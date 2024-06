"Nuestras canciones hablan de cosas que no se mencionan en la escuela"

Toda una generación ha crecido escuchando sus composiciones bajo el sello de La Raíz. Ahora, Pablo Sánchez (Orihuela, 1980) prepara uno de sus últimos conciertos con su proyecto personal, Ciudad Jara, antes de volver durante un año con la banda que tanto le dio. La aparición será en el Maror Festival de La Vila Joiosa, este sábado 15 de junio, junto a otros grupos como La Fúmiga, Jazzwoman, Maluks y Niuss. La banda del artista oriolano subirá a las 21.30 horas al escenario ubicado en la Avinguda de l'Antoneta, donde hará un repaso por las canciones que componen sus tres discos publicados hasta la fecha.

Este sábado se estrena en La Vila la primera edición del Maror Festival, un evento compuesto íntegramente por artistas de la Comunidad Valenciana. ¿Cómo valora este evento?

Creo que la música en valenciano y de grupos de aquí siempre ha gozado de muy buena salud. Nosotros, por ejemplo, cuando empezábamos con La Raíz, estábamos en un circuito casi exclusivamente en valenciano. Entonces conocemos muy bien este tipo de festivales, este tipo de apoyo a la cultura valenciana que muchas veces está un poquito más institucionalizado, aunque hay otras veces donde se apoya un poco más al underground. Somos conscientes de que en determinadas etapas es más dificultoso para la cultura valenciana tener visibilidad, pero ahora mismo goza de buena salud incluso en festivales a nivel nacional. Hay cabida para estos grupos e incluso mucha gente castellanoparlante ha decidido hacer una pequeña inmersión personal en la lengua valenciana a raíz de descubrir a este tipo de bandas.

No obstante, ahora muchos grupos están anunciando descansos indefinidos. Bandas como Zoo, Smoking Souls o El Diluvi dejan en el aire su vuelta al circuito.

Esto ha pasado siempre, pero ahora se hace público gracias a las redes sociales. Son los medios que utilizamos los artistas para darnos a conocer, para crecer y para dar información constante sobre el grupo. Ahora mismo, si no tienes continuidad en redes sociales, dejas de ser visible para el público y para los promotores, que al final son los que se encargan de contratarte. Por eso también se utiliza como una herramienta para anunciar un parón.

¿Es tan duro a nivel psicológico mantener un proyecto de estas características?

Sí, es un trabajo complejo. Es agotador tener que estar siempre al pie del cañón contentando a tanta gente y cumpliendo sus expectativas. Cada persona es de su madre y de su padre, cada uno se va a quejar por una cosa, te va a pedir algo diferente... A los artistas esto nos supone mucho estrés. Por eso no es extraño decir "voy a parar un poquito, porque lo necesito". Es una cosa que yo he vivido personalmente y comprendo a todos los grupos que paran para volver cuando les dé la gana.

Pablo Sánchez, líder de Ciudad Jara, en una imagen de archivo / información

Sin embargo, cuando La Raíz decidió parar, cada uno de ustedes creó un proyecto diferente: Ciudad Jara, Nativa, Valira... Se decidió parar el grupo grande, pero seguir el camino con proyectos más personales.

Claro, eso forma parte de la etapa de cualquier artista. Si un músico está 50 años haciendo lo mismo, no es del todo coherente con las etapas de su vida. Yo, que he estudiado Literatura e Historia del Arte, y conozco la vida y obra de muchísimos artistas de hace cientos de años, soy consciente de que todos los escritores tienen sus etapas artísticas y cada obra tiene su estilo propio. Y eso es lo que hicimos nosotros. Paré con La Raíz porque me apetecía escribir de otra manera, no porque estuviera cansado de los escenarios grandes. Dar conciertos frente a un público masivo te alimenta mucho el espíritu, pero hay que ser coherente con lo que te pide el cuerpo. En ese momento, la inspiración se me iba hacia otro lado.

¿El regreso de La Raíz significa el adiós de Ciudad Jara?

No, es un stand-by. Ahora voy a regresar con La Raíz en una gira que va a ser de solamente un año y luego volveré con Ciudad Jara. Al final, es mi proyecto personal, donde reflejo mis inquietudes artísticas más realas. La Raíz, en cambio, es un grupo de amigos de la adolescencia que hizo canciones con temáticas que sentíamos muy fuerte cuando teníamos 26 años y formamos la banda. Pero mientras esté de gira, seguiré componiendo para Ciudad Jara.

Cuando arrancó Ciudad Jara, el público pensó que sería un proyecto de corta duración. Ahora, en cambio, lleva tres discos publicados y asegura que vendrán más canciones.

Tú lo has dicho, nada más que añadir. Es un proyecto totalmente sincero. Mucha gente decía que íbamos a parar un año para luego volver y lo que hemos demostrado es que nuestros proyectos se han consolidado. He trabajado muchísimo para hacer de Ciudad Jara algo real. El grupo se ha transformado varias veces con una pandemia de por medio, hemos cambiado estilísticamente con el paso de los años, desde un disco muy introvertido y poético como Donde nace el infarto a un álbum más rítmico y desenfadado como La velada del lobo... En cada momento he ido haciendo lo que el cuerpo me pedía. Es un proyecto sincero que todavía no se ha acabado, ni mucho menos.

Ciudad jara, el proyecto personal de Pablo Sánchez / información

¿Se siente mentor de una generación?

Nunca me he sentido mentor como tal, pero soy consciente de que La Raíz ha acompañado a toda una generación. Y hoy en día, quedan muy pocos grupos generacionales, porque cada vez la música se consume mucho más rápido y conforme llegas, te vas. Nosotros, en cambio, conseguimos hacer canciones que llegaron a personas adultas y a sus hermanos pequeños. Y ahora seguramente van a venir a nuestros conciertos personas que nunca nos han visto porque, en aquel momento, tendrías 12 o 13 años. Por tanto, yo no me considero un mentor, pues soy una persona muy discreta a la que le gusta pasar desapercibida, aunque a nivel musical sí me puedo considerar un referente.

Eran un conjunto de grupos que gritaban abiertamente contra el fascismo, contra la monarquía y contra la sociedad patriarcal. Ahora, vemos que la ultraderecha crece y que cada vez más gente joven adopta unas ideas de otro siglo. ¿Vuestra música puede ayudar a revertir esta situación?

No lo sé. Este tipo de preguntas para mí son un poco difíciles. No hemos armado el grupo con ánimo de concienciar, la verdad, pero nuestra estética artística, formada por una música que mezclaba un montón de estilos como el rock, el hip hop o el ska, con una temática y una letra con temática social y de compromiso hizo que fuéramos un grupo comprometido. Pero eso no significaba que nos sintiéramos abanderados de un movimiento o que el grupo fuera una pretensión de cambio, aunque sí sabíamos que era una herramienta importante. Muchos jóvenes quizá no pensaban en estas cosas porque en las escuelas o en la televisión no se mencionan ciertas cosas de las que nosotros hablamos en nuestras canciones. Quizá por ahí se interesaron en temáticas como la memoria histórica, pero no quiero pensar que nuestro grupo vaya a ser una herramienta para el cambio, porque eso supone una presión impresionante para una persona que simplemente se considera artista.

En la próxima gira de La Raíz, en 2025, no hay ninguna fecha en Alicante.

Bueno, es posible que en un futuro confirmemos nuestra participación en algún festival en Alicante.

