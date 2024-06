Perceval Graells rinde homenaje al Mediterráneo en el Museo de Aguas de Alicante

Perceval Graells se acostumbró a dormir con el rumor de las olas del mar desde niña en la Albufereta y hoy, cuando no está en casa o no lo tiene cerca, busca ese sonido enlatado en el móvil para escucharlo. "El mar es un sitio especial para mí y me gusta ir siempre que puedo, para inspirarme, para reír, para llorar, porque me llena de vida", apunta la artista alicantina, que ahora le rinde homenaje con una exposición llamada La remor de la mar (El rumor del mar), una música que le acompaña "desde siempre".

Los Pozos de Garrigós del Museo de Aguas de Alicante acogen desde este martes y hasta el próximo 5 de septiembre esta instalación artística, que ocupa las tres salas del antiguo aljibe soterrado, en la quinta exposición del Ciclo de Arte y Medio Ambiente que organiza Aguas de Alicante coincidiendo con el Día Mundial del Medioambiente y con los actos por el 15 aniversario del museo.

La instalación está formada por varios vídeos audiovisuales y dos grandes conjuntos escultóricos creados ad hoc para el espacio subterráneo, formados por 58 esculturas -dos se rompieron en el proceso- en forma de gotas y elaboradas con vidrio soplado que contienen agua tomada en 58 playas o calas diferentes de L'Alacantí, incluida la isla de Tabarca. Todas estas gotas van envueltas en redes de pesca tejidas por ella misma, en hilo de algodón rojo, al estilo tradicional como el que realizaban las mujeres antiguamente, y que penden desde el techo de las cavidades de los Pozos de Garrigós. "Es muy laborioso", apunta Perceval Graells, que ha perdido la cuenta de los nudos que ha tejido y que ha aprendido a realizar mediante tutoriales de YouTube.

"Cada gota de vidrio tiene distinto tamaño porque contienen distintas vivencias que he tenido con el mar. La más grande es la de la Albufereta porque es donde me he criado, pero también hay agua tomada en calas como La Luna, La Calita, Cala Cantalar, la playa de Muchavista, donde vivo ahora, o El Campello", explica la artista, que afirma que el mar "es donde he pasado los mejores momentos de mi vida y donde siempre vuelvo" y no duda en calificar este trabajo como su exposición "más personal y más bonita" con la que ha "disfrutado mucho" durante su proceso de creación.

Martín Sanz y Perceval Graells, en la presentación de "La remor de la mar" / INFORMACIÓN

La obra de Perceval Graells es básicamente pictórica, y el color azul está presente en muchas de sus obras, pero desde hace unos años, alrededor de 2018, utiliza en su obra hilos y lanas de color rojo, que significan para ella memoria, cicatrices y dolor, "son marcas de la vida necesarias, que están ahí porque somos lo que hemos vivido", apunta, mientras que el vidrio simboliza "la fragilidad del tiempo y del espacio", que recuerda que "la vida hay que disfrutarla porque pende de un hilo".

Para la artista, también es importante generar una reflexión, más alá de la belleza o de la melancolía que le inspira el mar, sobre la importancia de cuidar el agua de los mares y ríos.

La muestra está comisariada por Irene Ballester Buigues, que ofrecerá una visita guiada próximamente, mientras que los vídeos han sido realizados en colaboración con Miguel Garví y el vidrio soplado, con la artista Ana Castelló.

El director de Comunicación y Relaciones Externas de Aguas de Alicante, Martín Sanz, ha agradecido el esfuerzo que hace Peceval Graells, al igual que el resto de artistas que participan en este ciclo, por crear exposiciones creadas ex profeso para los Pozos de Garrigós, que se conciben para su permanencia en verano y suponen un atractivo turístico para la ciudad, además de que son capaces de transformar el espacio con cada exposición.

Muestras anteriores

Antes de La remor de la mar se instalaron, desde 2019 en este mismo ciclo, Fragilidades, con obras escultóricas de los artistas José Ángel Uberuaga (UBE) y Rafael Maestro, además de un ciclo de ponencias científicas. Hipogea. El hueco interior fue la propuesta cultural de Aurelio Ayela, al que le siguió Invierno en Tabarca, un proyecto de arte sonoro a cargo de Aurora Domínguez; y la de 2023 fue la exposición fotográfica The Caves of Steel, del fotógrafo de ciudades Manuel Álvarez Diestro.

Sobre Perceval Graells

Licenciada en Bellas Artes por la Universitat de Barcelona, realiza un Erasmus en la Accademia di Brera (Milán) y un Máster en Producción Artística en la UPV. En 2008 obtiene una residencia artística en Berlín y más tarde vive y crea en París. En 2016 asiste a clases en The Southwest School of Art de Texas (Estados Unidos). Durante 2020 realiza una residencia artística en Leipzig (Alemania).

Perceval Graells cuenta con numerosas exposiciones individuales y colectivas en Alicante, Valencia, Berlín, Leipzig y Nueva York. Tiene obras en colecciones privadas y en colecciones públicas, como el Consorcio de Museos de la Generalitat Valenciana y el MACVAC de Vilafamés, en Castellón. También ha sido premiada en varios concursos de arte y ha asistido a ferias de arte contemporáneo como Estampa o Art Madrid.