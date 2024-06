Carles Cortés se adentra en la adolescencia en "Diaris creuats"

Casi cinco años ha tardado el alcoyano Carles Cortés en volver a las librerías. "No tengo prisa", aclara el autor de nueve títulos anteriores, que regresa con una novela protagonizada por dos adolescentes pero con la vista puesta en todos los públicos, Diaris creuats (Edicions Voramar, 2024), que presenta este viernes a las 19 horas en la librería Pynchon&Co de Alicant, acompañado de Lola Mollà y Èric Nadal.

"Es una novela que va más allá de la novela juvenil, aunque la protagonicen dos chicas de quince años, porque también es para quienes fuimos adolescentes y para ver que los problemas que se plantean son los mismos, pero con caras y bandas sonoras diferentes. Aunque se habla del momento actual, intento reflejar muchas reflexiones que yo, como adolescente, me hice y que, con mi edad (55 años), me doy cuenta de que no se han resuelto todavía", explica el autor alcoyano, colaborador de INFORMACIÓN, doctor en Filología Ctalana y Catedrático de Literatura Catalana Contemporánea en la Universidad de Alicante, de la que fue vicerrector de Cultura durante ocho años.

En Diaris creuats se narra la historia de amistad de dos jóvenes, Naiara y Gemma, a través de sus diarios personales en un mundo dominado por TikTok e Instagram. La trama se centra en el descubrimiento del amor entre estas adolescentes, en la búsqueda de la identidad, "pero la base de la novela es la soledad, la incomprensión, y cómo esos sentimientos se incrementan y se potencian a través de las redes sociales -explica Cortés-. Mi generación, sin redes sociales, tenía los mismos sentimientos, no solo por tener otras preferencias sexuales, sino simplemente por ser diferentes".

Los cambios son obvios en el uso de la tecnología y en la virtualidad de hoy, "pero los problemas de esta generación son los mismos, solo ha cambiado el formato: la soledad, el rechazo, el bullying, el ghosting, no ser aceptado, la rivalidad, la envidia... Son asuntos que tú no supiste resolver entonces y ves, con el tiempo, que esta generación está igual", apunta el escritor, que considera que su generación "tiene una parte de culpa" en la situación de sus hijos e hijas, "que tienen todo cubierto con wifi, paga, extraescolares, tarjeta, móvil, pero les falta lo más sencillo: afecto y amor y tiempo con sus padres. Sobreprotegidos materialmente, pero no emocionalmente".

Portada del libro "Diaris creuats" / INFORMACIÓN

A través de estos diarios, y de fragmentos dibujados de comentarios en Instagram, se puede ver fácilmente que "los peligros de las redes sociales no vienen siempre por el acceso fácil a la pornografía, sino que a veces los indicios de 'socorro, me siento sola' están en los mensajes en las redes sociales de nuestras hijas".

La mujer, protagonista

Cortés no es padre, "ni mujer ni lesbiana", pero ya ha demostrado en obras anteriores que es capaz de retratar como pocos a las mujeres, que protagonizan prácticamente todas sus novelas. En Veu de dona retrataba a una anciana, en Marta dibuixa ponts era una mujer de 35, la de Els silencis de Maria tenía 41 años, y La dona sense atributs era de 55. "La mujer adolescente era una asignatura pendiente en el retrato de mujeres de distintas generaciones que abordo desde mi primera novela".

Ahora, Carles Cortés tiene por delante otra novela, que será un retrato postadolescente de su generación en los años 80 ambientada en Alicante. "Estoy en esa etapa intermedia de hacer balance de tu vida; ya no necesito tanta ficción", bromea.