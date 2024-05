"Lienzo de sangre", dinero y poder en el oscuro mundo del arte

El poso del arte se topa frontalmente con el ritmo frenético de un libro no apto para cardíacos. María Villamayor (València, 1963) sumerge al lector en una espiral de venganza en la que las muertes y los sobornos se dan la mano en un mundo que creíamos conocer. La autora valenciana invita a presenciar lo que se esconde detrás del telón con Lienzo de sangre (2024), la esperada continuación de una saga que inició su andadura literaria con Las doce llaves (2012) y que continuó con Huellas de plomo (2020). Ambas, editadas por Samaruc.

Ahora, el gigante Planeta abraza la tercera entrega de las andanzas de las hermanas Ferrer por València, que invita a visitar las calles de la ciudad de una forma nunca antes vista, con una trama de delincuencia más enrevesada que la que se puede percibir a primera vista. Con el robo perpetuado en el Museo Isabella Stewart Gardner en 1990 en el punto de mira, Villamayor plantea una ficción donde el manejo de los hilos y la importancia del dinero y las apariencias dentro de la sociedad actual sirven de premisa.

Alejandra Ferrer se hace pasar en la novela por la millonaria argentina Leonor Villacrés de Pousa, una coleccionista de arte que deberá adentrarse en las entrañas de la asociación INACFA para desmantelar las ilegalidades que se mueven dentro de ese mundo y volver a mirar a la cara a su pasado, asumiendo riesgos, pero con la única intención de poner punto final a sus pesadillas. Este viaje le hace enfrentarse de manera directa con el artífice de sus dramas, un Augusto Fonfría que se mueve como pez en el agua en el mundo de la compraventa ilegal de tesoros robados.

"Este tercer libro está hecho de tal forma que el lector puede empezar por aquí sin necesidad de haber leído los anteriores", asegura la autora sobre una obra que genera al lector la necesidad imperante de dar marcha atrás y leer las entregas anteriores basadas en el mismo universo literario. "Las hermanas Ferrer tienen unas pinceladas de inocencia que las hacen cercanas a cualquier lector. Cuando nacieron en Las doce llaves, eran dos mujeres de 27 y 30 años con oficios completamente normales, una periodista y la otra psicóloga, pero que, sin querer, se ven involucradas en una intensa búsqueda de enigmas y de aventuras que han conseguido que el lector se enganche tanto que siga acompañando a las protagonistas en esta tercera entrega".

La escritora valenciana María Villamayor, autora de la novela "Lienzo de sangre" / RAFA ARJONES

La fórmula consiste en ubicar a personajes normales y corrientes en un contexto específico ajeno a ellas. Unas ciudadanas "del montón", con problemas como cualquier persona, que cautivan por su reflejo de la realidad que, sin buscar nada, atraen problemas que se escapan de la cotidianidad. Y la novela intercala momentos de acción frenética de thriller televisivo con imágenes familiares comunes, donde se muestra la relación entre hermanas, los dilemas familiares y los contextos amorosos más usuales.

Y la importancia de relatar lo conocido toma mayor relevancia con la visión de una escritora que se aferra con pies y manos a su tierra. Con una prosa clara, consigue hacer un recorrido muy descriptivo de València, pero dando contexto histórico a los lugares referenciados. Un aditivo que le sienta bien a Villamayor, donde traslada al lector las calles por las que ha deambulado durante toda su vida. "Me siento muy cómoda porque conozco la ciudad, pero sí que es cierto que cada vez que aparecen lugares muy emblemáticos de la ciudad tengo que investigar sobre ellos. Y yo soy la primera que aprendo cosas que luego transmito al lector o, por lo menos, esa es la intención", asegura.

Gran ritmo narrativo

Si algo caracteriza a María Villamayor es dotar a sus novelas de un ritmo narrativo trepidante que, pese a todo, encuentra los momentos necesarios para aliviar tensiones. Es un ritmo característico de los proyectos televisivos, algo que, alega la autora "podría quedar bien" con la saga que plantea: "Aunque no está hecho con esa intención, lo veo perfectamente trasladable a una serie o a la gran pantalla. Además, son secuencias cortas pero intensas que pueden cautivar tanto al lector como al espectador".

En sus cerca de 600 páginas, Lienzo de sangre se postula como una obra trepidante en la que se desarrollan todavía más los personajes ya conocidos en sus dos obras previas, pero donde sorprende, sobre todo, la evolución de la periodista Victoria Quirós y la profundidad y oscuridad del propio mafioso Augusto Fonfría. Llegan a un clímax que, no obstante, quedará estancando momentáneamente, pues la autora valenciana tiene otras pretensiones en la cabeza. "Me apetece muchísimo cambiar de aires y dejar descansar, por lo menos de momento, a las hermanas Ferrer. No sé si van a volver, eso el tiempo lo dirá, pero necesito buscar algo distinto y, de hecho, ya tengo en mente algo totalmente diferente", confirma.

Todavía queda tiempo para saber con qué sorprenderá Villamayor, que de momento está presentando la novela que acaba de salir, pero sus lectores más fervientes ya comienzan a hacerse preguntas alrededor de una de las sagas literarias nacionales que más ha sorprendido. La comunión entre arte y literatura toma una nueva dimensión en un libro para el que se ha tenido que documentar en profundidad con el fin de hacer referencia a autores míticos, pero otros más noveles, mezclando unas tramas reales con la ilusión de la ficción: "La realidad es así. A la hora de documentarme descubrí que, parece ser, hay muchísima corrupción, dinero negro y trapicheo en el mundo del arte".