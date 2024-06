"Las novelas se caen muy rápido de la mesa de novedades"

La evolución personal como método de aprendizaje. La vida no es fácil, nadie dijo que lo fuera. Entendiendo esto, las personas tenemos la posibilidad de hacerle frente de forma directa, sin tener en cuenta las adversidades que podemos encontrarnos por el camino, o bien huir de la realidad. En La tierra bajo tus pies, Cristina López Barrio (Madrid, 1970) refleja la superación de Cati, una joven que ha perdido a su madre, su faro, y que aprende a sobrellevar una vida sin su guía a base de esfuerzo con la ayuda de varios personajes que aparecen por sorpresa en su vida.

Con esta novela de poco más de 300 páginas, la autora madrileña consiguió alzarse con el Premio Azorín de Novela 2024, destilando emoción y rescatando para el lector la figura de Manuel Bartolomé Cossío y sus misiones pedagógicas. Ahora, tras estar presente en la Feria del Libro de Alicante, regresa a la ciudad en el marco de las Veladas Literarias de Maestral este viernes 7 de junio, a las 20.30 horas, con un menú especial inspirado en la obra.

¿La tierra bajo tus pies es una novela de amor, histórica o de aventuras?

Es un libro difícil de calificar. Te diría que es una novela con corte de novela de aventuras, pero situada en un marco histórico concreto. No llega a ser una novela histórica, aunque aparecen personajes reales que describen la España de 1935. Lo que sí te puedo decir es que cuenta realmente la peripecia vital de una heroína como Cati Skalo. Tampoco se podría decir que sea una novela de amor, pero sí que contiene una gran historia amorosa, rodeada en un contexto de venganza y odio que, si te fijas, pero al final, forma parte también de toda la peripecia vital del personaje.

La historia prospera según las trabas que la vida pone sobre el camino de Cati.

Sí, respecto a la pregunta anterior, también es una novela de descubrimiento. Este personaje que, de repente, vive la pérdida de su madre, representa un poco a ese personaje que viaja hasta conseguir cierta madurez. Una mujer que decide buscarse un camino tras la pérdida de su referente, que conoce a Cossío y que emprende un viaje a un lugar que para ella es exótico pese a ubicarse a 30 o 40 kilómetros de Madrid.

Cristina López Barrio, en una imagen de archivo cedida / información

Cercano en espacio, pero lejano culturalmente.

Completamente, la protagonista se va a vivir a casa de los Salazar y descubre cómo es ser una mujer en un lugar tan distinto al suyo. Una mujer de campo en una España más cainíta, de rencillas y de odio y venganza. Y es allí donde descubre el amor en la figura de Jeremías Salazar en pleno proceso de las misiones pedagógicas.

Y no pierde de vista el humor.

El humor, para mí es importante. Yo creo que el ser humano vive gracias al humor, básicamente. Por ello, me gusta poner toques de comedia en todas mis novelas. Es verdad que a veces es un humor un poco grotesco, negro, casi esperpéntico, que va también mucho conmigo.

¿Cómo fue el proceso de llevar la realidad a la ficción sin renegar de ciertos personajes que existieron en su momento?

Hay que tener claro que esto es una novela de ficción, pero que tiene personajes como Cossío o Alejandro Casona que fueron reales. Convertirlos en personajes del libro fue lo que más me costó, porque quería respetar lo que ellos hubieran dicho o hecho de alguna manera. No desvirtuar sus valores o quiénes eran. Además, se junta con que yo tengo una gran admiración por ellos. Fue un trabajo complicado donde al principio me bloqueaba mucho y escribía de manera encorsetada, intentando no manchar su memoria en ningún momento.

Es una novela de apenas unas 300 páginas pese a que su contenido podía haber dado juego a una obra mucho más extensa. ¿Por qué?

Creo que el autor tiene que encontrar la forma de cada historia. Cada novela y cada trama tiene que encontrar su forma de ser contada. Para mí, trama y forma son inseparables y, en este caso, es una novela bastante simbólica que va muy al hueso. Cuenta lo que quiere contar sin rodeos y hay cosas que se dejan un poco de lado, dándole al lector la posibilidad de que las construya a su parecer.

La autora madrileña Cristina López Barrio / información

¿Podría llegar a contar con una segunda parte?

