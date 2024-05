Hacienda tumba la adjudicación a MBS para gestionar Ciudad de la Luz

Los estudios alicantinos de Ciudad de la Luz no estarán gestionados por el grupo MBS. Al menos por ahora, ya que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), un órgano administrativo del Ministerio de Hacienda, ha rechazado la adjudicación realizada el pasado 18 de enero a MBS Ciudad de la Luz S.L., perteneciente a la multinacional estadounidense MBS Group (detrás de producciones como Avatar 2 o The Mandalorian), por falta de solvencia técnica.

El rechazo se produce al estimar parcialmente este tribunal un recurso presentado por otra de las empresas candidatas (Roots Asset Management S.L.-Drago Broadcast Services S.L., que representa a la española Secuoya, que quedó en segundo lugar) sobre «falta de solvencia técnica de la adjudicataria», por lo que establece la «exclusión del procedimiento» de MBS.

A su vez, el TACRC ordena «el levantamiento de la suspensión del procedimiento de contratación», suspendida automáticamente con la interposición del recurso, por lo que ahora la Generalitat, a través de la Sociedad de Proyectos para la Transformación Digital (SPTD), estudia cómo continuar con el mecanismo de adjudicación: si debe dejar paso a la segunda propuesta con mayor puntuación –la misma que ha recurrido la adjudicación– o rehace o revisa el procedimiento para elegir al futuro gestor de Ciudad de la Luz.

La resolución, no obstante, no altera ni la agenda ni la actividad en el complejo cinematogáficro y audiovisual alicantino, que lleva a cabo la Sociedad de Proyectos para la Transformación Digital desde su reapertura, primero bajo el anterior gobierno del Botànic y ahora con el que preside Carlos Mazón.

Por último, la resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de esta notificación, fechada el pasado 11 de abril.

Fuentes del Consell han apuntado desconocer si MBS ha decidido presentar contencioso-administrativo y, por su parte, la Generalitat estudia la resolución «desde el punto de vista jurídico para ver cómo seguir con la adjudicación».

Antecedentes

El contrato en cuestión se había adjudicado el 18 de enero de 2024 a MBS Ciudad de la Luz S.L. por cinco años por un importe de 3.100.000 euros (IVA no incluido) y con un porcentaje de comercialización para la sociedad del 6,5%. A la convocatoria para adjudicar los «Servicios profesionales de un equipo de gestión operativa y comercialización del complejo industrial audiovisual Ciudad de la Luz para la producción audiovisual y otros» se presentaron seis ofertas –después de un recurso en el pliego de condiciones, que hubo de redactarse de nuevo– y la de MBS fue la mejor valorada. Todo este proceso se llevó a cabo por el anterior Gobierno, a excepción de la elección de la empresa.

El 8 de febrero se presentó el recurso de Secuoya que pedía la anulación del procedimiento de licitación basándose en cinco argumentaciones, de las que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha estimado una –la relativa a la falta de solvencia técnica– y ha rechazado las otras cuatro, relativas a supuesta arbitrariedad, modificación de integrantes del órgano de valoración y falta de acceso al expediente.

Sin equipo propio

El punto de conflicto –los requisitos de solvencia exigida– se incumplía, a juicio de la empresa recurrente, al indicar que se integraban con «medios externos en su totalidad», ya que «la solvencia económica se aporta por una empresa que no presenta declaración responsable, vulnerando las previsiones legales sobre el particular». Otro incumplimiento, alegaban, era que la licitadora no contaba con un equipo propio de comercialización y que la empresa no había tenido ningún tipo de actividad económica en el último año.

A ello respondió la SPTD que la empresa adjudicataria (MBS Ciudad de la Luz S.L.) «es una sociedad española perteneciente a un grupo de sociedades nacionales e internacionales y que dispondrá durante todo el tiempo de duración del contrato de la solvencia y medios de las sociedades del grupo», es decir, que «integra su solvencia con medios internos de las empresas del grupo al que pertenece». En este sentido, aportaba un contrato con MBS Equipment UK Ltd de prestación directa a través de sus filiales y matrices, de medios y solvencia a MBS Ciudad de la Luz S.L. durante el contrato, respondiendo de forma solidaria.

El tribunal interpreta, sin embargo, que «los pliegos consideran la comercialización como una tarea crítica e impone sea ejecutada por la empresa licitadora y con medios propios de esta», por lo que estima esta parte el recurso «por no disponer la adjudicataria de un equipo de comercialización propio y, por tanto, no reunir la solvencia técnica exigida, siendo procedente su exclusión del procedimiento».

Reacciones

El portavoz del PSPV-PSOE en Las Cortes, José Muñoz, según recoge Europa Press, ha denunciado que «los tribunales han tumbado otra operación oscura del Consell» y censura que «los manejos del Consell permitieron primar la subjetividad en la valoración de las ofertas». «Ahora nos encontramos con un varapalo que pone en tela de juicio la objetividad del PP en la gestión de los recursos públicos», ha lamentado.

Fuentes de la Conselleria de Innovación, a su vez, han criticado «la ignorancia y la irresponsabilidad» del PSPV-PSOE por su interpretación del fallo de Ciudad de la Luz y han sostenido que fue el anterior Consell quien inició este concurso. En este sentido, han aseverado que la resolución «no pone en duda el procedimiento, el comité técnico o la clasificación», pero acepta el recurso al considerar que la compañía «no acredita que disponga de un equipo comercializador propio».

«Se trata de una cuestión técnica, pero parece que el señor Muñoz necesita levantar sospechas sobre un procedimiento que además inició el Gobierno del Botànic», han reprochado desde el departamento que dirige Nuria Montes, que cree que debería felicitar al actual equipo de Ciudad de la Luz por su gestión y por el ritmo de producciones que están consiguiendo atraer.