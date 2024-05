"Los nadie", un cómic que dignifica a los migrantes fallecidos en Melilla

El periodista Sergio Illescas y el ilustrador Mario Paul Martínez han lanzado una campaña en Verkami para culminar una aventura gráfica y humana que comenzó hace dos años. El punto de partida es la tragedia ocurrida en el salto a la valla de Melilla el 24 de junio de 2022, en la que perdieron la vida una treintena de personas. Los alicantinos han reconstruido las historias de cinco de estos jóvenes que no sobrevivieron y han encargado a otros cinco dibujantes afrodescendientes que ilustren sus vidas en una novela gráfica que, si todo va bien, saldrá publicada antes de final de año en Dolmen Editorial bajo el título de Los nadie.

Los nadie son Myasar Abadelkarim (22 años), Abdul Rahim Abdul Latif, Hanin (26 años), Abdelaziz Yaakoub, Anwar (27 años), Bishara Ibrahim Idriss (16 años) y Mohamed Salah (35 años), este último originario de Chad y los restantes, de Sudán. Sobre ellos dibujarán los artistas afrodescendientes Eusebio Nsue (Guinea Ecuatorial), Gabriel Castillo (República Dominicana), Aurélia Durand (París), Alaa Satir (Sudán) y Frank Zarate (Colombia).

Portada prevista para "Los nadie" / INFORMACIÓN

La campaña ya en marcha busca alcanzar la cifra de 5.500 euros para pagar el trabajo que desarrollarán los ilustradores y ya cuenta con más de un centenar de aportaciones que suman 3.750 euros. El plazo culmina el 24 de junio, en el segundo aniversario del salto.

El proyecto de Los nadie se inicia por la inquietud del periodista Sergio Illescas, antiguo trabajador de INFORMACIÓN hoy en La Sexta, que en los últimos años se ha especializado en temas de migración, racismo y xenofobia y ha colaborado de voluntario con una fundación en Melilla para conocer de cerca la problemática de la valla que quieren cruzar a diario miles de migrantes.

Conflictos olvidados

"El salto a la valla lo cubrí desde allí y un mes después, como suele pasar, el tema ya estaba olvidado en los medios. Un periodista de allí me planteó por qué no hablar de los muertos, ya que muchos fallecen en el intento, no van identificados y se les entierra sin nombre y apellidos. No hay capacidad para dar dignidad a esas muertes", explica Illescas, que quiso reconstruir cinco casos "y hablar de ellos como seres humanos, no como cifras".

Viñeta de Gabriel Castillo para el proyecto / INFORMACIÓN

En el cementerio de Nador, en Marruecos, hay cientos de tumbas en cuyas lápidas no figura ningún nombre. Solo una fecha, un número y una marca que indica si el cuerpo que cubre es el de un hombre o una mujer, indican los responsables del proyecto: "Todas suponen el final de la historia de una persona migrante de la África negra, que trató de cruzar nuestra frontera saltando la valla o en una patera. En su intento, además de la vida, le robaron la identidad".

Desde Melilla, Illescas habló con algunos de quienes consiguieron cruzar, familiares, amigos o conocidos de las víctimas "en una tienda montada en un descampado entre el centro de estancia temporal de inmigrantes y el campo de golf" recuerda con ironía el periodista, que investigó hasta que armó los relatos y de los que hizo un especial para su cadena.

Periodismo gráfico

Después, junto al dibujante Mario-Paul Martínez, decidieron llevar las historias de vida al cómic, en forma de novela gráfica, "un género en auge -señala Mario-Paul- el del periodismo gráfico", que cita referencias como las del autor Joe Sacco, "que ha hecho supertebeos de periodismo dibujado sobre la situación en Palestina" o La grieta, de Carlos Spottorno y Guillermo Abril, sobre conflictos bélicos, añade Illescas, inspirado también por el libro Viva la vida. Los sueños de Ciudad Juárez, de Baudoin y Troubs.

"La investigación con Sergio la dibujo yo en blanco y negro, con la que se van introduciendo las historias de los fallecidos, que hacen los ilustradores afrodescendientes en color, ya que la idea era no mostrar una visión demasiado europea de sus historias y que al hablar de ellos se les diera color y vida", explica el ilustrador alicantino, que aclara que de momento solo está terminada la estructura de la novela, con bocetos y algunas páginas de viñetas ya dibujadas, que deben completarse cuando se logre financiar el proyecto.

Ilustración de Alaa Satir / INFORMACIÓN

Ambos confían en lograrlo para poder publicar la novela antes de final de año en Dolmen Editorial, que se ha interesado por la iniciativa.

"Lo que queremos con Los nadie es mostrar a las personas que fallecieron con sus matices y con su alma, saber cosas como si estaban enamorados, si tenían aficiones. Lo más difícil era reconstruir ese tránsito que habían hecho de más de dos años de viaje, la mayoría con situaciones de torturas por el camino en Libia, porque nadie quiere hablar de lo pasado, todos miran hacia adelante", concluyen los autores.