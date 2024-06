Rosa Torres-Pardo i Anna Tona estrenen «Cantar del batre» de Ricardo Llorca

La pianista Rosa Torres-Pardo i la mezzosoprano Anna Tona pugen este dijous a l'escenari de la Sala Rodrigo del Palau de la Música per a interpretar el programa “Sons del Mediterrani”, que reuneix obres del Pare Antonio Soler, Òscar Esplá, Matilde Salvador i l'estrena absoluta de “Cantar del Batre” per a piano sol de Ricardo Llorca. Totes estes peces tenen en comú la mediterraneïtat.

En este sentit, el director del Palau, Vicente Llimerá, ha posat en valor este programa, ja que fins a la data “les estrenes absolutes que ha encarregat el Palau de la Música sempre han sigut en format simfònic, i, per tant, interpretats a la Sala Iturbi, però volíem estendre-ho al format de cambra, al fet que fora benvolgut amb la magnífica acústica d'una sala tan especial com és la Rodrigo”.

D'esta manera, el públic tindrà l'oportunitat d'assistir a l'estrena d'una nova obra del compositor Ricardo Llorca, basada en el tradicional “Cantar del Batre”, un cant llaurador que forma part de les anomenades “cançons de treball”. En este sentit, Llimerá ha afegit que “com a gestors culturals, un dels nostres objectius és secundar i fomentar la creació valenciana, i en el cas de Ricardo Llorca podrem gaudir de l'obra d'un dels autors contemporanis de major reconeixement i prestigi internacional, que hem programat per a reivindicar la seua figura a Espanya”.

Així, Rosa Torres-Pardo i Anna Tona presenten este concert amb obres per a piano sol i piano i veu, l'objectiu del qual és mostrar al públic una selecció d'obres que reflectisquen la diversitat i riquesa de quatre dels compositors mediterranis més destacats com són Fandango del Pare Antonio Soler; cinc peces per a piano de la Suite Levante d'Óscar Esplá; Tres nanas para voz y piano de Matilde Salvador; i també s'interpretarà una altra obra de Ricardo Llorca com és El Combat del Somni, amb text de Josep Janés. Este recital vol emfatitzar esta fusió mostrant l'evolució i innovació que s'ha produït en l'escena musical del llevant espanyol.

Rosa Torres-Pardo és Premi Nacional de Música 2017 i Premi Masterplayers de Lugano (Suïssa), entre altres. Va rebre al costat d'Alicia de Larrocha la medalla Isaac Albéniz. A més, ha estat convidada per orquestres com les filharmòniques de Los Angeles, Londres, Sant Petersburg; de la Ràdio de Berlín o Virtuosos de Moscou, amb directors com Dutoit, Spivakov, Temirkanov o Fournet. Rosa Torres-Pardo ha estat triada entre les Top 100 Dones Líders a Espanya i és Artista Resident de la Nova York Opera Society. Per la seua banda, Anna Tona ha sigut descrita per la Rossini Gessellschaft com «la mezzo heroïna que sap cantar Rossini» i per la Nova York Magazine com «una mezzosoprano càlida i segura que trau el màxim partit». La combinació d'una coloratura molt desenvolupada amb un registre greu ple, equilibrat i flexible li ha garantit el reconeixement com mezzo lírica, tant en papers coneguts com Rosina, Carmen, Dorabella, com en repertori més rar de Paisiello, Vivaldi, Mascagni, Zandonai i Giordano.

Congrés de trompeta a Califòrnia

Per la seua banda, Adán Delgado, el prestigiós trompetista, solista de l'Orquestra Nacional d'Espanya i membre de l'Orquestra de la Comunitat Valenciana (2008-09), va interpretar la música d'Andrés Valero-Castells en la 48a Conferència Anual del Congrés Internacional de Trompeta, que es va celebrar a la ciutat de Anaheim (Califòrnia) del 28 de maig a l'1 de juny de 2024. El trompetista va manifestar la seua satisfacció perquè és la tercera vegada que la programació d'este gran esdeveniment musical nclou les seues obres.