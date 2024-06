Un artista foguerer lleva el arte de las Hogueras de Alicante a Bristol

El arte de las Hogueras de Alicante traspasa fronteras. El Upfest de Bristol, el festival de arte urbano más grande de Europa, tuvo representación de la Fiesta alicantina en su certamen de 2024 gracias al artista Iván Tortajada (València, 1991), que sacó provecho de su cercanía con las Hogueras y elaboró una pintura mural basada en los cánones fogueriles. El concepto de su pieza tiene una conexión directa con la fiesta del fuego, tomando como referencia formas agradables a la vista, pero manteniendo un mensaje detrás para todo aquel que quiera buscar algún significado en lo más profundo de la creación.

Tras haber trabajado durante muchos años en fallas y hogueras, consiguiendo el Primer Premio de la hoguera infantil con Baver-Els Antigons en 2015, 2016, 2017 y 2023, comenzó a especializarse en un arte concreto, solo válido (o eso parecía) para ser presenciado en monumentos. No obstante, consiguió darle una vuelta adentrándose en el mundo del muralismo, donde ese estilo, pensaba, podía encajar bien en un formato de arte más callejero. Por ello, tras participar en otros eventos como el Colors Fest de París o el Slagelse streetart de Dinamarca, probó suerte en el certamen de arte urbano Upfest de Reino Unido.

El mural pintado en Bristol, sin nombre, muestra una gama de colores bastante saturada, con mucha variedad tonal y donde se plasma de manera directa un claro contraste entre fríos y cálidos. El grafiti está constituido a base de tintas planas, combinadas con alguna parte de degradado, y en primera plana expone dos figuras femeninas acompañadas de elementos de la naturaleza. La de la izquierda, más gruesa y rojiza, simboliza el fuego; mientras que la de la derecha, más estilizada y de color azul, es la representación muralista de la frescura. Ambas, no obstante, tienen en común una base geométrica que les acerca todavía más a los monumentos de la Fiesta. "Es la estética de Hogueras llevada a la pared", asegura el artista.

Fachada pintada por el artista foguerer en Bristol / información

En cuanto al mensaje, el estilo de Tortajada se identifica por plasmar los colores del arcoíris en representación del colectivo LGTB. "Yo formo parte del colectivo y siempre que puedo incluyo esa seña en algunas de mis obras", explica el artista valenciano. "Es una manera de dejar huella y constancia, aunque tampoco soy activista, simplemente dejo patente ese pequeño detalle para ayudar a normalizar la situación", añade.

En el caso de Bristol, todo surgió de manera natural. Cuando le mostraron la parcela en la que iba a pintar, se encontró con que había un gusano en tres dimensiones. En ese momento vio claro que iba a utilizar cada una de las secciones de ese gusano para generar el arcoíris. El resultado, además de reivindicativo, transmite cierta alegría gracias a la elección de la paleta de colores. Rompe con la dualidad entre fuego y frescura y genera una especie de filtro entre ambos. Todo esto, además, teniendo en cuenta que su arte se caracteriza precisamente por el hecho de utilizar colores vivos.

Festival de Bristol

El arte urbano y el muralismo son disciplinas artísticas que están en constante auge en la actualidad. A través de murales, grafitis y otras intervenciones, los artistas urbanos representan la riqueza y la variedad de expresiones culturales y locales. Dentro de todos los eventos centrados en esta expresión artística, el Upfest de Bristol es el más grande de Europa, reuniendo actualmente a 250 artistas de todo el mundo, pese a que ha llegado a juntar a 400 y 500 grafiteros en años anteriores en el barrio de Bedminster. Dicha localidad presenta en la actualidad un paisaje totalmente integrado con los grafitis. "Cada dos fachadas, una está pintada por algún artista, lo que da mucho dinamismo y carácter al barrio", alega Tortajada.

Iván Tortajada, en acción, pintando una de sus obras / información

Participar allí, no obstante, no es tarea fácil. Para ello, primero hay que acceder a las open calls, unas llamadas a la participación en la que los artistas pueden presentar su solicitud con trabajos previos, un currículum con su experiencia, los años de dedicación y un portafolio. Una vez realizado esto, la organización procede a hacer una selección. "Lo que más me gusta de ese festival es que la gente va con el mapa y la localización de todos los artistas, con lo que ves a familias y grupos de gente descubriendo obras según el número de los murales", comenta el valenciano. Durante dos semanas, la gente busca las obras y dialoga con los pintores para preguntarles los entresijos de cada grafiti.

Para esa ocasión, tenía claro que quería transportar al Reino Unido la esencia del arte alicantino y valenciano. "Como resultado, me salió un boceto que podría ser perfectamente un cartel de Hogueras, con un elemento de fuego que afecta de forma directa a un gusano de arcoíris que acabará transformándose en mariposa", explica. Posteriormente, la mariposa fue modificada y cambiada por la figura de una mujer representada con colores fríos, creando un contraste con la imagen principal rojiza.

De esta forma, las Hogueras de Alicante alzan el vuelo internacional en Bristol, uniendo la cultura y la tradición alicantina con el arte urbano del grafiti. El artista foguerer Iván Tortajada encuentra en este desempeño creativo la forma de unir sus dos mundos en una sola tarea, demostrando así una forma diferente y atractiva de plasmar la esencia del muralismo en las fachadas de Bedminster.

