Teatro por una buena causa

"Es la primera vez que pido que vayan al teatro a ver mi obra, pero no por interés personal", bromea Francesc Sanguino, autor de Lisístrata. Occupy Acrópolis, una versión actualizada del clásico de Aristófanes que estrena el próximo 12 de junio en el Paraninfo de la Universidad de Alicante con el Aula de Teatro Clásico de la UA.

Sanguino ha decidido ceder a Médicos Sin Fronteras los derechos de autor íntegros que genere la obra para que esta ONG de ayuda humanitaria sea la beneficiaria durante los próximos cinco años. La cesión de derechos se extiende hasta el plazo máximo que permite la ley (cinco años) pero se prorroga indefinidamente, es decir, que después se puede reactivar si sigue programándose, no solo en la producción de la UA sino en otras producciones en el futuro.

"No es la primera vez que tengo interés en ceder los derechos, pero antes no había prosperado. Era un deseo que tenía desde hace tiempo y esta era la ocasión, ya que la versión responde a la invasión rusa de Ucrania. La obra la escribí en la Navidad pasada y la guerra estaba en Ucrania", explica Sanguino, que no especifica que su aportación deba ir a una causa concreta "porque Médicos Sin Fronteras actúa por todo el mundo y ahora, con especial atención, a las zonas en guerra como Ucrania o Gaza, que no tengo ningún problema en calificar de genocidio".

Francesc Sanguino, al fondo, en uno de los ensayos de la obra que dirige / HÉCTOR FUENTES

En su obra, Lisístrata pasa de ser una ciudadana de Atenas hace más de dos mil años a una estudiante de la ciudad ucraniana de Mariupol en 2022 que se refugia con sus compañeros en el teatro, en cuyos sótanos ensayan Lisístrata para no perder la esperanza de lograr recuperar la paz.

La obra mantiene la idea original de Aristófanes sobre las reivindicaciones pacifistas, como también su denuncia por la desigualdad de las mujeres, con mayor protagonismo en esta versión.

"Nunca puedo pedir que la gente vaya al teatro con más interés y libertad que ahora y ojalá la obra se represente muchísimo y genere muchos ingresos", apunta el autor, que cree importante que "ir al teatro o comprar una entrada significa en esta ocasión colaborar en ayuda a Gaza, Sudán o Ucrania, significa poder atender a supervivientes, enviar material médico y personal sanitario".

La obra se estrena en el Paraninfo y después se representará en el Arniches, así como en los festivales de teatro clásico de La Alcudia y de Alicante, en julio y septiembre, respectivamente. La Sociedad General de Autores (SGAE) aplica un 10 por ciento de los ingresos en taquilla para el autor.

Además de servir para transmitir valores en el teatro universitario sobre la importancia de la cultura que hay detrás de cada obra, el autor destaca que en este oficio, "sobre el que a veces se pone el foco demasiadas veces con la etiqueta de 'gente subvencionada que siempre pide', está bien que se vea que también se aporta". Igualmente, la iniciativa también tiene la intención de que los teatros encuentren "una propuesta más allá de la artística para programar la obra, como es la solidaria".

Auge del teatro joven

La suya es una versión pensada para ser representada por jóvenes -8 actrices y 5 actores, en este caso- y el autor se muestra "muy contento porque han entendido muy bien la propuesta", que se ha levantado gracias "al grupo magnífico de estudiantes y al trabajo que lleva haciendo la Universidad desde hace muchos años con el Aula de Teatro, con el Certamen de Teatro Grecolatino o con su festival en el yacimiento de La Alcudia".

Sanguino considera que actualmente hay un "repunte general del teatro joven en Alicante con iniciativas de gran calidad en los centros educativos, como es el caso de La Nave Argo, y que se debe fundamentalmente al trabajo de docentes, alumnado y al respaldo de la comunidad educativa de muchos barrios de Alicante".