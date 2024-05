"El silencio de la guerra", el discurso de Antonio Monegal contra el culto bélico

Cuerpo a tierra ante la glorificación del heroísmo. Antonio Monegal (Barcelona, 1957) esculpe en El silencio de la guerra un alegato sobre el peligro del culto a la violencia. Una obra que cae de pie en un momento donde los discursos crean polarización máxima y donde salen a relucir cuestiones como la Guerra Civil, la Tercera Guerra Mundial o incluso la palabra "autoritarismo". Por ello, el autor catalán visita el viernes 24 de mayo la librería Pynchon & Co. a las 19 horas, para desgranar los entresijos de un libro que mira al pasado y piensa en la sociedad actual.

"No hay un tiempo ajeno por completo al conflicto en que la guerra no forme parte de la cultura: la arrastramos en nuestro pasado y su sombra se proyecta en el futuro como amenaza. Pero ¿qué es la guerra para quienes no la han vivido en carne propia? ¿Y de dónde sale el caudal de imágenes y relatos que nutren y configuran nuestro conocimiento del fenómeno?". De esta forma, la editorial muestra al lector qué se va a encontrar dentro de una obra donde Monegal plantea el trato que se la ha dado al conflicto bélico tradicionalmente.

Cartel oficial de la presentación en Alicante de "El silencio de la guerra" / información

Más que un tema de investigación al uso, es un desafía intelectual en el que se pone en el punto de mira la épica a la tragedia y la elegía. ¿Cómo se tiene que abordar a nivel mental la guerra? ¿Qué significa en este ámbito la palabra "justicia"? "Este no es un libro sobre la naturaleza de las guerras, sino sobre las representaciones que de ellas se han ofrecido en la literatura, las artes visuales y los medios de comunicación, a través de los cuales la memoria individual y la colectiva se entretejen", añade la editorial Acantilado.

Perfil del autor

Antonio Monegal es catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad Pompeu Fabra. Licenciado en Filosofía por la Universidad de Barcelona, se doctoró en Harvard en 1989 y ejerció la docencia en Cornell University hasta su regreso a España. En 2004 comisarió, junto con Francesc Torres y José María Ridao, la exposición En guerra en el CCCB. Es autor de los libros Luis Buñuel de la literatura al cine (1993) y En los límites de la diferencia. Poesía e imagen en las vanguardias hispánicas (1998), editor de obras de García Lorca y coordinador de Política y (po)ética de las imágenes de guerra (2007). En 2023 ganó el Premio Nacional de Ensayo por Como el aire que respiramos (Acantilado, 2022).