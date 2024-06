El restaurante de Quique Dacosta en Dénia, entre los 15 mejores del mundo

El restaurante Quique Dacosta en Dénia, galardonado con tres estrellas Michelin, sigue escalando posiciones en el ranking mundial y ya se ha situado entre los 15 mejores del mundo por la prestigiosa lista internacional The World’s 50 Best Restaurants, que ha celebrado la edición número 22 de sus premios en Las Vegas (EE UU).

Dacosta, que hace un año logró meterse en el top 20 de este ranking de mejores restaurantes del mundo, al pasar del puesto 42 al 20, ha subido ahora seis puestos en esta lista mundial, que encabeza con el número 1 otro español, el restaurante Disfrutar de Barcelona. En el caso del Restaurante Quique Dacosta, este ha conseguido escalar hasta el puesto número 14.

De este modo, el chef español se coloca en las primeras posiciones de un ranking que representa un reconocimiento extra por el perfil de votantes que lo configuran, y una confirmación de que el trabajo realizado en Quique Dacosta Restaurante es "interesante, inspirador e importante" para el sector, según ha señalado el chef de Dénia a través de un comunicado.

"Estamos muy agradecidos por mantener una posición tan privilegiada. Tras más de 35 años de carrera profesional, seguir en la cúspide y generar interés de todos nuestros colegas y profesionales nos enorgullece de forma especial", ha afirmado el cocinero tras conocerse el listado. "Somos felices por representar a nuestro territorio, Dénia, la Comunidad Valenciana y España. Es realmente emocionante estar aquí", ha añadido.

Dacosta no ha querido dejar pasar la oportunidad de felicitar a todos aquellos restaurantes que han logrado estar en esta lista: "Siempre digo que todos los que están aquí hoy merecen el número uno. Mi enhorabuena a Disfrutar porque realizan un trabajo excelente, son geniales e inspiradores", ha concluido.

Quique Dacosta / INFORMACIÓN

Este nuevo logro histórico para Quique Dacosta se suma a las tres estrellas Michelin, a su posicionamiento como uno de los Mejores de Europa según Opinionated About Dining, al premio como Mejor Empresario de la Restauración Española o a la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes otorgada por los Reyes de España, entre otros.

José Andrés y Quique Dacosta cocinan juntos

A modo de antesala de la gala The World’s 50 Best Restaurants, dos de los cocineros más importantes a nivel internacional se han dado cita para cocinar un menú para ochenta personas en Bazaar Meat by José Andrés en Las Vegas.

Se trata de un acontecimiento único donde ambos cocineros han acogido a colegas de todo el mundo, con un menú creado para la ocasión con el arroz en paella cocinado a fuego de leña como protagonista, a modo de previa de una de las galas más importantes para el sector. "Hemos decidido cocinar juntos porque nos une una bonita relación y consideramos que podíamos hacer algo especial para compañeros y profesionales que estos días vivirán momentos muy especiales", ha afirmado Dacosta.

Disfrutar, el número 1

Disfrutar, en Barcelona, se ha coronado como el mejor restaurante del mundo al conseguir el número 1 de la lista de The World's 50 Best Restaurants, en el que el también español, el asador vasco Etxebarri, ha logrado el puesto número 2.

El restaurante barcelonés, liderado por Xatruch, Oriol Castro y Mateu Casañas, estaba en el número dos de la lista, mientras que Etxebarri ocupaba la cuarta posición en 2023.

La nota triste de la noche es que dos españoles salen de la lista: Azurmendi (Larrabetzu, Bizkaia), que en la pasada edición estaba en el puesto 81, y Ricard Camarena (Valencia), que estaba en el puesto 96, según informa Efe.

El listado es resultado de los votos de 1.080 expertos congregados por la revista británica Restaurant.

Otros establecimientos

El año pasado el restaurante peruano Central alcanzó el máximo reconocimiento y en esta edición ha salido de la clasificación para unirse al salón de la fama Best of the Best de antiguos restaurantes número 1, del que también forman parte El Bulli y El Celler de Can Roca.

El tercer puesto lo ha obtenido el restaurante parisino Table by Bruno Verjus, que un año antes había alcanzado el número 10 de la lista, y el cuarto lugar ha sido para el madrileño Diverxo, del chef Dabiz Muñoz, una posición abajo con respecto al año anterior, apunta Efe.

El peruano Maido asciende un lugar al situarse en el número 5, seguido del neoyorquino Atómix en el 6, que además ha recibido el premio al mejor restaurante de Norteamérica, y el mexicano Quintonil en el 7, que ha subido dos puestos en esta entrega.

Por su parte, el restaurante de Copenhague Alchemist desciende al número 8 tras haber logrado el 5 en 2023, y el también considerado como el mejor restaurante de Asia, Gaggan, ha dado el gran saltó del puesto 17 al 9.

Las lista de los top 10 se completa con el restaurante argentino Don Julio, cuyo chef Pablo Rivero, que no ha estado en la gala, también ha recibido el premio especial de mejor sumiller.

Esta es la segunda vez que estos premios tienen lugar en Estados Unidos, después de que se celebraran en 2016 en Nueva York. Desde entonces este certamen ha viajado por el mundo hasta llegar a Melbourne (Australia); Flandes (Bélgica); Valencia (España) y Singapur, entre otros destinos.