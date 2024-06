Marya: una artista con tesón y personalidad

Ficha técnica Artista: María Torregrosa (Voz).

Hablemos del mito de los concursos televisivos de canto. Hay un estigma sobrevolando que, asegura, que las personas que participan en ellos tienen su carrera solucionada. En primer lugar, eso no es así, ni siquiera en el gigante Operación Triunfo, donde el éxito tal y como lo conocemos lo consiguen una o dos personas de cada edición (si es que llega). No todo el mundo puede conseguir ser la nueva Aitana o Lola Índigo. Para ello hay que tener otras cosas, entre las que se incluye la suerte.

¿Pero cuántas personas se ha hecho un hueco entre los grandes de la industria musical saliendo de programas como La Voz o Got Talent? La televisión ayuda, no nos vamos a engañar, pues permite sortear ciertas piedras en el camino para cualquier artista, recibiendo un marketing que no se puede comprar con dinero. Pero la mente del telespectador es olvidadiza y los estímulos acaban virando por otros derroteros.

En este sentido, me gustaría hablar de una cantante de San Vicente del Raspeig que decidió intentarlo en el prime time de Antena 3 junto al coach Pablo Alborán. María Torregrosa se enfrentó a las Audiciones a Ciegas con Comiéndote a besos de Rozalén, y a partir de ahí vivió una aventura dirigida y coordinada por el propio programa, que no deja elegir las canciones a los músicos. De esta forma, interpretó la magna Bang bang de Jessie J, Ariana Grande y Nicki Minaj; y volvieron a endosarle otra canción de Rozalén, Vuelve, que supuso su final.

Pero sus inicios se remontan a principios de siglo, cuando participó en algunos certámenes musicales locales. En ese momento, había un poder superior que le condicionaba cualquier tipo de aparición público: el pánico escénico. Ese fantasma que merodea alrededor de muchos artistas y que genera incomodidad, sudores e incluso taquicardias. Es una reacción natural que puede resultar abrumadora para quienes la experimentan, y que además puede acabar con cualquier proyección artística.

Pero en el caso que nos compete hoy no fue así y el duelo vivido con el fallecimiento de su padre "me hizo descubrir que me gustaba mucho hacer música", explica la artista. Fue así como llegó el tema Abril, un sentido homenaje a su progenitor, producido por el aclamado Pablo Rouss, que supuso su ascensión en la música de canciones propias y de creatividad constante. Algo que, asegura, "no ha hecho más que comenzar". Para ello, decidió adoptar un nuevo disfraz, una versión de ella en la que la valentía estuviera por delante y donde poder y hacer las cosas que no se atreve a decir en su vida personal: "Marya es mi alter ego, ella es capaz de hacer y decir las cosas que se me resisten".

Sus canciones son el resultado de un compendio de cosas que tiene ganas de decir, utilizando su música como altavoz de vivencias personales. En este sentido, este año ha publicado su primer trabajo discográfico, un EP autoeditado compuesto por cuatro temas que rezuman pop, pero que aluden en ciertos momentos a influencias más rockeras como en Engáñalo tú o a la balada en Lobo blanco. Buscando la y griega, que es el nombre del álbum, representa las inquietudes iniciales de una cantante sanvicentera con las cosas muy claras. En solo 13 minutos demuestra que tiene seguridad en sí misma y en lo que hace.

Para perfilar su disco de presentación viajó a Odisey Ibiza, el templo de la creación del artista y productor de Monóvar Pepe Bernabé, ganador de dos discos de oro, que le ayudó y asesoró durante todo el proceso. Pero no nos vamos a engañar, la precariedad es mucha dentro del mundo de la música y la sanvicentera tuvo que borrar sus ganas de elaborar un álbum de larga duración y avanzar con este EP.

Una vez ya ha sembrado la primera semilla, asegura estar en un momento muy bueno a nivel creativo y ya prepara su siguiente lanzamiento para el próximo 21 de junio, Mis supernenas, dedicada a esas amigas que le han brindado apoyo y han estado cerca siempre que lo ha necesitado. Según asegura, este nuevo tema virará a una sonoridad más cercana al hyperpop a medio camino entre María Escarmiento y Bon Calso. "He buscado experimentar musicalmente y no encasillarme en un único género, pero siempre aportando mi toque personal", alega.

Porque se ha propuesto a ella misma intentar perseguir su sueño. "No puedo permitirme no intentarlo. No puedo tener 50 años, mirar atrás, y ver que no le he intentado". Estas declaraciones son las de una mujer con personalidad que se enfrenta directamente con una industria musical cargada de constantes nuevos proyectos musicales y que está luchando por un sueño. Su escritura, cargada de literalidad, es la marca personal de una Marya que no quiere esconderse nada. Recuerda a proyectos como Belén Aguilera o Paula Mattheus las cuales, asegura, son sus referentes junto a otros profesionales del gremio como Sofia Ellar o Melendi.