Conexus premia la investigación

Lo más granado del empresariado de la Comunidad Valenciana acudió el jueves a la gala de Conexus, organización empresarial privada, que nació hace doce años como punto de encuentro de personas y empresas con dos elementos en común: su estrecha vinculación con la Comunidad Valenciana y su presencia en Madrid. Con las elecciones europeas a la vuelta de la esquina, sorprendió la casi total ausencia de políticos, que debían estar todos de campaña.

La periodista alicantina Asunción Valdés junto a otros invitados. / Rosalíamayor

Manuel Broseta, presidente de la Fundación, que tiene como vicepresidenta a Asunción Martínez, coordinadora general de gestión municipal del ayuntamiento de Alicante, recibió a los invitados a esta gala, perfectamente organizada por Pilar Caro, directora de la Fundación desde su creación.

Elena Bernárdez (Endesa), Elena Blasco (BPW), Rosalía Mayor (APPA), Asunción Martínez (Ayto. de Alicante) y Cristina Rivero (CEOE). / Rosalíamayor

El hotel Four Seasons de Madrid acogió este evento en el que se hizo entrega del VIII premio de esta fundación, en colaboración con CaixaBank y que entregó el presidente de esta entidad, José Ignacio Goirigolzarri. Este galardón distingue a una personalidad, empresa o institución que haya promovido los intereses o la imagen de la Comunidad Valenciana en el territorio nacional e internacional.

El galardonado en esta ocasión ha sido Pablo Jarillo, licenciado en Física por la Universitat de València, con estudios de postgrado en la Universidad de California y un doctorado en la Universidad de Delft (Países Bajos), y profesor de física en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). El próximo martes Jarillo cumplirá 48 años y ha recibido todos los premios habidos y por haber en el mundo de la física, y su nombre suena como candidato al Nobel. Su trabajo, y cito entre comillas, porque no quiero meter la pata, «se centra en la física experimental de la materia condensada, en particular en el transporte electrónico cuántico y la optoelectrónica en nuevos materiales bidimensionales como el grafeno». De todo este trabajo, la única palabra que me suena es grafeno, y tiro de internet para decir que es un material extremadamente resistente (200 veces más que el acero), flexible, elástico y transparente. El premiado hizo un esfuerzo de didáctica ante los doscientos asistentes para explicar la importancia de este material. ¡Y algo aprendimos!

Victoria Puche (Forty), Rosa Perea (Intercity femenino), Sandra García San Juan, Malena Huesca (InmoHuesca), María Rueda (Forty). / Rosalíamayor

Muchos alicantinos en este encuentro entre los que se encontraban Antonio Arias (Vectalia), el emprendedor Iñaki Berenguer, Ana Berenguer, Asunción Valdés o Pepe Ribes (Rimontgó).

Rafael Regalado, Rafa Hierro, Ruth Candela (Movilsa), María José Rocamora, Sandra García San Juan, Carlos Baño, Eva Miñano, Ignacio Maluquer y Jesús Navarro. / Rosalíamayor

También la diseñadora Dolores Cortés, que nos contó ilusionadísima que le han encargado los bañadores del equipo chino de natación sincronizada para las olimpiadas; Macarena de la Figuera (Teatro Real), Gema Martos (CaixaBank), el científico valenciano Eugenio Coronado, Miguel Garrido (CEIM), Ángel Asensio (Cámara Comercio de Madrid), Íñigo Fernández de Mesa (CEOE), Ángeles Rodríguez, el empresario Javier Serratosa, Pedro Quesada, Eva Blasco (CEV Valencia), Jesús Alonso (Ford), Carlos Mas (Conexus), Alfredo Rodríguez, Alfredo Quesada, el notario Carlos Pascual, Hlena Beunza (Asval), María Dolores de Cospedal, Alfonso Jiménez (Exec avenue), Elías Ramos (Innovaspain) y Ana Lorenzo (Ifa Retail), entre otros.

Vicente Barceló (Petro Alacant), Eva Miñano (Cámara de Comercio), el empresario David Caballero y Eduardo López (Terrapilar). | INFORMACIÓN / INFORMACIÓN

Starlite apuesta por Alicante

Embelesados escucharon a Sandra García San Juan los asistentes al último evento de la Cámara Business Club que se celebró en Plaza Alicante, en las caballerizas de la plaza de toros de Alicante, convertidas ahora en un espacio gastronómico. Cofundadora de Starlite Festival, este grupo empresarial dedicado a la realización de actividades musicales ha elegido Alicante para su expansión por el territorio nacional, con la compañía de Nacho Lloret y la familia Riquelme. Con mucha simpatía, humildad y sinceridad, Sandra, escoltada por Carlos Baño y Jesús Navarro (sin colorinchis en esta ocasión, pero que hizo de camarero repartiendo hamburguesas. ¡No cambies, eres único!), desgranó su trayectoria empresarial sin ahorrar ningún detalle de todas las vicisitudes que ha pasado. Contó cómo hace doce años montaron el primer festival Starlite en Marbella y «perdimos hasta la camisa». Hoy es un emporio que se dedica a «festivales boutique, conciertos distintos donde se busca que el cliente viva una experiencia distinta, que su visita sea mágica, que la recuerde para siempre».

Su historia emocionó a todos los que la escucharon, entre los que se encontraban Ramón Alonso (Coca-Cola), Fidel García (Studio Ilana), Enrique Iñesta, Salvador Llorca, María Miñano (Hermisan), Daniel Rodríguez (Cyma), Fernando Ruiz (Carrefour) y Laura Rodríguez (12 TV), entre otros.

Y nos dejó tres máximas: ser feliz, no tener miedo al fracaso y bailar con quien quiere bailar con uno. ¡Apuntado en la libreta! n