Locura por Lana del Rey en el Primavera Sound: 'merchandising' agotado y colas desde primera hora para guardar sitio

Ya lo avisaban dos asistentes de Bilbao al Primavera Sound de Barcelona: “El día más fuerte del festival es el viernes”. Y así ha sido. Después del huracán que ha provocado Taylor Swift por sus dos conciertos en Madrid, ha llegado la locura por Lana del Rey, otra divísima, y su actuación de este viernes en el festival barcelonés. Es cuanto menos curioso que las dos estrellas que han revolucionado el país esta semana (con permiso de AC/DC) sean amigas. De hecho, los ‘swifties’ esperaban la aparición sorpresa de la cantante estadounidense el pasado miércoles Santiago Bernabéu para interpretar ‘Snow on the Beach’, la canción que comparten del álbum ‘Midnights’ de Taylor Swift. No fue así. La única oportunidad para ver a la intérprete de ‘Summertime Sadness’ en España será en el Primavera Sound.

Fans de Lana del Rey esperan con horas de antelación frente al escenario donde actuará / MANU MITRU

Este viernes el festival ha colgado el cartel de ‘sold out’, un total de 70.000 asistentes abarrotan el Fòrum. Gran parte de ese público se ha desplazado hasta la capital catalana para ver a la compositora en directo, el gran reclamo de esta edición. La organización ya avisaba hace dos días que sería la actuación más esperada después de haber tenido que cancelar su actuación en la edición marcada por el Covid.

Tampoco queda ‘merchandising’ de la artista estadounidense. “¿Tienes algo de Lana del Rey?”, preguntan los fans de la artista en el ‘stand’ situado nada más entrar al recinto. “Se nos ha agotado todo”, responden una y otra vez la vendedoras. Según confirman desde la tienda del Primavera Sound a este diario, la camiseta se puso a la venta este jueves y, una hora después de la apertura del punto de venta este viernes (el día que actúa), ya no quedaba ni una sola unidad. "Y había muchas", afirman, sin poder desvelar la cifra concreta.

Fans de Lana del Rey esperan con horas de antelación frente al escenario donde actuará / MANU MITRU

'Merchandising' agotado

Las primeras colas se han formado poco después de que el festival abriera sus puertas este viernes. Los seguidores más fieles de la cantante se han acercado sobre las 17:30 horas de la tarde (Lana del Rey actúa a las 21:45 horas) al escenario Estrella Damm para coger un buen sitio para el concierto de la noche. Muchas han conseguido la primera fila. “Queremos estar lo más cerca posible. Hemos venido al Primavera Sound por ella”, comenta un grupo de tres jóvenes estadounidenses. Eso sí, tendrán que esperar. Durante la tarde, por ese escenario pasarán Ferran Palau y Omar Apollo.

La estética boho se ha adueñado del Parc del Fòrum desde primera hora de la tarde. Faldas y tops blancos o de tonos tierra, bordados, flecos, estampados de flores, cinturones marrones y vestidos han sido los grandes protagonistas de la jornada.

'Oufits' bien pensados

Dos jóvenes de Londres han planeado todo su vestuario durante los tres días de festival pensando en “prendas que Lana pudiera llevar”. Pero el mejor 'outfit' lo han lucido este viernes: las dos visten faldas y tops de estilo bohemio, a conjunto, una de blanco y la otra de negro, por la estética que ha propuesto la cantante en sus últimos trabajos. Su videoclip ‘Candy Necklace’ está grabado en blanco y negro, y la portada de su último disco, ‘Did you know that there’s a tunnel under ocean blvd’ tampoco tiene color.

Otro grupo de cuatro jóvenes de Brooklyn pisa Barcelona por primera vez para ver a la cantante (aunque aprovecharán para disfrutar también de las actuaciones PJ Harvey y SZA). Tanto ellas como ellos lucen tops y faldas boho. “No creemos en el género en la ropa. Es nuestra forma de expresarnos”, apuntan. A pesar de venir del otro lado del charco, aseguran emocionados que el viaje les ha valido la pena: “En América no tenemos este tipo de festivales”.

Suscríbete para seguir leyendo