Santiuve: el rapero favorito de tu rapero favorito

Ficha técnica Artista: Santiuve Procedencia: San Vicente del Raspeig Discos:La llegada, con Tagxsit (2006); Musilosofoesía, con Tagxsit (2007); Crónicas de mis ucronías (2009); Musilosofoesía 2010 (2010); El lado oscuro (2011); Todos somos Santiuve (2015); Collage elemental, con Elhombreviento (2018); Sin razón, con DJ Koo (2019); Days of apathy, con Cirujanomusic (2022). Año de creación: 2006

¿Qué significa el éxito? Para algunos, puede significar la consecución de metas profesionales o financieras, mientras que para otros tiene que ver más con el momento en el que se alcanza un estado concreto de bienestar y felicidad con lo que se hace, sin reparar precisamente en cuestiones numéricas. Dicho esto, también es sabido por todos que la calidad de un artista musical no es correlativo con la legión de seguidores que tiene detrás. Hay gente que, desde posiciones más desaventajadas, consiguen elevar la música a otro nivel.

Entre esas personas que parecen tocadas por la varita del destino se encuentra un rapero alicantino que es considerado por muchos dentro del gremio como uno de los mejores letristas del panorama. Santiuve (San Vicente del Raspeig, 1989) se ha erigido como un artista que rehúye las corrientes que se imponen en la industria, siendo fiel a una manera de rapear en la que las letras tienen su peso principal y donde no hay tiempo para intentar gustar a las masas. Sus intenciones son completamente distintas.

Santiuve durante una sesión de fotos en la sede de INFORMACIÓN / RAFA ARJONES

«Lo que hago no tiene mucho sentido para las masas», admite un rapper que es respetado por el gremio, pero que no ha conseguido la notoriedad mediática que merece. En este sentido se podría poner el foco en diversos factores como la falta de educación musical del público o los problemas de una industria cada vez más masificada. Sin embargo, Santiuve asume que quizás no ha sabido «moverme dentro de la industria en la mayoría de los casos».

Y no sé si será esa la razón, pero lo que se puede vislumbrar una vez escuchas su música es que es un compositor capaz de mostrar con sus creaciones una realidad que no acostumbra a oírse en canción. Refleja en sus escritos la realidad de quien ha sufrido en un mundo que no estaba hecho para él. Los obstáculos que se tienen que superar desde la marginalidad cuando no puedes esperar a que nadie te tienda la mano. Su rap es la voz de aquello que no fue popular. El sentimiento de alguien que se metió en el mundo del rap «para llamar la atención», alega, con la única intención de generar estímulos al resto: «Quería que la gente me mirara y me escuchara», sentencia.

Inicios

«Yo empecé a rimar palabras mucho antes de saber qué era el rap». A través de un tema de 7 Notas 7 Colores descubrió que no era el único que hacía eso, adentrándose en un modo de vida del que ya no ha querido salir. «Me llamó la atención porque parecía lo que yo hacía. Entonces empecé a investigar y a desarrollar mi creatividad hasta que en 2004, con un ordenador superchungo grabé mi primera maqueta producida por mí», explica Santiuve. Esto le sirve como entrenamiento hasta que en 2006 crea el grupo Tagxsit, mezcla de su aka Tagmaster junto al de Dj Xsit, con quien gana el Lebuqe Proyecto Demo 2006 y lanza su álbum Musilofosofesía.

Santiuve prepara un nuevo EP compuesto por siete temas para finales de junio / RAFA ARJONES

«Mis comienzos fueron muy accidentados, fui saltando de nombres hasta que finalmente me quedé como Santiuve», explica el artista. El tiempo le ha llevado a publicar una larga retahíla de álbumes entre los que destacaría el magno Todos somos Santiuve. También un EP compuesto por una sola canción como es Rapear (2020), jugando al despiste. Su movimiento más especial ha sido la creación de un supergrupo alicantino para promover la unión de artistas urbanos: Origami Bangers. La formación está compuesto por varios de los nombres más selectos del rap de Alicante con artistas de la talla de Cleo Pathfinder, Bha, DJ Force, Txelldelbeat y el propio Santiuve.

Y no se queda aquí la cosa, pues el 25 de junio, día de su cumpleaños, hará público un nuevo álbum compuesto por siete temas «que siguen la línea de Flores Venenosas (su última canción), pero que quizá tiene un poco más de luz a nivel musical, donde no hay un tema con una temática concreta, pues son todos bastante abiertos, como me gusta a mí hacer las cosas».

Santiuve en la sede de INFORMACIÓN / RAFA ARJONES

Respeto

Ahora se ha convertido en una persona respetada en el gremio por su manera de entender de qué trata el noble arte del hip-hop. Pocos son capaces de dejar destruido al oyente contando historias autobiográficas de difícil calado social. Él, en cambio, consigue naturalizar el dolor como pocos y hablar de cuestiones que tienden a ser tabúes en una sociedad que cada vez esconde más cosas de las que menciona. Y donde es tan complicado brillar, el mundo del rap le tiene en un pedestal.

Es el rapero favorito de tu rapero favorito, el que no escribe hasta que no tiene algo que contar. El que hace magia con las letras saliéndose de lo socialmente admitido. Y sin miedo a exponer sus heridas al público. Y a pesar de ser admirado por sus iguales, es una persona que mantiene los pies en el suelo, siendo más fiel a lo que piensa él mismo que a lo que diga el resto: «Hay bastante de eso porque desde muy pequeñito me he sentido separado del resto. No se trata de egoísmo ni de egocentrismo, sino de saber lo que cuesta aceptarse a uno mismo. Tuve que esforzarme mucho en tenerme amor propio porque me sentí desplazado desde el minuto cero. Y no sé exactamente por qué. Pero sucedió. Y eso es una cosa que se retroalimenta. Si tienes poca seguridad, ya encajas mal y el mundo se ceba contigo», se sincera un artista que, asegura, se expresa rapeando porque no sabe hacerlo de otra manera. Sin embargo, solo basta charlar un rato con él para saber que eso es completamente mentira.

.