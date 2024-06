Tráiler de Venom 3, la nueva película de Marvel rodada en Alicante

Fue uno de los acontecimientos cinematográficos más destacados de la provincia los últimos meses: Venom 3, bajo el sello de Marvel y Sony, aterrizaba en Alicante con un rodaje que llenó de misterio y especulaciones Ciudad de la Luz. Hoy, por fin, se ha estrenado el tráiler de la película que trajo a Tom Hardy hasta la Terreta. El mismo actor ha sido el encargado de comunicarlo a través de una publicación en Instagram: "This October", anuncia junto al título del que parece ser el cierre de una trilogía: The last Dance.

La expectación en torno al rodaje llenó de curiosidades y anécdotas los titulares: desde la visita del actor a una clínica dental de El Campello hasta la utilización de distintas herramientas de efectos especiales de las que dispone el complejo cinematográfico alicantino, como la piscina o la pantalla gigante.

Cartagena, también en Venom 3

Pero no solo Alicante está presente en el tráiler del filme. Las imágenes del avance de la película muestran también las calles del barrio de Los Mateos de Cartagena. El rodaje en la ciudad murciana se llevó a cabo en junio del pasado 2023 y para llevarse a cabo se contrataron a un centenar de extras. Tal y como indica La Opinión de Murcia (perteneciente al mismo grupo que INFORMACIÓN), el rodaje dejó en la ciudad portuaria medio millón de euros.

Cartel oficial de Venom 3: El último baile. / Marvel / Sony

Sinopsis de la película

¿De qué trata la película? Según la sinopsis oficial de The Last Dance ('El último baile'), Eddie y Venom están huyendo de la justicia, cada cual a su modo (el humano y el alienígena), la mala suerte propia de la saga Marvel les hará verse envueltos en una trama donde más criaturas del planeta de Venom aterrizan al planeta tierra, liándose una guerra muy digna de cerrar la trilogía (o no).