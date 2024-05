El Conservatorio Profesional de Alicante rinde homenaje a Luis Ivars con un concierto

El Conservatorio Profesional de Música de Alicante Guitarrista José Tomás rinde homenaje este miércoles al compositor alicantino Luis Ivars con un concierto, en el que se fusionan por primera vez, alumnos de la Orquesta Sinfónica y de la Big Band del centro, esta última creada recientemente, que tuvo su debut hace unas semanas.

Alrededor de sesenta alumnos de ambas formaciones, dirigidos por Francesc Navasquillo, Inés Vila y Pablo Olivas, interpretarán un programa dedicado a la música de cine, en el que la mitad del repertorio se dedicará a tocar cuatro suites de las principales bandas sonoras que Ivars ha creado para la televisión y el cine: La dama boba, Expedición Balmis, Tabarka y Capitán Trueno y el Santo Grial.

Además, se incluyen dos piezas de la película Origen, de Hans Zimmer, y de Érase una vez en el Oeste, de Ennio Morricone, junto al primer movimiento del Concierto para 4 violines en Sí menor de Vivaldi y del Concierto para viola y orquesta en Re Mayor de Carl Stamiz.

El concierto se celebrará este miércoles a las 19 horas en el Salón de Actos del centro del Monte Tossal (Catedrático Más y Porcel , 2) y la entrada es libre, limitada al aforo.

Música Moderna

La idea de hacer este concierto casi monográfico a Luis Ivars surge a partir de la creación el pasado año del departamento de Música Moderna del conservatorio alicantino, que, aunque comenzó con tres profesores, este último curso ha sido reforzado con dos especialidades más, guitarra y bajo eléctricos, "que abren las posibilidades para poder hacer otras músicas, diferentes a la clásica, y entrar en un género, como el de la música de series o de cine, en el que nunca habíamos entrado", algo que, a juicio del director del Conservatorio Guitarrista José Tomás, Miguel J. García Sala, "motiva muchísimo a los estudiantes".

Imagen de la Big Band del conservatorio Guitarrista José Tomás de Alicante / INFORMACIÓN

La elección de la música de Ivars, a su vez, obedece a que este fue alumno del conservatorio alicantino y allí comenzó a desarrollar su interés por la interpretación y la composición. "Su maravillosa música nos dio la posibilidad de fusionar la Orquesta Big Band con la Orquesta Sinfónica del conservatorio dando como resultado un producto musical de primer nivel y abordar este nuevo género. Nuestro centro está tomando nota sobre cuál es la demanda musical actual y la oferta que debe brindar a nuestros jóvenes, tanto de Alicante como de nuestra provincia. La música para audiovisuales -largometrajes, documentales, cortos, publicidad, videojuegos, etc- es una realidad, de la misma manera que lo es, la tradicional música clásica".

El homenajeado

Ivars ha actualizado las partituras de las cuatro piezas de su autoría que tocarán los jóvenes, aunque no ha escuchado el resultado final, fruto de los ensayos durante los últimos dos trimestres del curso.

"Me hace mucha ilusión este homenaje habiendo sido yo alumno del conservatorio desde los 8 o 9 años. Luego me fugaba de las clases de la Universidad de Alicante -empezó a estudiar Químicas- para ir al conservatorio", apunta el músico, nominado tres veces a los Premios Goya que ha compuesto una docena de piezas audiovisuales para cine, televisión o exposiciones.

"Yo tenía un sueño de ser compositor y vivir de la música y ahora el conservatorio me devuelve lo que me dio", así que "es una recompensa emocional doble, ya que me encantaría transmitir a los chavales que pueden perseguir sus sueños", apunta el compositor, que ahora tiene entre manos la música para la película Parecido a un asesinato y un cortometraje, Ni lobos ni corderos.

Ivars aplaude la sección de Música Moderna creada en el conservatorio, "que no existía cuando yo estudié y que hay que apoyar que el centro se haya abierto a estas ramas de la música, más allá de la música clásica y de Mozart, como la música de cine, que yo tuve que estudiar fuera".