Me han preguntado mucho por esa posibilidad. Es cierto que es una novela que está escrita sin pensar en que va a haber otra después, pero me lo han preguntado tanto que empiezo a plantearme qué pasaría con esos personajes. También es verdad que es una novela en la que el lector puede llegar a intuir más cosas de los personajes en un futuro, porque ya se sabe qué ocurrió después de la Guerra Civil en España, pero los personajes no lo saben. También me parece muy hermoso saber que el público ha cogido cariño a esos personajes y quieren seguir leyendo qué les ha ocurrido. Es muy reconfortante escucharlo.

Pero sería salir del objetivo principal de las misiones pedagógicas.

Exacto. Porque esta novela pretendía recoger ese hecho luminoso que fueron las misiones. Ese momento de esperanza de que España podía cambiar y salir adelante con la cultura, antes de que llegara la crudeza de la Guerra Civil y todo lo que ocurrió después.

Consigue retratar la inocencia del mundo rural sin caer en maternalismos. ¿Veía el riesgo que esto tenía en el proceso de escritura?

Por supuesto. Una siempre trata de huir un poco de los clichés, aunque hay personajes como el de Perfecto García que siguen siendo más arquetípicos. Pero sí, la idea era tratar de reflejar cómo era la España rural en los años 30, en la que además se tenía muy poco contacto con el mundo de la ciudad. Precisamente por eso decía Casona que el teatro les llegaba directamente a las entrañas, porque no tenían prejuicios como podíamos tener en la ciudad y su conocimiento se producía de manera natural. Esa sabiduría popular que representa a Sancho. Por eso quise que cada personaje, aunque pequeño, fuera tratado con la profundidad que puede tener un personaje principal, para que no se tenga la sensación de que es un personaje de cartón que está simplemente cumpliendo un cliché.

¿Se tuvo que documentar mucho para esta obra?

Me ayudó a leer bastantes libros de no ficción sobre cómo era la España rural a principios del siglo XX, y luego complementarlo con otros libros de ficción como El camino, de Miguel Delibes, por cómo plantea el autor la España rural posterior, que había cambiado, pero no tanto. También encontré varios libros que trataban las misiones pedagógicas y la biografía de Victorina Durán, que me ayudó a construir el personaje de Cati y, con todo lo que ella cuenta, también el personaje de Edmundo.

Cristina López Barrio, autora de la novela "La tierra bajo tus pies" / información

En la anterior entrevista me comentó que su padre también le ayudó mucho.

Sí, para esta novela también he utilizado un poco de la historia también que me ha contado mi padre, que ahora mismo tiene 91 años, sobre sus vivencias cuando iba a pasar el verano a un pueblo de Guadalajara. Estamos hablando de los años 40, de la posguerra, una época un poco posterior, pero que aún mantenía esos pueblos en los que había que llegar en burro porque no había carretera. Él me contó la historia del macho, de la Guardia Civil caminera, de la cartilla que había que enseñarle a la Benemérita... Para mí ha sido muy bonito poder recoger lo que él me contó.

Habiendo pasado unos meses desde su publicación, ¿se puede confirmar ya si el Premio Azorín ha conseguido que se venda más?

Sí, por supuesto. Un premio como este siempre ayuda. Para empezar, de alguna manera te reconforta pensar que un jurado haya considerado que tu obra es merecedora de ese premio. Y luego, igual que me pasó cuando quedé finalista del Premio Planeta, me ayuda mucho a sumar lectores. A lo mejor hay personas que me conocían y otras que no, pero que se adentran a mi obra con la curiosidad de saber quién ha ganado el Azorín de este año. Eso es muy bueno para mí porque, si les gusta la novela y cómo escribo, quizá ya haya sumado un lector más.

Y también se consigue una mayor difusión.

Eso es un factor muy importante actualmente. Las novelas premiadas siempre tienen un lugar dentro de la prensa. Hoy se publica tanto que tener visibilidad en los medios de comunicación es importante, por lo menos para que la gente sepa que la novela existe, que está ahí. De hecho, se publica a un ritmo tan alto que los libros se caen de la mesa de novedades rapidísimo. Entonces, se necesita un éxito inmediato. Yo creo que hay novelas que necesitan tiempo para poder hacerse su espacio, y que se hacen grandes gracias al boca-oreja o a la recomendación del librero. A veces eso no es posible y hay novelas que se pierden enseguida.

Qué importante es la figura del librero...

Pues sí. El librero es fundamental tanto para el autor como para el lector. El autor, el editor o el comercial son figuras importantes, pero el librero va a recomendar a sus clientes los libros que le han gustado sin pensar en si es más nuevo o no. Y el lector siempre va a tener en cuenta su recomendación.

