más de entretenimiento a personas de diversas regiones, abordando circunstancias complejas variadas".

"Dean Devlin encarna a la perfección los valores que buscamos con este galardón. Es un creador con mayúsculas que escribe, produce, dirige e incluso ha fundado su propia productora para seguir sirviéndonos algunas de las ficciones más interesantes del panorama mundial", ha señalado Carlos J. Navas, director de Series Nostrum.

El premiado

Con una prolífica carrera a sus espaldas que abarca más de cuarenta años, Dean Devlin (Nueva York, 1962) ha contribuido a construir el legado del cine de entretenimiento y ciencia ficción en las últimas cuatro décadas, firmando el guion de la película de culto Soldado Universal, la ópera prima en Estados Unidos del realizador alemán Roland Emmerich, con el que además de coescribir también ha coproducido títulos como Stargate, Independence Day o Godzilla, todos ellos largometrajes emblemáticos en la filmografía de Emmerich.

Además de participar como productor en otros largometrajes como El Patriot, Arac Attack, Flyboys o Independence Day: Contraataque, Dean Devlin dio el salto a la dirección en 2017 con Geostorm, película a la que siguió en 2018 el largometraje Bad Samaritan.

Electric Entertainment

En 2001, junto a Marc Roskin y Rachel Olschan-Wilson, Dean Devlin funda Electric Entertainment, estudio independiente con el que desde entonces produce y distribuye ficción, especialmente de género fantástico y de ciencia ficción, desde su sede en Los Ángeles y que recientemente ha sido reconocida como una de las 30 empresas claves en la distribución independiente en Estados Unidos.

De ahí han surgido Las reglas del juego (en España puede verse en Prime Video y Pluto TV), The Librarians (cuyas cuatro temporadas emitió SyFy España), continuación de la saga de películas del mismo nombre o La Fortaleza, también emitida por SyFy España.

En la actualidad, ejerce como showrunner, productor, director y/o guionista de Las reglas del juego: Redención, (Calle 13), Almost Paradise (Calle 13), The Ark (SyFy España) y The Librarians: The Next Chapter, spinoff de la célebre saga que está ahora mismo en producción.

Sobre el festival

Series Nostrum es un festival especializado en series que nació con la vocación de ser un lugar de encuentro entre los aficionados a las series de televisión, sus creadores y turistas del mundo audiovisual. Con tres ediciones ya celebradas, el festival, pionero en la provincia de Alicante, se ha consolidado como un espacio de convivencia en el que los amantes de las series comparten su pasión con los profesionales que las hacen posibles. Equipos, creadores, cadenas, plataformas... todos los agentes del sector comparten con el público su mirada y sus experiencias.

Un festival que lleva impreso en su ADN la historia de las series en España, dando protagonismo tanto a las series más actuales como a todas aquellas que son ya historia de nuestra televisión, poniendo el foco siempre en el inmenso legado televisivo que atesora nuestra ficción, y facilitando siempre el diálogo directo entre el presente, el pasado y las tendencias que marcan el futuro del medio.

Con tres ediciones celebradas en Altea, 2024 supone un cambio al trasladarse el festival a Elche, sede por primera vez de esta cuarta edición bajo el amparo de la Universidad Miguel Hernández y la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de la ciudad, para seguir creciendo.

